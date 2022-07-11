Vélotaf, Spaziergänge: Radfahren in der Île-de-France

Finden Sie einen "Covelotaf"

Um Ihnen den Einstieg in den Velotaf zu erleichtern, haben wir einen fantastischen Service entdeckt: "Covélotaf".

Es wird vom Verein Mieux se Déplacement à Bicyclette vorgeschlagen und verbindet erfahrene Radfahrer mit Anfängern, die mit dem Radfahren beginnen möchten. Eine interaktive Karte erleichtert das Treffen zwischen diesen Duos.

Und für diejenigen, die bereits an das Radfahren gewöhnt sind, aber ihre Route ändern müssen, teilen die Biker der Gemeinde ihre besten Routen. Kostbar!