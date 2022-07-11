Alles, um das Radfahren zu erleichtern
Fahrradparkplätze in Ihren Bahnhöfen, ein wachsendes Radwegenetz und überall in der Île-de-France vervielfachen sich die Dienstleistungen: ein Überblick über die Einrichtungen, die unser Radfahren erleichtern.
Fahrradparkplätze: bereits 14.500 gesicherte Stellplätze in der Nähe von Bahnhöfen, 21.000 finanziert oder im Bau
Geschlossene oder frei zugängliche Fahrradparkplätze so nah wie möglich an Ihrem Morgenzug? Es ist eine Realität und es wird nicht aufhören! Bis 2030 sind nicht weniger als 140.000 Fahrradstellplätze in der gesamten Île-de-France geplant!
Wussten Sie schon? Mit Ihrem Jahresabonnement (Navigo, Senior, imagine R, Student) ist das Parken Ihres Fahrrads in einem der Schließfächer von Île-de-France Mobilités kostenlos!
Ein wachsendes Radwegenetz
Kommt Ihnen das Réseau Vélo Île-de-France (oder VIF) bekannt vor? Nein, es handelt sich nicht um eine weitere Regionalbahnlinie, sondern um die Schaffung einer RER... Fahrrad!
Dieses Projekt, das von den 39 Verbänden des Collectif Vélo Île-de-France geleitet und von der Region Île-de-France mit 300 Millionen Euro unterstützt wird, zielt darauf ab, ein echtes regionales Express-Fahrradnetz nach dem Vorbild des öffentlichen Verkehrs zu schaffen.
Was ist das Réseau Vélo Île-de-France konkret?
Das VIF ist ein Netz von strukturierenden Radwegen, mit denen Sie die Île-de-France sicher mit dem Fahrrad durchqueren können. Insgesamt verfügt der VIF über 11 Routen oder 750 km Radwege.
Die Anpassungen, die an folgenden Themen vorgenommen wurden:
- Sicherheit
- Komfort
- Kontinuität
- Effizienz
- Lesbarkeit
- Kapazität
Eine Entwicklung von Radwegen, die Teil einer grundlegenden Bewegung ist, mit bereits mehr als 700 km Radwegen und Einbahnstraßen, die seit 2016 in der gesamten Region Ile-de-France finanziert wurden.
Die "Maisons du vélo", eine von Île-de-France Mobilités unterstützte Initiative
Was sind die "Maisons du vélo"? Dies sind Orte, die dem Radfahren in der Île-de-France gewidmet sind und strategisch günstig auf der Ebene von Gebieten liegen, in denen das private Angebot an Dienstleistungen für die Ausübung des Radfahrens fehlt.
Auf der Vorstandssitzung im Dezember 2023 hat Île-de-France Mobilités einen Zuschuss für lokale Behörden geschaffen, um sie bei der Finanzierung der Betriebskosten dieser lokalen Fahrradhäuser zu unterstützen. Der Zuschuss von Île-de-France Mobilités beträgt 50 % der Betriebskosten, bis zu einer Obergrenze von 150.000 € Zuschuss / Fahrradhaus / Jahr.
Je nach den Bedürfnissen des Gebiets können diese lokalen Fahrradhäuser zum Beispiel Folgendes anbieten:
- Um Ihr Fahrrad warten zu lassen oder Werkzeuge zu leihen, um es selbst zu tun,
- Zugang zum Verleih oder Verleih von Fahrrädern haben,
- Teilnahme an Animationen und thematischen Veranstaltungen,
- Training in Fahrradschulen, Tests und Training,
- Informieren Sie sich und finden Sie Beratung zu verschiedenen Mobilitäten.