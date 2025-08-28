We are doing our best to overcome these difficulties, however, we are forced to cancel some races.

Details of disruptions on your lines

Line 1 - Sartrouville <> station Argenteuil station

Line 3 - Cormeilles railway station in Parisis <> Pont de Bezons

Line 4 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station

Line 6 -Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station

Line 7 - Argenteuil <> station Enghien-les-Bains train station

Line 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Line 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Line 34 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Côteaux Market Station

Line B - Rueil-Malmaison <> station Sartrouville station

Line G - Vésinet-Le Pecq <> station Sartrouville station

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.