En chemin vers les compétitions

En chemin vers le Centre aquatique, poussez une station plus loin sur le RER D. Vous voilà en plein centre de la ville de Saint-Denis, les yeux brillants face à sa somptueuse Basilique.

Édifiée aux XII et XIIIe siècles, la Basilique Cathédrale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie française. Au total, le monument propose de découvrir 70 gisants et tombeaux, mais aussi des vitraux magnifiques et une architecture gothique impressionnante.

RER D, arrêt Saint-Denis, 17 minutes à pied de la gare