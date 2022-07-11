Vélotaf, Spaziergänge: Radfahren in der Île-de-France
Veröffentlicht am
Identifizieren Sie die beste Fahrradroute, um zur Arbeit zu kommen, beginnen Sie mit dem Radfahren... Aber in Begleitung oder finden Sie Ideen für Ihre Wochenendwanderungen? Werkzeuge, Inspirationen, praktische Dienstleistungen: Île-de-France Mobilités begleitet Sie bei Ihrem täglichen Radfahren!
Eine Mutter und ihre Tochter fahren auf einem Véligo Rental-Fahrrad, das mit einem Kindersitz ausgestattet ist
Vélotaf(fer) in Île-de-France
In der Île-de-France nimmt mit der Vervielfachung der Radwege die Zahl der Radfahrer (eine Wortschöpfung, die in den Gebrauch zurückgekehrt ist und "mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren" bedeutet) ständig zu! Und das sind wunderbare Neuigkeiten. Aber die Praxis des Velotaf erfordert ein wenig Vorbereitung.
Finden Sie einen "Covelotaf"
Um Ihnen den Einstieg in den Velotaf zu erleichtern, haben wir einen fantastischen Service entdeckt: "Covélotaf".
Es wird vom Verein Mieux se Déplacement à Bicyclette vorgeschlagen und verbindet erfahrene Radfahrer mit Anfängern, die mit dem Radfahren beginnen möchten. Eine interaktive Karte erleichtert das Treffen zwischen diesen Duos.
Und für diejenigen, die bereits an das Radfahren gewöhnt sind, aber ihre Route ändern müssen, teilen die Biker der Gemeinde ihre besten Routen. Kostbar!
Nehmen Sie einen "Fahrradbus"
Das war's, Sie sind in den Velotaf eingestiegen, haben aber einige Befürchtungen? Keine Panik, die Teams des Covélotaf-Dienstes bieten eine Karte an, um einen "Fahrradbus" zu finden.
Hinter diesem lustigen Namen verbirgt sich eine dynamische Karte der Île-de-France mit einer Vielzahl von "sicheren" Routen, die täglich von vielen Radfahrern validiert und genutzt werden.
Fahrzeiten mit dem Fahrrad: das magische Werkzeug, um Ihre Fahrzeiten überall in der Île-de-France abzuschätzen
Wussten Sie, dass Sie nur 23 Minuten (16 Minuten mit einem Elektrofahrrad) in die Pedale treten müssen, um von Ivry nach Villejuif zu gelangen?
Oder dass 30 Minuten ausreichten, um das Rathaus von Saint-Ouen mit dem Gare du Nord zu verbinden... aber mit dem Fahrrad (20 Minuten mit dem E-Bike)?
Diese und Tausende von anderen Dauern finden Sie auf der Website Time of Travel to Bike.
Ein von GéoVélo für Île-de-France Mobilités entwickeltes Tool, mit dem Sie die Zeit berechnen können, die Sie von ... überall in der Île-de-France überall in der Île-de-France! Mit einem mechanischen oder elektrisch unterstützten Fahrrad.
Und wir finden es magisch!
Radtouren in Île-de-France
Das Fahrrad zur Arbeit oder zum Bahnhof morgens und abends ist großartig. Aber am Wochenende ist es noch schöner, für einen Familienspaziergang oder mit Freunden. Um Sie zu inspirieren und weil die Île-de-France voller Wunder ist, die manchmal unbekannt sind, haben wir Trettouren zusammengestellt.
20 Radtouren von Géovélo
Géovélo ist DER Expertenservice für Fahrradrouten überall in Frankreich. Und es ist natürlich der Partner von Île-de-France Mobilités für unsere Empfehlungen für Radwege.
Aber Geobike ist auch die Kunst, schöne Radtouren zu komponieren. Dann bringen wir Sie von einem Ende der Radwege der Ile-de-France zum anderen, entlang des Canal de l'Ourcq auf dem Land, entlang der Coulée Verte oder von Versailles nach Marly le Roi für mobile und inspirierende Abenteuer.
28 Spaziergänge in der Île-de-France mit Enlarge Your Paris
Diese 28 von Enlarge Your Paris ausgeheckten Fahrten sind also sicherlich keine reinen Radtouren... Aber in der Menge gibt es viele inspirierende Ideen und Kurse, die mit Ihren Lieblingsrädern (oder 3) Rädern praktiziert werden können !
Und es ist auch eine Gelegenheit, Sie daran zu erinnern, dass Ihnen die Île-de-France jetzt für maximal 4 Euro* zur Verfügung steht und dass Sie in vielen Zügen der Ile-de-France Ihr Fahrrad einsteigen können.
Europäische Radwege: Es rollt!
Wussten Sie schon? Viele "Radwege" durchqueren Europa. Und einige durchqueren die Île-de-France. Ob für ein paar Stunden oder für einen Tretausflug, entdecken Sie viele inspirierende Radwege.
- Skandinavisch
- Die Seine mit dem Fahrrad
- Die Véloscénie
1. Skandinavisch
Sie verbindet Trondheim, Norwegen, mit Santiago de Compostela, Spanien, über die Region Paris und Bordeaux auf 1700 km Radwegen.
2. Die Seine mit dem Fahrrad
500 km Radwege, von Paris bis zum Meer, irgendjemand? Erreichen Sie Deauville (in Calvados) oder Le Havre (in Seine-Maritime) über Rouen und Giverny entlang der Seine.
3. Die Véloscénie
Diesmal in Richtung Mont Saint-Michel, den wir Ihnen vorschlagen, in die Pedale zu treten. Ein langes Radabenteuer, das es Ihnen ermöglicht, die Yvelines, Eure-et-Loir, die Perche und ihre Hügel und die Mayenne zum Ärmelkanal (und zum Meer!) zu überqueren.
Möchten Sie noch mehr Radwege und Greenways entdecken?
*Tarif gültig für jedes im Carnet verkaufte Start-Ziel-Ticket. Der Einzelpreis beträgt 5€. Für Abflug- und Zieltickets vom oder zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle gelten diese Tarife nicht