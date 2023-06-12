Similar news

Find the latest news on your lines in the Marne and Seine region on your local news page on the Île-de-France Mobilités website

From August 1st, your contacts change but your lines remain!

Find all the news, routes and schedules of your lines on the iledefrance-mobilites.fr website

And on the territory's twitter account @MarneSeine_IDFM (@ReseauBusSTRAV until July 31).

Don't forget to subscribe to the traffic alert for your lines.

We explain everything here > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

List of municipalities served: Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Crosnes, Yerres, Brunoy, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Noiseau, La Queue-en-Brie, Pontault-Combault, Ormesson-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Chennevières-sur-Marne, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Servon, Mandres-les-Roses, Férolles-Attilly and Périgny.