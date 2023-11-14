Los 8 pasos (esenciales) antes de que un tren o RER entre en servicio

Veinticuatro meses de media es el tiempo que tardará un tren en ser probado desde todos los ángulos antes de recibir a los primeros pasajeros.

Dos años esenciales porque un tren está:

Varios miles de pasajeros al día, durante varias décadas

Este equipamiento debe ser compatible con la infraestructura, señalización y suministro eléctrico de la red ferroviaria de Île-de-France, los sistemas de información al pasajero y adaptarse a los andenes de las distintas estaciones

Pero también se deben obtener regulaciones y múltiples autorizaciones para la seguridad y comodidad de todos

Estas condiciones especiales requieren una serie de pruebas y ensayos completos, en ocho fases, para garantizar un servicio funcional, cómodo y accesible para todos los pasajeros.

