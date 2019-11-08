Pase Diario Navigo

El pase Navigo Day te permite viajar ilimitado durante un día en todas las zonas 1 a 5.
Es válida en todos los medios de transporte:
- Metro
- Tren
- RER
- Tranvía
- autobús (incluido Filéo)
Excepciones : el paso no es válido en ciertas rutas:
- aeropuertos (línea 14 a Orly, RER B a CDG)
- Orlyval
- autobús Direct Paris-Aéroport (ex-Cars Air France)
- Roissybus
- Lanzaderas Disney
- autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges)
Validez
- Válido por un día, desde el primer servicio hasta el final del servicio nocturno (incluyendo Noctilien).
- En oferta el mismo día o hasta 6 días antes.