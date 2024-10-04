Acceso a aeropuertos

Cómo llegar o venir del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle
Por el RER B
- Estación "Aéroport Charles de Gaulle 1" : da servicio a las terminales 1 y 3.
- Estación "Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV" : da servicio a las terminales 2A a 2G.
Estas estaciones son accesibles para sillas de ruedas. Aquí encontrarás ascensores de autoservicio, puertas ampliadas y personal que te asiste.
Junto al Roissybus
El Roissybus conecta la Place de l'Opéra en París con todas las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle. Por favor, tenga en cuenta : este servicio no es accesible para usuarios de silla de ruedas.
Cómo llegar o venir del aeropuerto de Orly
En metro con la línea 14
Desde París o desde el aeropuerto, la línea de metro 14 circula en horarios regulares entre las 5:30 y la 1:15 a.m. (dependiendo del día de la semana).
Baja en la terminal: el aeropuerto de Orly.
La duración del viaje depende de tu destino y parada de salida, pero de un extremo a otro de la línea, de Saint-Denis Pleyel al aeropuerto de Orly, el trayecto dura 40 minutos.
La línea 14 es 100% accesible para personas con movilidad reducida.
Por RER B y Orlyval
Desde París, toma el RER B hasta la estación de Antony, luego el Orlyval, un autobús lanzadera rápida al aeropuerto de Orly.
- Parada París-Orly Sur : Puerta K de la Terminal Sur.
- Parada París-Orly Oeste : Puerta A en el nivel de salidas de la Terminal Oeste.
La estación de Antony es accesible mediante una rampa extraíble sin reserva previa. Ve a la recepción para que te ayude un agente.
Por tranvía T7
El tranvía T7 conecta Villejuif con Athis-Mons dando servicio a la Terminal Sur del aeropuerto de Orly.
Todas las paradas del tranvía T7 son accesibles para personas con movilidad reducida.
Aprende más
- Servicios ofrecidos en los aeropuertos de París
- Servicios específicos para personas con movilidad reducida