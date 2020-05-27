Reisende, die ihre Reise mit dem 50% Rabatt für Freiwillige des Zivildienstes validierenReisender, der seine Reise bestätigt

50% Rabatt Freiwillige im Zivildienst

Der Rabatt für Freiwillige des Zivildienstes

-50%

  • Für Freiwillige des Zivildienstes und des Europäischen Solidaritätskorps
  • Anwendbar für Navigo-Monats- und Wochenpläne
  • Anwendbar auf Fahrkartenbüchern und Abfahrts- und Zieltickets
Online bewerben
Illustration eines Reisenden, der einen Navigo-Pass in der Hand hält

Kann ich davon profitieren?

Sie können davon profitieren, wenn:

  1. Du bist Freiwilliger im Zivildienst und im Europäischen Freiwilligendienst
  2. Sie haben einen Arbeitsvertrag mit der Agentur für Bürgerservice für eine Mission in der Île-de-France unterzeichnet
Illustration eines Reisenden, der einen 50% Rabatt erhält Freiwillige des Zivildienstes

Wie bekomme ich es?

Dieses ticket ist nur über den Navigo-Pass erhältlich.

So erhalten Sie es:

  1. Holen Sie sich Ihren Navigo-Pass 
  2. Fordern Sie einen Rabatt auf der Website von Solidarité Transport an
Anreise zu solidaritetransport.fr