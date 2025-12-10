Tarife Île-de-France Mobilités 2026

Der Preis Ihrer Transport tickets ändert sich am 1. Januar 2026. Zusammenfassung der verschiedenen tickets und ihrer neuen Tarife.

Transporttarife ticket pro Einheit

TicketPreis
Bordticket – SMS2,55 €
Eintrittskarte an Bord2,50 €
Einzelfahrkarte Metro -Zug-RER (voller Preis)2,55 €
Einzelfahrkarte U-Bahn-Zug-RER (ermäßigter Tarif)1,30 €
Einzelfahrkarte Bus-Tram (voller Preis)2,05 €
Einzelnes Bus-Straßenbahn-Ticket (ermäßigter Tarif)1,05 €
Einzelticket Paris Region ↔ Flughäfen (voller Preis)14,00 €
Einzelticket Paris Region ↔ Flughäfen (ermäßigter Preis)7,00 €
Roissybus-Ticket14,00 €
Orlyval-Ticket (voller Preis)14,00 €
Orlyval-Ticket (ermäßigter Preis)7,00 €

Fahrpreise für Navigo Liberté+ Nutzer:

TicketPreis
Metro-Zug-RER-Fahrt pro Einheit a posteriori bezahlt (voller Preis)2,04 €
Metro-Zug-RER-Fahrt pro Einheit, die a posteriori bezahlt wird (ermäßigter Tarif)1,02 €
Bus-Straßenbahn-Fahrt rückwirkend bezahlt (voller Preis)1,64 €
Bus-Straßenbahn-Fahrt nachträglich bezahlt (ermäßigter Tarif)0,82 €
Nachträglich bezahlte Flughafenfahrt (voller Preis)14,00 €
Später bezahlte Flughafenanreise (ermäßigter Tarif)7 €
Roissybus-Ticket14,00 €
Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (voller Preis)6,40 €
Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif)3,20 €
Roissy Zone B Fahrt* nachträglich bezahlt (voller Preis)7,60 €
Roissy Zone B* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif)3,80 €
Roissy Zone C* Fahrt rückwirkend bezahlt (voller Preis)10,20 €
Roissy Zone C* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif)5,10 €

*Mit dem Navigo Liberté+ haben Sie einen Vorzugstarif, um in die Nähe der Flughäfen zu gelangen:

  • Nähe A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Nähe B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Umgebung C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Ganzjährige Transporttarife*
Navigo Jahrestarife

GebieteJahresgebühr
Alle Zonen998,80 €
Zone 2–3976,80 €
Zone 3–4950,40 €
Zone 4–5928,40 €

Navigo Jahrestarif Seniorenpreise

  • Senioren : 544,80 € pro Jahr

*Preise ohne Abonnementgebühren.

Monatliche Transporttarife
Preise für Navigo-Monatspakete

GebietePreis
Alle Zonen90,80 €
Zone 2-388,80 €
Zone 3-486,40 €
Zone 4-584,40 €

Navigo-Paketpreis 50% Rabatt Monat

GebietePreis
Alle Zonen45,40 €
Zone 2-344,40 €
Zone 3-443,20 €
Zone 4-542,20 €

Paketpreise Solidaritätsrabatt 75% Monat

GebietePreis
Alle Zonen22,70 €
Zone 2-322,20 €
Zone 3-421,60 €
Zone 4-521,15 €

Wöchentliche Transportpreise
Navigo Wochenpreise

GeltungsbereichePreis
Alle Zonen32,40 €
Zone 2-331,80 €
Zone 3-430,80 €
Zone 4-530,40 €

Preise Paket Navigo Solidaritätsrabatt 75% Woche

GeltungsbereichePreis
Alle Zonen8,10 €
Zone 2-37,95 €
Zone 3-47,70 €
Zone 4-57,60 €

Navigo Paketpreis Rabatt 50% Woche

GeltungsbereichePreis
Alle Zonen16,20 €
Zone 2-315,90 €
Zone 3-415,40 €
Zone 4-515,20 €

Navigo Tagespreise

  • Alle Zonen (1-5): 12,30 €

Gut zu wissen : Mit dem Navigo-Tag können Sie im Jahr 2026 überall in der Île-de-France reisen, alle Gebiete mit Ausnahme von Flughäfen.

Preise Imagine R back to school 2026-2027 (alle Zonen)*

*Preise ohne Anmeldegebühren

Art des PaketsPreis
Imagine R Schule393,30 €
Imagine R Student393,30 €
Imagine R Junior17,20 €

Preise Paris Visite*

*Dieses Paket gilt für Flughafendienste.

*Der halbe Preis gilt für Kinder zwischen 4 Jahren und unter 10 Jahren ausgeschlossen.

Paris-BesichtigungspaketPreis
Erwachsene 1 Tag alle Zonen30,60 €
Kind 1 Tag alle Zonen15,30 €
Erwachsene 2 Tage alle Zonen45,40 €
Kind 2 Tage alle Zonen22,70 €
Erwachsene 3 Tage alle Zonen63,80 €
Kind 3 Tage alle Zonen31,90 €
Erwachsene 5 Tage alle Zonen78,00 €
Kind 5 Tage alle Zonen39,00 €

Preis des Anti-Pollution-Pakets

  • Anti-Pollution-Paket: 5,10 €