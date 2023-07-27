Similar news

New schedules available from August 1 to September 3, 2023
Summer hours valid from 1 August to 3 September 2023
- Express Line 07: Montereau <-> Provins</->
- Express Line 47: Melun <-> Nangis <-> Provins</-></->
- Express Line 50: Chesssy <-> Provins</->
- Line 3201 : Provins <-> Fontaine-Fourches</->
- Line 3202: Montereau <-> Fontaine-Fourches</->
- Line 3203: Longueville <-> Noyen-sur-Seine</->
- Line 3204: Nangis <-> Mormant <-> Lieusaint</-></->
- Line 3207: Provins <-> Poigny</->
- Line 3208: Provins <-> Poigny</->
- Line 3209: Saint-Brice <-> Provins</->
- Line 3210: Montereau <-> Provins</->
- Line 3211: Provins <-> Gouaix <-> Longueville</-></->
- Line 3212: Sourdun <-> Provins</->
- Line 3213: Pézarches <-> Bray-sur-Seine</->
- Line 3214:Villiers-Saint-Georges <-> Tournan-en-Brie</->
- Line 3215: Nangis <-> Jouy-le-Châtel</->
- Line 3216: Nangis <-> Nangis</->
- Line 3217: Mons-en-Montois <-> Provins</->
- Line 3218: Nangis <-> Donnemarie-Dontilly</->
- Line 3219: Provins <-> Longueville</->
On-demand transport from 1 August
Provinois sector
Brie Nangissienne sector
Bassée-Montois sector
