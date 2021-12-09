Welcome to the Argenteuil Boucles de Seine area!

Find all the essential information about the Argenteuil Boucles de Seine area.

The territory of Argenteuil Boucles de Seine is organized around the 9 municipalities in the east of the Saint-Germain Boucles de Seine agglomeration community and the city of Argenteuil.

This area has 46 regular lines that provide intra- and inter-municipal services and provide access to the 7 stations in the area and many places of interest (places of study, health facilities, leisure and sports facilities, employment areas).

3 living areas can be distinguished:

  • The northern sector bounded by the communes of Argenteuil, Sartrouville, Bezons and Houilles
  • The southern sector is bounded by the communes of Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet and Croissy-sur-Seine
  • The area around Maisons-Laffitte and Le Mesnil Le Roi
Cartography of the Argenteuil Boucles de Seine territory

Northern Sector

Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles

Argenteuil Boucles de Seine - Northern Sector Line Indices
  • Line 1 - Sartrouville <> station Val d'Argenteuil <> station Argenteuil station
  • Line 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
  • Line 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
  • Line 4 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station
  • Line 5 - Sartrouville <> Sartrouville Trembleaux Station
  • Line 6 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Argenteuil station
  • Line 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-les-Bains
  • Line 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
  • Line 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
  • Line 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
  • Line 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
  • Line 34 - Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Côteaux Market Station
  • Line H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Bezons Plateau

South Sector

 Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine

Argenteuil Boucles de Seine - Southern Sector Line Indices
  • Line A - Vésinet-Le Pecq <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
  • Line B - Rueil-Malmaison <> station Sartrouville station
  • Line C - Vésinet-Le Pecq <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
  • Line D - Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre station
  • Line E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
  • Line F - Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Cimetière station
  • Line G - Vésinet-Le Pecq <> station Montesson <> banks Sartrouville station
  • Line J - Sartrouville <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
  • Line K - Houilles-Carrières-sur-Seine <> station Houilles-Carrières-sur-Seine station
  • Line L - Houilles-Carrières-sur-Seine <> Chatou Mayoly station
  • Line M - Vésinet-Le Pecq <> station Chatou-Croissy station
  • Line P - Berges de Montesson <> Houilles-Carrières-sur-Seine station
  • Line T - Chatou-Croissy <> station Chatou Place du Docteur Roux
  • Line 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre

Maisons-Laffitte sector

Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi

Argenteuil Boucles de Seine - Indices of the Maisons-Laffitte sector lines
  • Line 2 - Maisons-Laffitte <> station Saint-Germain-en-Laye station
  • Line 6 - Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi station
  • Line 12 - Maisons-Laffitte Urban Circuit

School services

Throughout the country

Argenteuil Boucles de Seine - School Line Indices
  • Line 1 - Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International Station
  • Line 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
  • Line 37 - Ville d'Avray <> , Marnes-la-Coquette <> , Rueil, Malmaison, Saint Cucufa (Daniélou)
  • Line 40 - Puteaux <> Suresnes <> Saint-Cloud <> Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
  • Line 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
  • Line 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay André Mignot-Les Chênes d'Or Hospital
  • Line S1 - Gare de Sartrouville <> Montesson Collège Pablo Picasso
  • Line S2 - Berges de Montesson <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
  • Line S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
  • Line S4 - Carrières-sur-Seine Monceau <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
  • Line S5 - Carrières-sur-Seine Piscine <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
  • Line S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
  • Line S7 - Montesson Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
  • Line 501 - Sartrouville School Circuit
  • Line 502 - Sartrouville School Circuit
  • Line 503 - Sartrouville School Circuit