Similar news

This territory is made up of 21 municipalities, is served by:
By clicking on the corresponding lines you will access their summer timetables.
1 express line
Express Line
4 main lines
Main lines
- Line A: Montereau-Fault-Yonne (ZA Confluent) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue De Varennes)
- Line B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
- Line 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
- EMPLET line: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)
5 branch lines
Branch lines
- Line C: Montereau-Fault-Yonne (Train Station) - Saint-Germain-Laval
- Line G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
- Line I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Fault-Yonne
- Line F: Forges (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (Railway Station)
- Line L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (train station)
2 school lines
School lines
- Line E: La Brosse Montceaux - Barbey
- Line 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (this line does not operate in the summer - resumption from 4 September)
Specific services
- A Transport on Demand service
- 2 Evening Buses (Montereau Nord and Montereau Sud). This service will be put into service from 4 September.