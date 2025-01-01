Práctico, sencillo y fiable, el Navigo Easy Pass te permite cargar varios billetes de transporte en una sola tarjeta.

Ideal si no puedes – o no quieres – validar tus viajes con el móvil.

Recárgalo fácilmente:

en las taquillas y estaciones,

en tiendas asociadas,

o directamente desde tu smartphone gracias a la app Île-de-France Mobilités.

El Navigo Easy Pass no es nominativo: puedes prestarlo o regalarlo.

Por favor, ten en cuenta: durante un viaje con varias personas, cada viajero debe tener y validar su propio pase.