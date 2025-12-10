Tarife Île-de-France Mobilités 2026
Veröffentlicht am
Der Preis Ihrer Transport tickets ändert sich am 1. Januar 2026. Zusammenfassung der verschiedenen tickets und ihrer neuen Tarife.
Transporttarife ticket pro Einheit
|Ticket
|Preis
|Bordticket – SMS
|2,55 €
|Eintrittskarte an Bord
|2,50 €
|Einzelfahrkarte Metro -Zug-RER (voller Preis)
|2,55 €
|Einzelfahrkarte U-Bahn-Zug-RER (ermäßigter Tarif)
|1,30 €
|Einzelfahrkarte Bus-Tram (voller Preis)
|2,05 €
|Einzelnes Bus-Straßenbahn-Ticket (ermäßigter Tarif)
|1,05 €
|Einzelticket Paris Region ↔ Flughäfen (voller Preis)
|14,00 €
|Einzelticket Paris Region ↔ Flughäfen (ermäßigter Preis)
|7,00 €
|Roissybus-Ticket
|14,00 €
|Orlyval-Ticket (voller Preis)
|14,00 €
|Orlyval-Ticket (ermäßigter Preis)
|7,00 €
Fahrpreise für Navigo Liberté+ Nutzer:
|Ticket
|Preis
|Metro-Zug-RER-Fahrt pro Einheit a posteriori bezahlt (voller Preis)
|2,04 €
|Metro-Zug-RER-Fahrt pro Einheit, die a posteriori bezahlt wird (ermäßigter Tarif)
|1,02 €
|Bus-Straßenbahn-Fahrt rückwirkend bezahlt (voller Preis)
|1,64 €
|Bus-Straßenbahn-Fahrt nachträglich bezahlt (ermäßigter Tarif)
|0,82 €
|Nachträglich bezahlte Flughafenfahrt (voller Preis)
|14,00 €
|Später bezahlte Flughafenanreise (ermäßigter Tarif)
|7 €
|Roissybus-Ticket
|14,00 €
|Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (voller Preis)
|6,40 €
|Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif)
|3,20 €
|Roissy Zone B Fahrt* nachträglich bezahlt (voller Preis)
|7,60 €
|Roissy Zone B* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif)
|3,80 €
|Roissy Zone C* Fahrt rückwirkend bezahlt (voller Preis)
|10,20 €
|Roissy Zone C* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif)
|5,10 €
*Mit dem Navigo Liberté+ haben Sie einen Vorzugstarif, um in die Nähe der Flughäfen zu gelangen:
- Nähe A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Nähe B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Umgebung C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Ganzjährige Transporttarife*
Navigo Jahrestarife
|Gebiete
|Jahresgebühr
|Alle Zonen
|998,80 €
|Zone 2–3
|976,80 €
|Zone 3–4
|950,40 €
|Zone 4–5
|928,40 €
Navigo Jahrestarif Seniorenpreise
- Senioren : 544,80 € pro Jahr
*Preise ohne Abonnementgebühren.
Monatliche Transporttarife
Preise für Navigo-Monatspakete
|Gebiete
|Preis
|Alle Zonen
|90,80 €
|Zone 2-3
|88,80 €
|Zone 3-4
|86,40 €
|Zone 4-5
|84,40 €
Navigo-Paketpreis 50% Rabatt Monat
|Gebiete
|Preis
|Alle Zonen
|45,40 €
|Zone 2-3
|44,40 €
|Zone 3-4
|43,20 €
|Zone 4-5
|42,20 €
Paketpreise Solidaritätsrabatt 75% Monat
|Gebiete
|Preis
|Alle Zonen
|22,70 €
|Zone 2-3
|22,20 €
|Zone 3-4
|21,60 €
|Zone 4-5
|21,15 €
Wöchentliche Transportpreise
Navigo Wochenpreise
|Geltungsbereiche
|Preis
|Alle Zonen
|32,40 €
|Zone 2-3
|31,80 €
|Zone 3-4
|30,80 €
|Zone 4-5
|30,40 €
Preise Paket Navigo Solidaritätsrabatt 75% Woche
|Geltungsbereiche
|Preis
|Alle Zonen
|8,10 €
|Zone 2-3
|7,95 €
|Zone 3-4
|7,70 €
|Zone 4-5
|7,60 €
Navigo Paketpreis Rabatt 50% Woche
|Geltungsbereiche
|Preis
|Alle Zonen
|16,20 €
|Zone 2-3
|15,90 €
|Zone 3-4
|15,40 €
|Zone 4-5
|15,20 €
Navigo Tagespreise
- Alle Zonen (1-5): 12,30 €
Gut zu wissen : Mit dem Navigo-Tag können Sie im Jahr 2026 überall in der Île-de-France reisen, alle Gebiete mit Ausnahme von Flughäfen.
Preise Imagine R back to school 2026-2027 (alle Zonen)*
*Preise ohne Anmeldegebühren
|Art des Pakets
|Preis
|Imagine R Schule
|393,30 €
|Imagine R Student
|393,30 €
|Imagine R Junior
|17,20 €
Preise Paris Visite*
*Dieses Paket gilt für Flughafendienste.
*Der halbe Preis gilt für Kinder zwischen 4 Jahren und unter 10 Jahren ausgeschlossen.
|Paris-Besichtigungspaket
|Preis
|Erwachsene 1 Tag alle Zonen
|30,60 €
|Kind 1 Tag alle Zonen
|15,30 €
|Erwachsene 2 Tage alle Zonen
|45,40 €
|Kind 2 Tage alle Zonen
|22,70 €
|Erwachsene 3 Tage alle Zonen
|63,80 €
|Kind 3 Tage alle Zonen
|31,90 €
|Erwachsene 5 Tage alle Zonen
|78,00 €
|Kind 5 Tage alle Zonen
|39,00 €
Preis des Anti-Pollution-Pakets
- Anti-Pollution-Paket: 5,10 €