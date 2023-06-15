T10: Die Straßenbahn modernisiert sich, ihre Entwerter auch

Bald werden Papptickets im Netz nicht mehr gültig sein. Dies gilt bereits für die Entwerter an Bord der Straßenbahn T10!

Welche Optionen stehen Ihnen für Ihre Transport-tickets im papierlosen Format zur Verfügung? Tatsächlich hängt alles von Ihrem Profil als Reisender ab! Lassen Sie es uns erklären.

Nutzen Sie regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel mit t+ Tickets?

Wählen Sie Navigo Liberté+ für Ihre Fahrten mit der Metro, RER in Paris, Bus oder Straßenbahn!

Nachdem Sie sich dank Ihres RIB angemeldet haben, wird jede Fahrt, die Sie unternehmen, gezählt und Sie werden im folgenden Monat vom Gesamtbetrag Ihrer Reisen abgezogen. Wenn Sie nicht reisen, zahlen Sie nichts!

Sind Sie Besucher oder nutzen Sie gelegentlich t+ Tickets?

Entscheiden Sie sich für Navigo Easy.

Dieser nicht namentliche Pass, der an Verkaufsautomaten oder über Ihr Smartphone wiederaufladbar ist, ermöglicht es Ihnen, unter anderem t+ Einzeltickets und entmaterialisierte t+ Notizbücher (bis zu 3 Hefte) aufzubewahren!

Sie möchten keinen Pass?

Verwenden Sie Ihr Smartphone, um Transport tickets über die App Île-de-France Mobilités* zu kaufen, und validieren Sie sie, indem Sie Ihr Telefon direkt an die Validierungsterminals halten.

*Liste der kompatiblen Telefone kann sich ändern.