Due to the strike notice filed by the trade unions, traffic is likely to be disrupted from Tuesday 28 November.
We apologize for any inconvenience caused.
You will find below the rate of services covered for the day of Wednesday, December 13, 2023
Traffic is normal on all the lines of the network.
- Line 1: Normal service
- Line 2: Normal service
- Line 3: Normal service
- Line 5: Normal service
- Line 6: Normal service
- Line 22: Normal service
- Line 41: Normal service
- Line 42: Normal service
- Line 43: Normal service
- Line 44: Normal service
- Line 45: Normal service
- Line 61: Normal service
- Line 62: Normal service
- Line 63: Normal service
- Line 104: Normal service
- Line 316: Normal service
- Line 317: Normal service
- Line 318: Normal service
- Line 319: Normal service
- Line 320: Normal service
- Line 321: Normal service
- Line 322: Normal service
- Line 323: Normal service
- Line 324: Normal service
- Line 325: Normal service
- Line 330: Normal service
- Line 331: Normal service
- Line 332: Normal service
- Line 1001: Normal service
- Line 3604: Normal service
- Line 3612: Normal service
- Line 613A: Normal Service
- Line 613B: Normal Service
- Line 6809: Normal service
- Line 6814: Normal service
- Line 6816: Normal service
- Line 9102: Normal service
- Line 9103: Normal service
- Line 9107: Normal service
- Line 917A: Normal service
- Line 917B: Normal service
- Line 917C: Normal service
- Line 9307: Normal service
- Line 9308: Normal service
- Line 9310: Normal service
- Line 9350: Normal service