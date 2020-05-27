50% Rabatt Freiwillige im Zivildienst

So beantragen Sie Ihre freiwillige Reduzierung des Zivildienstes:
- Online: Besuchen Sie die Website von Solidarité Transport
- Per Post:
SOLIDARITÄTSAGENTUR TRANSPORT IDF
AUTORISIERUNG 26834
77219 CEDEX AVON
- Telefonisch: Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr an
Um Vorgänge im Zusammenhang mit Ihrem Navigo-Pass durchzuführen (z. B. bei Verlust oder Diebstahl):
- Online: Gehen Sie zu Mein Bereich > Mein Navigo
- Per Post:
NAVIGO AGENTUR
TSA 84452
77213 CEDEX AVON
- Per Telefon: 0969 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis)
- Am Point of Sale: an den Multiservice-Schaltern, Schaltern und Handelsvertretungen der Spediteure (RATP, SNCF Transilien, Optile)