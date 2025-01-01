2 euros
El Navigo Easy Pass,
El pase perfecto para viajeros ocasionales
- Permite cargar billetes para un solo viaje, como el Metro Train, RER o el Bus Tranvía , o pases cortos como el Navigo Jour
- No personal, puede prestarse a un ser querido
¿Qué es el Navigo Easy Pass?
Práctico, sencillo y fiable, el Navigo Easy Pass te permite cargar varios billetes de transporte en una sola tarjeta.
Ideal si no puedes – o no quieres – validar tus viajes con el móvil.
Recárgalo fácilmente:
- en las taquillas y estaciones,
- en tiendas asociadas,
- o directamente desde tu smartphone gracias a la app Île-de-France Mobilités.
El Navigo Easy Pass no es nominativo: puedes prestarlo o regalarlo.
Por favor, ten en cuenta: durante un viaje con varias personas, cada viajero debe tener y validar su propio pase.
¿Cómo lo consigo?
El pase Navigo Easy se puede obtener inmediatamente en las taquillas o mostradores de las compañías al precio de 2 €.
Pide pases Navigo Easy para un grupo
Simplifica la organización de los viajes para tu grupo (empresa, asociación, etc.).
Ahorra tiempo con Navigo Easy Passes preinstalados o en blanco según tus necesidades.
Servicio
¿Tu Navigo Easy Pass no funciona correctamente?
- Lleva tu pase defectuoso , lo reemplazaremos inmediatamente y de forma gratuita en todas las taquillas de las compañías de transportistas, mostradores de RATP y taquillas SNCF Navigo.
- Nota: si el fallo se debe a no cumplir con las precauciones de uso indicadas en los términos y condiciones del Navigo Easy pass, el reemplazo puede no ser gratuito.
En caso de pérdida o robo
- Tu pase y el ticket cargado no pueden ser reemplazados, de acuerdo con los términos y condiciones del pase Navigo Easy. Para viajar, debes comprar un billete. Esta compra no se reembolsa.
Política
El Navigo Easy Pass es anónimo, por lo que no se registran datos personales.