Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París

- Precio completo: 13 €
- Precio reducido: 6,50 €
Tarifas aplicables a partir del 01/01/2025.
¿Bajo qué condiciones puedo viajar con un billete con descuento?
Cómo llegar o desde los aeropuertos de Orly o CDG
13€ por viajeTodas las zonas
El billete para el Aeropuerto de la Región <> de París es ideal si quieres:
Por favor, ten en cuenta : tu trayecto solo puede realizarse en metro, RER o tren en las zonas 1 a 5.
El billete para el aeropuerto de la región <> de París simplifica tus viajes: sustituye a los antiguos billetes para el aeropuerto de Orly y el CDG para el aeropuerto.
No más colas : compra tu billete para el Aeropuerto de la Región <> de París con el pase Navigo Easy a través de la app Île-de-France Mobilités.
