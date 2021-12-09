The territory of Argenteuil Boucles de Seine is organized around the 9 municipalities in the east of the Saint-Germain Boucles de Seine agglomeration community and the city of Argenteuil.
This area has 46 regular lines that provide intra- and inter-municipal services and provide access to the 7 stations in the area and many places of interest (places of study, health facilities, leisure and sports facilities, employment areas).
3 living areas can be distinguished:
- The northern sector bounded by the communes of Argenteuil, Sartrouville, Bezons and Houilles
- The southern sector is bounded by the communes of Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet and Croissy-sur-Seine
- The area around Maisons-Laffitte and Le Mesnil Le Roi
Cartography of the Argenteuil Boucles de Seine territory
Northern Sector
Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles
- Line 1 - Sartrouville <> station Val d'Argenteuil <> station Argenteuil station
- Line 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
- Line 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
- Line 4 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station
- Line 5 - Sartrouville <> Sartrouville Trembleaux Station
- Line 6 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station
- Line 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-les-Bains
- Line 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
- Line 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
- Line 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
- Line 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
- Line 34 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Côteaux Market Station
- Line H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Bezons Plateau
South Sector
Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine
- Line A - Vésinet-Le Pecq <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
- Line B - Rueil-Malmaison <> station Sartrouville station
- Line C - Vésinet-Le Pecq <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
- Line D - Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre station
- Line E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
- Line F - Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Cimetière station
- Line G - Vésinet-Le Pecq <> station Montesson <> banks Sartrouville station
- Line J - Sartrouville <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
- Line K - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
- Line L - Houilles-Carrières-sur-Seine <> Chatou Mayoly station
- Line M - Vésinet-Le Pecq <> station Chatou-Croissy station
- Line P - Berges de Montesson <> Houilles-Carrières-sur-Seine station
- Line T - Chatou-Croissy <> station Chatou Place du Docteur Roux
- Line 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre
Maisons-Laffitte sector
Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi
- Line 2 - Maisons-Laffitte <> station Saint-Germain-en-Laye station
- Line 6 - Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi station
- Line 12 - Maisons-Laffitte Urban Circuit
School services
Throughout the country
- Line 1 - Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International Station
- Line 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
- Line 37 - Ville d'Avray <> , Marnes-la-Coquette <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
- Line 40 - Puteaux <> Suresnes <> Saint-Cloud <> Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
- Line 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
- Line 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay André Mignot-Les Chênes d'Or Hospital
- Line S1 - Gare de Sartrouville <> Montesson Collège Pablo Picasso
- Line S2 - Berges de Montesson <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Line S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
- Line S4 - Carrières-sur-Seine Monceau <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
- Line S5 - Carrières-sur-Seine Piscine <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
- Line S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
- Line S7 - Montesson Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Line 501 - Sartrouville School Circuit
- Line 502 - Sartrouville School Circuit
- Line 503 - Sartrouville School Circuit