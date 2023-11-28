Welcome to your News page!

From January 1, 2024, find here the news of all your Cergy-Pontoise Confluence lines!

Line 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye

Line 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy

Line 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci

Line 11: Conflans Sainte Honorine (SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)

Line 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise)- Neuville sur Oise (SNCF)

Line 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)

Line 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)

Line A1: Urban service Achères - Achères

Line A2: Achères - Poissy

Line 29: Neuville University RER - Pontoise Railway Station

Line 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER

Line 33: Neuville University RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF

Line 34: Cergy-le Haut RER - Neuville RER University

Line 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER

Line 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes

Line 38: Cergy Prefecture RER - Menucourt La Taillette

Line 39: Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt Jubilee Cross

Line 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule

Line 42: Cergy Prefecture RER - Pontoise les Beurriers

Line 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis

Line 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER

Line 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER

Line 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER

Line 47: Jouy le Moutier Croix Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens

Line 48: Cergy-Préfecture RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt

Line 49: Cergy-Préfecture RER - Neuville RER University

Line 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C

Line 56: Pontoise Canrobert RER - Méry-sur-Oise Railway Station

Line 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin

Line 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare

Line 59: Cergy-Préfecture RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux

Line 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie