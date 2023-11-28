From January 1, 2024, find here the news of all your Cergy-Pontoise Confluence lines!
Line 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye
Line 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy
Line 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci
Line 11: Conflans Sainte Honorine (SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)
Line 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise)- Neuville sur Oise (SNCF)
Line 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Line 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Line A1: Urban service Achères - Achères
Line A2: Achères - Poissy
Line 29: Neuville University RER - Pontoise Railway Station
Line 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER
Line 33: Neuville University RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF
Line 34: Cergy-le Haut RER - Neuville RER University
Line 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER
Line 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes
Line 38: Cergy Prefecture RER - Menucourt La Taillette
Line 39: Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt Jubilee Cross
Line 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule
Line 42: Cergy Prefecture RER - Pontoise les Beurriers
Line 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis
Line 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER
Line 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER
Line 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER
Line 47: Jouy le Moutier Croix Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens
Line 48: Cergy-Préfecture RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt
Line 49: Cergy-Préfecture RER - Neuville RER University
Line 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C
Line 56: Pontoise Canrobert RER - Méry-sur-Oise Railway Station
Line 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin
Line 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare
Line 59: Cergy-Préfecture RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux
Line 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie