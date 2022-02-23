Cergy le Haut / Maisons-Laffitte, RER A
Cergy le Haut / Maisons-Laffitte
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
Pour toute question relative à cette campagne de remboursement qui est à présent close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
Pour retrouver les demandes de remboursement que vous avez déposées et visualiser leur statut, rendez-vous sur la page de suivi de vos demandes de remboursement.
L’axe du RER A Cergy le Haut / Maisons-Laffitte a connu une ponctualité inférieure à 85% en 2023, ouvrant le droit exceptionnellement à un remboursement.
Pour bénéficier de ce remboursement, deux conditions sont nécessaires :
- Votre domicile, lieu de travail ou d’étude doit se situer dans une des communes rattachées à cet axe.
- Vous devez avoir détenu des forfaits éligibles, mensuels ou annuel, dans les mois dont la ponctualité a été insatisfaisante en 2023.
Pour faire une demande de remboursement, vous devez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect.
Votre adresse
La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Cergy le Haut / Maisons-Laffitte. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une des communes suivantes en 2023 :
- Ableiges
- Achères
- Andrésy
- Boisemont
- Boissy-l'Aillerie
- Cergy
- Chanteloup-les-Vignes
- Condécourt
- Conflans-Sainte-Honorine
- Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Ennery
- Éragny
- Génicourt
- Herblay
- Jouy-le-Moutier
- Le Mesnil-le-Roi
- Livilliers
- Longuesse
- Maisons-Laffitte
- Maurecourt
- Menucourt
- Montgeroult
- Neuville-sur-Oise
- Osny
- Poissy
- Pontoise
- Puiseux-Pontoise
- Sagy
- Saint-Germain-en-Laye
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Vauréal
- Vigny
Si vous avez déjà un compte Île-de-France Mobilités Connect, vérifiez que votre adresse est bien à jour dans votre espace personnel. Si vous avez déménagé, travaillé ou étudié dans une de ces communes, préparez le justificatif nécessaire pour effectuer votre demande.
Voir la liste des justificatifs acceptés dans la FAQ d’Île-de-France Mobilités.
Votre forfait Navigo
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2023 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois, y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois dont la ponctualité a été insatisfaisante en 2023
- oct.
- nov.
- déc.
Le taux de ponctualité a été insatisfaisant durant 3 mois sur l’axe du RER A Cergy le Haut / Maisons-Laffitte en 2023. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait parmi les mois concernés pour être éligible à un remboursement.
Montants remboursés
Compte tenu des 3 mois de ponctualité insatisfaisante sur cet axe en 2023, le montant du remboursement total correspond à un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu 3 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus.
A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.
|Type de forfait détenu
|entre 3 et 5 mois*
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|9,60 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|9,10 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|21,03 €
|imagine R - Étudiant
|20,28 €
|imagine R -Scolaire
|20,28 €
*détenus parmi les mois dont la ponctualité a été insatisfaisante
Vous n’êtes pas sûr de votre situation ? Commencez une demande de remboursement, votre éligibilité sera évaluée étape par étape. Le montant qui vous sera versé sera calculé automatiquement par le système et affiché en temps réel durant votre parcours de demande de remboursement.
Date limite du dépôt de la demande : 24 avril 2024 à 23h59