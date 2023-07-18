Similar news

Welcome to your territory "Pays de Montereau"

Find all the essential information about the "Pays de Montereau" territory: line openings, major incidents, etc. Your public transport will no longer hold any secrets for you!

This territory is made up of 21 municipalities, is served by:

By clicking on the corresponding lines you will access their summer timetables.

1 express line

4 main lines

  • Line A: Montereau-Fault-Yonne (ZA Confluent) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue De Varennes)
  • Line B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
  • Line 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
  • EMPLET line: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)

5 branch lines

  • Line C: Montereau-Fault-Yonne (Train Station) - Saint-Germain-Laval
  • Line G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
  • Line I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Fault-Yonne
  • Line F: Forges (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (Railway Station)
  • Line L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (train station)

2 school lines

  • Line E: La Brosse Montceaux - Barbey
  • Line 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (this line does not operate in the summer - resumption from 4 September)

Specific services

  • A Transport on Demand service
  • 2 Evening Buses (Montereau Nord and Montereau Sud). This service will be put into service from 4 September.

