En chemin vers les compétitions

En face de la magnifique Pyramide du Louvre et de la Place de la Concorde, nichée au cœur du Jardin des Tuileries, créé au XVIe siècle pour la reine Catherine de Médicis, faites un arrêt historique pour admirer le design de la vasque des Jeux de Paris 2024.

Du 29 août au 7 septembre, la vasque s’envolera tous les soirs entre le coucher du soleil et la nuit noire pour embraser le ciel de Paris. Pensez à réserver vos tickets avant de vous y rendre !

Métros 1 et 7 : arrêt Palais royal - Musée du Louvre, Bus 83 et RER C : arrêt musée d'Orsay, moins de 10 minutes à pied de la station