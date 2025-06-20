What is Île-de-France Mobilités Connect?

It is a unique identifier to access your mobility services in Île-de-France:

Your packages and transport contracts on the Île-de-France Mobilités website (in your personal My Navigo space): Navigo Annual, Month or Week, imagine R, Navigo Liberté+, ...

on the Île-de-France Mobilités website (in your personal My Navigo space): Navigo Annual, Month or Week, imagine R, Navigo Liberté+, ... Your purchases and reloads of tickets on the Île-de-France Mobilités app and on its partner apps (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France)

and of tickets on the Île-de-France Mobilités app and on its partner apps (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France) Your favourites and route searches on the Île-de-France Mobilités website (under the heading "My Journeys") and on the Île-de-France Mobilités app

and on the Île-de-France Mobilités website (under the heading "My Journeys") and on the Île-de-France Mobilités app Your carpooling trip reservations on Île-de-France Mobilités' partner apps (Klaxit, Karos, Blablacar Daily)

trip reservations on Île-de-France Mobilités' partner apps (Klaxit, Karos, Blablacar Daily) And soon many other services...

Île-de-France Mobilités Connect, you already know it!

Île-de-France Mobilités Connect is simply the new name of Navigo Connect.

This is the email address and password you were already using to log in to the Île-de-France Mobilités mobile application, to the "My trips" section on the Île-de-France Mobilités website, as well as to partner applications.

This new name better reflects the scope of the mobility services offered by Île-de-France Mobilités.