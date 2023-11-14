Los 8 pasos (esenciales) antes de que un tren o RER entre en servicio
Antes de abrir sus puertas a los primeros pasajeros, un tren debe superar una serie de pruebas. ¿Para qué se usan? ¿Cuánto tardan? Déjanos explicarlo.
Un tren RER NG en Gare de Lyon para pruebas de integración, en junio de 2023
Veinticuatro meses de media es el tiempo que tardará un tren en ser probado desde todos los ángulos antes de recibir a los primeros pasajeros.
Dos años esenciales porque un tren está:
- Varios miles de pasajeros al día, durante varias décadas
- Este equipamiento debe ser compatible con la infraestructura, señalización y suministro eléctrico de la red ferroviaria de Île-de-France, los sistemas de información al pasajero y adaptarse a los andenes de las distintas estaciones
- Pero también se deben obtener regulaciones y múltiples autorizaciones para la seguridad y comodidad de todos
Estas condiciones especiales requieren una serie de pruebas y ensayos completos, en ocho fases, para garantizar un servicio funcional, cómodo y accesible para todos los pasajeros.
¡Descúbrelos, uno a uno!
¿Cuánto tiempo tarda cada paso?
Es difícil hablar del tiempo medio dedicado a cada etapa, porque pueden solaparse y depender de muchos factores externos... Pero la duración media de todas las etapas es de 24 meses en total.
Paso 1: Pruebas estáticas, una revisión general del funcionamiento del tren
Todo comienza con la construcción de prototipos del tren futuro (cinco en el caso del RER NG, por ejemplo).
Estos prototipos servirán de base para la organización de una primera serie de pruebas estáticas realizadasen Francia o en el extranjero. Estas pruebas permiten comprobar el funcionamiento general del tren (incluyendo sus instrumentos de confort como el aire acondicionado y la iluminación, por ejemplo) y realizar todos los ajustes necesarios antes de pasar a las comprobaciones con el tren en movimiento (también llamadas "pruebas dinámicas").
Paso 2: Pruebas dinámicas, un momento ideal para comprobar la seguridad, el rendimiento y la comodidad
Con las pruebas estáticas completadas, el fabricante puede ahora iniciar pruebas dinámicas en un circuito en lazo cerrado, también conocido como el "anillo de prueba".
El objetivo es probar el rendimiento (como el frenado y la aceleración) y el comportamiento del tren en movimiento, en términos de seguridad y comodidad.
En Francia, para trenes, metros y tranvías construidos por Alstom, las pruebas se realizan en el Centro de Pruebas Ferroviarias Petite-Forêt, cerca de Valenciennes, cerca de las principales plantas de producción.
Luego, para realizar pruebas a velocidades mayores (¡hasta 140 km/h!), los trenes pueden enviarse al extranjero, como al anillo de Velim en la República Checa (este es el caso del RER NG, por ejemplo).
Paso 3: Controles climáticos, para un tren eficiente en todas las estaciones
Los componentes y funcionalidades del tren se prueban bajo temperaturas extremas (de -20° a +45°) para un tren que opera bajo todos los cielos.
En el caso del RER NG, los prototipos partieron hacia Viena, bajo la nieve austriaca, para realizar pruebas climáticas en enormes salones.
Paso 4: "Maniobras", seguridad por encima de todo
El término algo bárbaro "maniobras" significa la detección del contacto eléctrico del tren sobre las vías. Este es un aspecto muy importante para la seguridad que permite detectar la presencia del vehículo en una parte de la vía y, por tanto, localizarla, con el objetivo específico de asegurar el espaciado correcto entre dos trenes.
Las maniobras son un paso crucial para garantizar la seguridad de los pasajeros, por lo que es esencial para obtener autorizaciones para continuar las pruebas, esta vez en la red ferroviaria nacional.
Paso 5: también se aprueba la circulación de un tren nuevo
¡Eso es todo! Los prototipos son ahora adecuados para su uso en la red ferroviaria nacional. Ahora ha comenzado una serie de inspecciones de un año en las que cada requisito de las especificaciones será puesto a prueba en condiciones normales de tráfico, así como en condiciones extremas y degradadas.
Estas pruebas, al igual que las realizadas en anillos, se consideran certificadoras (según los estándares europeos) y calificativas (según los estándares de las especificaciones).
En términos concretos, esto significa que, una vez superados estos controles, el tren obtiene autorización de la autoridad francesa (la EPSF para el Establecimiento Público de Seguridad Ferroviaria) para circular en pre-operación.
Paso 6: Autorización de comercialización y llegada de los primeros trenes
Los trenes, los reales, se entregan al operador (la empresa que se encarga de la operación de los trenes en las líneas). Se emite una matrícula y una autorización de comercialización para confirmar que el tren cumple con la normativa. ¡Es como sacar un documento de matrícula para un coche nuevo!
Se establece una flota de trenes, disponible para el operador, para que pueda apropiarse de ella y formar a los conductores y agentes.
Paso 7: pruebas de integración, el tren llega a sus futuras líneas
El tren está siendo probado por el operador en condiciones reales de operación,primero en el andén y luego directamente en sus futuras líneas de Île-de-France.
Relleno de lagunas*, paradas en las estaciones, buen funcionamiento de las cámaras de seguridad, se estudian con lupa más de 40 parámetros para garantizar la compatibilidad del tren con la infraestructura. ¿El objetivo? Obtén el último sésamo, el certificado de compatibilidad**.
Las pruebas de integración se están realizando en paralelo con la formación de maquinistas para los nuevos trenes. Es un poco como un ensayo general antes de lanzar el servicio comercial, es decir, la autorización para recibir pasajeros a bordo.
Paso 8: El primer tráfico comercial de la historia
Un tren Regio 2N y sus pasajeros entre Melun y Montereau © Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités
¡Eso es todo! Tras dos años de pruebas, el tren está listo para recibir a sus primeros pasajeros con comodidad y seguridad.
*Instalación que llena el espacio entre el tren y el andén para facilitar el embarque de los pasajeros, especialmente de los usuarios en silla de ruedas
**Este certificado es concedido por el gestor de infraestructuras SNCF Réseau.