From Monday 1 September, due to deteriorating operating conditions, disruptions are to be expected on your lines.

We are doing our best to overcome these difficulties, however, we are forced to cancel some races.

Details of disruptions on your lines

Line 1 - Sartrouville <> station Argenteuil station

Line 3 - Cormeilles railway station in Parisis <> Pont de Bezons

Line 4 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station

Line 6 -Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station

Line 7 - Argenteuil <> station Enghien-les-Bains train station

Line 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Line 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Line 34 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Côteaux Market Station

Line B - Rueil-Malmaison <> station Sartrouville station

Line G - Vésinet-Le Pecq <> station Sartrouville station

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.