Ilustración que muestra a un viajero validando su viaje con un smartphoneIlustración que muestra a un pasajero validando su viaje con su billete t+ con un smartphone

Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París

Cómo llegar o desde los aeropuertos de Orly o CDG

MetroRERTren

13€  por viajeTodas las zonas

  • Aeropuerto de Orly a través del metro 14 u Orlyval
  • Aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle a través del RER B
  • Recarga con un Navigo Easy Pass o smartphone
Ilustración que muestra una mano sosteniendo una moneda

Tarifas

  • Precio completo: 13 €
  • Precio reducido: 6,50 €

Tarifas aplicables a partir del 01/01/2025.

¿Bajo qué condiciones puedo viajar con un billete con descuento?

¿Es adecuado para mis necesidades?

El billete para el Aeropuerto de la Región <> de París es ideal si quieres:

  • Llegando o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle a través del RER B
  • Llegando o desde el aeropuerto de Orly a través de la l��nea de metro 14 y Orlyval

Por favor, ten en cuenta : tu trayecto solo puede realizarse en metro, RER o tren en las zonas 1 a 5.

iIlustración mostrando una mano sacando un pase Navigo Easy de un bolso

Sencillo y práctico para el uso diario

El billete para el aeropuerto de la región <> de París simplifica tus viajes: sustituye a los antiguos billetes para el aeropuerto de Orly y el CDG para el aeropuerto.

No más colas : compra tu billete para el Aeropuerto de la Región <> de París con el pase Navigo Easy a través de la app Île-de-France Mobilités.

Ilustración que muestra un Navigo Easy pass pegado a un smartphone para comprar entradas t+

¿Cómo conseguirlo en el Navigo Easy Pass?

  1. Compra un Navigo Easy Pass.
  2. Utiliza la app de Île-de-France Mobilité para comprar tus billetes con tu pase Navigo Easy.
  3. Luego valida tus viajes con tu Navigo Easy Pass.
Carga a través de la app
Encuentra un punto de venta
Ilustración que muestra la validación de un viaje a través de un smartphone

¿Cómo conseguirlo en un smartphone?

Los usuarios de Android e iOS pueden validar su recorrido con su smartphone. Para esto:

  1. Instala la aplicación Île-de-France Mobile.
  2. Usa la app para comprar tus entradas en tu smartphone.
  3. Luego valida tus viajes con tu smartphone.
Instala la app

