Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Navigo Easy Pass

Enero de 2025

1 DEFINICIÓN

1.1 El Navigo Easy pass es una tarjeta inteligente anónima, o medio sin contacto, propiedad de Île-de-France Mobilités hasta que se entrega al titular: existe en dos (2) versiones, una rígida y otra flexible. Está gestionado por las compañías (RATP, SNCF y Optile) en nombre de Île-de-France Mobilités.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1.2 El término "Transportistas" se refiere a las empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.3 La "convivencia" de diferentes billetes de transporte o contratos se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo pase o en el mismo teléfono.

Las normas para la convivencia de billetes y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2 PRESENTACIÓN Y OBTENCIÓN

El Navigo Easy pass sirve como soporte para los billetes de transporte, creados por Île-de-France Mobilités, y cuyas Normas de Convivencia de Billetes y Contratos y los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

2.1 Es posible poner hasta 4 billetes diferentes en el Navigo Easy pass rígido entre los siguientes billetes de transporte:

Billete Metro-Tren-RER con tarifa completa o tarifa sencilla reducida;

Billete de autobús-tranvía a precio completo o tarifa sencilla reducida;

Roissybus;

Pase Navigo Day;

Billete de aeropuertos de la Región<>de París con tarifa completa o tarifa sencilla reducida

Entrada París-Visite a precio completo o tarifa infantil.

2.2 Es posible poner hasta 2 billetes diferentes en la tarjeta flexible Navigo Easy entre los siguientes billetes de transporte:

Billete Metro-Tren-RER con tarifa completa o tarifa sencilla reducida,

Billete de autobús y tranvía a precio completo o tarifa reducida;

Roissybus;

Pase Navigo Day;

Billete de aeropuertos de la Región<>de París con tarifa completa o tarifa sencilla reducida

Paquete turístico a París precio completo o tarifa infantil.

2.3 Para la tarjeta rígida Navigo Easy y la flexible Navigo Easy, debe señalarse lo siguiente:

Que dos pases Navigo Day con periodos de validez diferentes cuentan como dos billetes distintos;

Que solo es posible cargar dos pases Navigo Day simultáneamente si su periodo de validez es diferente;

Que no es posible cargar billetes de tarifa completa y de tarifa reducida al mismo tiempo;

Que no es posible cargar un billete de Metro-Tren-RER y uno de los aeropuertos de la Región<>de París al mismo tiempo

Que en caso de que haya un pase y un solo billete en el Navigo Easy pass, el pase se debitará como prioridad;

En caso de un billete Roissybus u Orlybus y cualquier otro billete del pase Navigo Easy, el billete Roissybus u Orlybus se debita como prioridad si el pase Navigo Easy es validado en la línea correspondiente.

Que en caso de que haya un paquete Paris-Visite, se debite como prioridad.

2.4 El pase Navigo Easy puede ser utilizado por cualquier persona física, viva o no en la región de París.

2.5 El Navigo Easy pass puede utilizarse en redes bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités.

2.6 El Navigo Easy pass se puede conseguir, al precio fijado por Île-de-France Mobilités:

en las taquillas y mostradores de la RATP

en las taquillas de Transilien y en las taquillas de Navigo SNCF Services[1]

en algunas de las máquinas expendedoras de los Carriers

De concesionarios y distribuidores autorizados.

De la agencia de Cuentas Clave

2.7 El pase no puede obtenerse sin la compra y carga de un billete, salvo a través de la agencia de Cuentas Clave

2.8 El pase Navigo Easy es transferible a cualquier otra persona, siempre que esté en blanco, vacío o cargado con billetes individuales; Y no es transferible si se carga con un paquete válido de 1 día o más.

3 USO

3.1 El pase Navigo Easy sin entrada no se considera un billete.

3.2 Para viajar, el usuario de un Navigo Easy pass debe haberlo cargado previamente con un ticket y haberlo validado en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de ser declarado en infracción.

3.3 Si se olvida el pase Navigo Easy, el usuario debe comprar un billete para poder viajar. Esta compra no se reembolsa.

3.4 Durante una comprobación, el usuario debe presentar el pase Navigo Easy en el que se carga el ticket validado para el trayecto. Las reglas de uso y control se describen en los términos y condiciones de cada billete. Están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

3.5 Cualquier uso fraudulento del pase Navigo Easy (falsificación o falsificación en particular) detectado durante una inspección, resultará en la retirada inmediata del pase Navigo Easy y dará lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a sus cómplices.

4 PRECAUCIONES PARA SU USO

El Navigo Easy Pass cuenta con un chip microprocesador y una antena de radio cuyo correcto funcionamiento depende de algunas precauciones de uso que el usuario se compromete a respetar. En particular, el pase Navigo Easy no debe ser sometido a torsión, doblado, corte, altas o bajas temperaturas, efectos electromagnéticos, altos niveles de humedad ni ningún otro tratamiento que sea manifiestamente inapropiado para su correcto funcionamiento.

5 SERVICIO POSTVENTA

5.1 El Navigo Easy pass no es reembolsable, incluso en caso de error de compra o no uso.

5.2 El pase Navigo Easy no se reemplaza en caso de pérdida o robo. Los billetes que contiene no son reemplazados ni reembolsados.

5.3 En caso de fallo comprobado, el pase Navigo Easy será reemplazado inmediatamente en todas las taquillas, mostradores RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumple con las precauciones de uso establecidas en el Artículo 4. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.

5.4 Las normas para reemplazar entradas se definen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada entrada. Están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

6 EVOLUCIÓN DEL PASADO

6.1 Île-de-France Mobilités puede verse obligada a cambiar el pase Navigo Easy o a implementar su retirada.

7 MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de Île-de-France Mobilités, RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la página web del mediador competente al que pertenece cada transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

8 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.