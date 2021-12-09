The territory of Argenteuil Boucles de Seine is organized around the 9 municipalities in the east of the Saint-Germain Boucles de Seine agglomeration community and the city of Argenteuil.

This area has 46 regular lines that provide intra- and inter-municipal services and provide access to the 7 stations in the area and many places of interest (places of study, health facilities, leisure and sports facilities, employment areas).

3 living areas can be distinguished: