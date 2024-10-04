Acceso a aeropuertos

Cómo llegar o venir del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle

Por el RER B

Estación "Aéroport Charles de Gaulle 1" : da servicio a las terminales 1 y 3.

: da servicio a las terminales 1 y 3. Estación "Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV" : da servicio a las terminales 2A a 2G.

Estas estaciones son accesibles para sillas de ruedas. Aquí encontrarás ascensores de autoservicio, puertas ampliadas y personal que te asiste.

Junto al Roissybus

El Roissybus conecta la Place de l'Opéra en París con todas las terminales del aeropuerto Charles de Gaulle. Por favor, tenga en cuenta : este servicio no es accesible para usuarios de silla de ruedas.

Cómo llegar o venir del aeropuerto de Orly

En metro con la línea 14

Desde París o desde el aeropuerto, la línea de metro 14 circula en horarios regulares entre las 5:30 y la 1:15 a.m. (dependiendo del día de la semana).

Baja en la terminal: el aeropuerto de Orly.

La duración del viaje depende de tu destino y parada de salida, pero de un extremo a otro de la línea, de Saint-Denis Pleyel al aeropuerto de Orly, el trayecto dura 40 minutos.

La línea 14 es 100% accesible para personas con movilidad reducida.

Por RER B y Orlyval

Desde París, toma el RER B hasta la estación de Antony, luego el Orlyval, un autobús lanzadera rápida al aeropuerto de Orly.

Parada París-Orly Sur : Puerta K de la Terminal Sur.

: Puerta K de la Terminal Sur. Parada París-Orly Oeste : Puerta A en el nivel de salidas de la Terminal Oeste.

La estación de Antony es accesible mediante una rampa extraíble sin reserva previa. Ve a la recepción para que te ayude un agente.

Por tranvía T7

El tranvía T7 conecta Villejuif con Athis-Mons dando servicio a la Terminal Sur del aeropuerto de Orly.

Todas las paradas del tranvía T7 son accesibles para personas con movilidad reducida.

