Ilustración que muestra a un viajero validando su viaje con su pase Navigo DayIlustración que muestra a un viajero validando su viaje con su pase Navigo Day

Pase Diario Navigo

¡Viaje ilimitado durante todo un día!

MetroRERAutobúsTranvíaTren

12€  por díaTodas las zonas (excepto aeropuertos)

  • Ahorra en tu trayecto diario
  • Libertad de movimiento adaptada a tus necesidades
  • Carga fácil y rápida a través de la app
¿Cómo recargo mi pase a través de la app?
Carga a través de la app

Un presupuesto controlado

  • El Día de Navigo tiene una tarifa única de 12 €
  • No se aplica ninguna tarifa reducida en este paquete
  • Cada día solo gastas la cantidad de tu pase de un día Navigo
  • De este modo , evitas excederte el presupuesto de transporte del día
ilustración de una viajera validando su subida al autobús con un pase Navigo Jour en su smartphone

¿Es adecuado para mis necesidades?

El pase Navigo Day se adapta a tus necesidades si:

  • Hoy tienes pensado usar mucho el transporte .
  • Buscas una solución más económica y práctica que los billetes individuales.

Sencillo y práctico para el uso diario

No más comprar billetes individuales: puedes viajar ilimitado todo el día sin preocuparte por costes adicionales.

¿Planeas tomar menos transporte al día siguiente? Cambia a precios unitarios mediante Navigo Liberté +.

Ilustración que muestra a un viajero cargando su Navigo Pass a través de su smartphone

¿Cómo cargar tu pase Navigo Day?

Evita las colas recargando tu pase Navigo Week con la app Île-de-France Mobilités en la sección de Compras.

También puedes recargar en los puntos de venta.

Carga a través de la app
Encuentra un punto de venta
Ilustración que muestra la validación de un viaje a través de un smartphone

¿Cómo validar tus recorridos con tu smartphone?

Los usuarios de iPhone y Android ahora pueden validar sus recorridos directamente con su smartphone.

Así es como se hace:

  1. Instala la aplicación Île-de-France Mobilités.
  2. Compra tu pase Navigo Day a través de la app.
  3. Valida tus recorridos usando tu smartphone.
Instala la app
Aprende cómo

