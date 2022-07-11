Alles, um das Radfahren zu erleichtern

Ein wachsendes Radwegenetz

Kommt Ihnen das Réseau Vélo Île-de-France (oder VIF) bekannt vor? Nein, es handelt sich nicht um eine weitere Regionalbahnlinie, sondern um die Schaffung einer RER... Fahrrad!

Dieses Projekt, das von den 39 Verbänden des Collectif Vélo Île-de-France geleitet und von der Region Île-de-France mit 300 Millionen Euro unterstützt wird, zielt darauf ab, ein echtes regionales Express-Fahrradnetz nach dem Vorbild des öffentlichen Verkehrs zu schaffen.

Was ist das Réseau Vélo Île-de-France konkret?

Das VIF ist ein Netz von strukturierenden Radwegen, mit denen Sie die Île-de-France sicher mit dem Fahrrad durchqueren können. Insgesamt verfügt der VIF über 11 Routen oder 750 km Radwege.

Die Anpassungen, die an folgenden Themen vorgenommen wurden:

Sicherheit

Komfort

Kontinuität

Effizienz

Lesbarkeit

Kapazität

Eine Entwicklung von Radwegen, die Teil einer grundlegenden Bewegung ist, mit bereits mehr als 700 km Radwegen und Einbahnstraßen, die seit 2016 in der gesamten Region Ile-de-France finanziert wurden.