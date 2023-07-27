Your summer hours have arrived!

Published on

1 min reading

Your summer hours are available!

Your new schedules are available!

New schedules available from August 1 to September 3, 2023

Summer hours valid from 1 August to 3 September 2023

On-demand transport from 1 August

Provinois sector

Brie Nangissienne sector

Bassée-Montois sector

Line 3209

Evening bus

Similar news