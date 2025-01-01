El teléfono

¿Qué entradas hay disponibles?
¿Quieres validar tus viajes con el móvil ? Los siguientes billetes están disponibles para su compra y, por tanto, para validación, directamente desde la aplicación Île-de-France Mobilités:
Descarga gratuita
¿Quieres validar tus viajes con el móvil ? Los siguientes billetes están disponibles para su compra y, por tanto, para validación, directamente desde la aplicación Île-de-France Mobilités:
Compra, valida y recarga tus billetes de transporte en un abrir y cerrar de ojos gracias a nuestros tutoriales en vídeo. Incluso puedes usar tu Samsung Galaxy Watch cuando vayas de cualquier forma.
¿Lista de teléfonos compatibles? ¿Preguntas más frecuentes?
¿Tienes alguna pregunta? Consulta nuestra guía completa de la aplicación Île-de-France Mobilités en Android.
Compra y valida tus entradas en iPhone, usa Apple Maps o tu Apple Watch cuando vayas, de forma sencilla.
¿Necesitas ayuda? Encuentra toda la información práctica en nuestra guía dedicada a usar tu iPhone en el transporte público.
La app Île-de-France Mobilités tiene muchos consejos preparados para que facilites tus desplazamientos.
¿Quieres saber más? Mira nuestro tutorial y descubre los secretos de la app leyendo el artículo que aparece a continuación.
Tus datos personales se almacenan.