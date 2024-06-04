Términos y condiciones generales de uso (GTU) de un iPhone para la compra de un billete de transporte

1 Definiciones

1.1 Usuario: Persona que usa un iPhone para comprar billetes de transporte

1.2 Servicio o Servicio de Compras: Servicio para la compra de billetes de transporte creado y gestionado por Île-de-France Mobilités y ofrecido en la aplicación Cartes2 y en lasAplicaciones 1.

1.3 Teléfono o iPhone: iPhone compatible con el Departamento de Compras.

1.4 Reloj: Reloj inteligente de Apple compatible con el Servicio de Compra.

1.5 Aplicación1: aplicación móvil en iPhone que ofrece el Servicio de Compras

1.5.1 Lista de solicitudes: Île-de-France Mobilités y solicitudes de revendedores oficiales* de billetes Île-de-France Mobilités.

*Solicitudes bajo contrato con Île-de-France Mobilités para la distribución digital de billetes de transporte público en la red de Île-de-France. La lista completa de minoristas oficiales se puede consultar en la web de www.iledefrance-mobilites.fr/

1.6 Aplicación de cartas 2 : Aplicación Apple Wallet presente en iPhone y Apple Watch, especialmente para alojar tarjetas de transporte desmaterializadas

1.7 Elemento Seguro: un componente del iPhone o Reloj que permite almacenar tickets de forma segura.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: solución de autenticación en la que el usuario debe identificarse para acceder a ciertas funciones del departamento de compras.

1.9 Cuenta: la cuenta de cliente del usuario en los servicios de Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo pass: tarjeta inteligente sin contacto emitida por Île-de-France Mobilités como soporte para billetes. Disponible en varias versiones: Navigo pass personalizado con el nombre del titular, Navigo Découverte pass, Navigo Easy pass

1.11 Transportistas: se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.12 Convivencia: de diferentes billetes o contratos de transporte se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo teléfono. Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2 Presentación y condiciones para obtener

2.1 Presentación del Departamento de Compras

2.1.1 El Servicio de Compras te permite comprar billetes de transporte a Île-de-France en un iPhone para:

- Cárgalos en un pase Navigo,

- Cárgalos en un iPhone o reloj y valida con él.

2.1.2 El servicio también te permite consultar el saldo de los billetes disponibles en tu iPhone, Watch o en un pase Navigo.

2.1.3 Los billetes de transporte se cargan en el Elemento Seguro del iPhone o Reloj, o en un pase Navigo.

2.1.4 El Departamento de Compras es propiedad de Île-de-France Mobilités y es distribuido por Île-de-France Mobilités.

2.2 Entradas disponibles para comprar en una App[1]

Las entradas disponibles para comprar en una app dependen del medio en el que se carguen.

En iPhone o reloj

Ticket RoissyBus

Pase Diario Navigo

Navigo Liberté + servicio por teléfono (**) (excepto menores)

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

Pase Navigo Week para todas las zonas

Mes Navigo en todas las zonas

Paquete de Aeropuertos de la Región <> de París (*)

Billete Metro-Tren-RER (*)

Billete de autobús-tranvía (*)

Paquete turístico de París: 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

(*) precio completo o tarifa reducida

(**) Navigo Liberté + contrato disponible solo en la solicitud de Île-de-France Mobilités

Las normas para la convivencia de billetes y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

On Passe Navigo o Navigo Découverte

Pase Diario Navigo

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

Pase Semanal Navigo

Mes Navigo en todas las zonas

Paquete París 2024

Paquete turístico de París: 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

En Navigo Easy Pass

Ticket RoissyBus

Pase Diario Navigo

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

Paquete de Aeropuertos de la Región <> de París (*)

Billete Metro-Tren-RER (*)

Billete de autobús-tranvía (*)

Paquete turístico de París: 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

(* )precio completo o precio reducido

La "convivencia" de diferentes billetes de transporte o contratos se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo teléfono.

Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2.3 Entradas disponibles para comprar en la app Apple Wallet2

2.3.1 La app Apple Wallet puede cargar los siguientes tickets en un iPhone o Watch:

- Zonas de pases diurnos Navigo 1-5

- Gira de París 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

- Billete de autobús-tranvía (*)

- Billete Metro-tren-RER (*)

- Billete de Aeropuertos de la Región <>de París (*)

- Navigo Liberté + servicio por teléfono (solo precio completo)

* precio completo o precio reducido

2.4 Términos y Condiciones

2.4.1 La lista de billetes disponibles para la compra con el Servicio está sujeta a cambios y puede consultarse en la página web de Île-de-France Mobilités en la sección "Precios".

2.4.2 Los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de Entradas (GTCSU) están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités, en el siguiente enlace: Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

2.4.3 Las normas para conexiones y conexiones autorizadas por carreteras públicas están disponibles en la página web de Île-de-France Mobilités, en el siguiente enlace: Normas para conexiones y conexiones por carreteras públicas | Île-de-France Mobilités

2.5 Pago

2.5.1 Para pagar un ticket desde una app, el usuario debe tener una tarjeta de crédito o usar Apple Pay.

2.5.2 Para pagar un ticket desde una Aplicación, el usuario debe introducir una dirección de correo electrónico a la que se enviará el comprobante de compra. Esta dirección se pre-rellena si el usuario está autenticado en Île-de-France Mobilités Connect.

2.5.3 Para pagar un ticket desde la app Apple Wallet, el usuario debe usar Apple Pay.

2.5.4 Para suscribirse al contrato Navigo Liberté +, el usuario debe introducir sus datos bancarios (IBAN limitado a la zona SEPA).

2.6 Requisitos de compatibilidad entre iPhone y reloj al comprar

2.6.1 Para recargar un pase Navigo, el usuario debe tener al menos un iPhone 7 con al menos iOS 13 y iOS 14.5 para iPhones XR, XS y XS max.

2.6.2 Para cargar tickets en un iPhone, el usuario debe tener un iPhone XS o posterior, o un iPhone SE de 2ª generación o posterior y tener instalada la última versión de iOS. El usuario también debe tener una cuenta de iCloud. A continuación, se requiere un paso de instalación (véase §2.7).

2.6.3 Para cargar tickets en un Watch, el usuario debe tener un Apple Watch Series 6 o superior o un Apple Watch SE de 2ª generación y posteriores, emparejado con un iPhone compatible y haber instalado la última versión de WatchOS desde la 10.5. El usuario también debe tener una cuenta de iCloud. A continuación, se requiere un paso de instalación (véase §2.7).

2.7 Instalación del Servicio

2.7.1 Instalación desde una aplicación que ofrece el Servicio de Compra

Para cargar los billetes de transporte de Île-de-France en un iPhone o Watch, el usuario debe haber descargado la versión más reciente de la aplicación desde la tienda y se requiere un paso de instalación.

Desde la App1, el usuario selecciona Comprar >En mi teléfono o Comprar > en mi Apple Watch y la app le guía a través de los siguientes pasos:

- Selección del billete a comprar,

- Pago del billete,

- Confirmación de la adición en la aplicación Maps²,

- La aplicación Cartes² crea entonces una tarjeta Navigo desmaterializada en el Elemento Seguro del iPhone o Watch. La instalación está completa y el ticket está cargado.

2.7.2 Instalación desde la app de Apple Maps²

Para cargar billetes de transporte de Île-de-France en un iPhone o Watch, el usuario también puede utilizar la aplicación Maps, que le guía a través de los siguientes pasos:

- Adición de una tarjeta de transporte,

- Selección del paso Île-de-France Mobilités Navigo,

- Selección del billete a comprar,

- Pago vía Apple Pay,

- Confirmación de la adición en la aplicación Maps²,

- La aplicación Cartes² crea entonces una tarjeta Navigo desmaterializada en el Elemento Seguro del iPhone. La instalación está completa y el ticket está cargado.

2.8 Términos de uso

2.8.1 Un iPhone/reloj que no está cargado con un billete no es un billete de viaje. Para viajar, el usuario debe haber cargado previamente un billete conforme a las condiciones específicas de dicho billete en cuanto al ámbito de uso y el periodo de validez.

2.8.2 El usuario debe validar su billete fijando su iPhone/Watch o Navigo a los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de infracción.

2.8.3 En ausencia de un billete validado, el usuario es responsable de una compensación fija conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

2.8.4 Durante una comprobación con un pase Navigo Month o Navigo Week, se puede pedir al usuario que muestre su foto y fecha de nacimiento en la aplicación móvil y que presente prueba de identidad.

2.8.5 Si el usuario tiene varias tarjetas Navigo desmaterializadas en su iPhone o Apple Watch, debe indicar con cuál desea viajar:

- Ya sea activando el modo Transporte Exprés para esta tarjeta previamente desde la app Maps,

- O seleccionándolo "al instante" en tu pantalla tras una doble pulsación en el botón derecho para mostrar las cartas disponibles.

2.8.6 En caso de que el usuario tenga varias tarjetas Navigo desmaterializadas en su iPhone o Apple Watch, debe presentar la tarjeta que utilizó durante la validación para acceder a la red.

2.8.7 Si el usuario tiene varias tarjetas Navigo desmaterializadas en su iPhone o Apple Watch, tiene la opción de viajar a varias personas usando una tarjeta separada con un billete validado para cada persona. Durante una revisión, debe poder presentar cada tarjeta utilizada para la validación correspondiente a cada pasajero.

2.8.8 El modo Express Transport disponible en iPhone y Apple Watch evita que el usuario tenga que reactivar o desbloquear la pantalla de su teléfono al validar. Al crear una primera tarjeta Navigo desmaterializada en el iPhone o Apple Watch, el modo Express Transport se activa por defecto en esta tarjeta.

Para activar el modo Express Transport en una tarjeta Navigo cargada en un iPhone:

- Abre la app de Mapas,

- Seleccione la tarjeta Navigo

- Seleccionar el menú contextual (...) > Datos del mapa

- Selecciona Transporte Exprés y elige la tarjeta.

Por favor, tenga en cuenta: los validadores de los autobuses de las siguientes redes aún no aceptan el modo Expreso. Para validar en los buses de estas redes, pulsa dos veces el botón derecho y selecciona la tarjeta que se va a usar: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie y Deux Morin, RATP Cap Mantois.

2.8.9 Cualquier uso fraudulento del Servicio de Compras (falsificación, falsificación, uso del teléfono por un tercero) detectado durante una inspección puede dar lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a sus cómplices.

2.8.10 Todas las aplicaciones que ofrecen el Servicio de Compras, así como la app Apple Cards² , permiten ver los billetes cargados en el iPhone, independientemente de la aplicación utilizada para comprarlos.

2.8.11 En caso de un viaje de varias personas con el mismo iPhone o Apple Watch, el titular del teléfono puede viajar con cualquier tipo de billete, incluido un pase Navigo Month o Navigo Week, que requiere autenticación en IDFM Connect. Por otro lado, los pasajeros que acompañan al usuario del iPhone o Apple Watch deben usar un billete de tránsito que no requiera autenticación en IDFM Connect.

3 Cambiar de iPhone o RELOJ

3.1 Presentación

3.1.1 Al cambiar de iPhone o reloj, la app Apple Wallet puede usarse para transferir tickets cargados de un iPhone/Watch a otro iPhone/Watch y se basa en mecanismos de copia de seguridad y restauración.

3.1.2 Este mecanismo de transferencia solo es posible desde un iPhone o Reloj a otro iPhone o Reloj compatible con el Servicio.

3.2 Ahorro de entradas

3.2.1 La app Apple Wallet te permite iniciar la copia de seguridad de tickets cargados en el iPhone o el Watch. Esta función de guardado se activa al eliminar la tarjeta Navigo de Île-de-France Mobilités de la app Mapas.

3.2.2 La función de copia de seguridad también es accesible desde la sección de Postventa de la Aplicación, que ofrece el Servicio de Compras y que luego redirige al usuario a la app de Apple Maps.

3.2.3 La función de copia de seguridad se activa automáticamente mediante la función de importar datos de iCloud a un iPhone.

3.2.4 La función de copia de seguridad se activa automáticamente cuando la tarjeta Navigo desmaterializada se transfiere entre el iPhone y el Reloj emparejado.

3.2.5 Guardar tickets eliminará tickets del iPhone o del Watch.

3.3 Restauración de tickets

3.3.1 En la aplicación Île-de-France Mobilités, los usuarios pueden ver las copias de seguridad asociadas a su cuenta desde Mi Espacio > Gestionar Mi Cuenta > Mis Medios. Si quieren recuperar sus entradas y el iPhone es elegible para el servicio, la App1 les redirige a la app Apple Wallet para restaurar las entradas en el iPhone o Watcher seleccionado.

3.3.2 La función de restauración es accesible desde la app Apple Wallet, a través de la sección "mapa anterior" donde el usuario puede encontrar todas las tarjetas que ha guardado.

3.3.3 La función de catering también es accesible desde la sección de servicio postventa de la Aplicación (§4.2.2), que luego redirige al usuario a la app Apple Wallet.

3.3.4 La función de restauración se activa automáticamente mediante la función de importar datos de iCloud a un iPhone.

3.3.5 La función de restauración se activa automáticamente en caso de transferencia de la tarjeta Navigo desmaterializada entre el iPhone y el Reloj emparejado, si la copia de seguridad ha tenido éxito (véase §3.2.4).

3.3.6 Si hay una copia de seguridad de la tarjeta Navigo, entonces todos los tickets del iPhone o Reloj respaldados pueden restaurarse en un iPhone o Reloj compatible.

3.4 Eliminación de la Aplicación1

3.4.1 Desinstalar la aplicación que ofrece el servicio de compra o eliminar sus datos no supone la pérdida de los tickets de transporte cargados en el iPhone o el Watch. Una nueva instalación de la aplicación te permite consultar los tickets en el iPhone o en Watch de nuevo.

3.5 Eliminar una tarjeta Navigo en la app de Mapas

3.5.1 La eliminación de una tarjeta Navigo desmaterializada en la aplicación Cartes provoca la eliminación de los tickets de transporte cargados en el iPhone o el Watch y activa su copia de seguridad.

3.5.2 El usuario puede entonces solicitar la restauración de los tickets guardados en el mismo teléfono o en otro teléfono.

4 SERVICIO POSTVENTA

4.1 Para el servicio postventa relacionado con los billetes de transporte, consulte los términos y condiciones de los billetes de transporte correspondientes disponibles en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.2 Acceso al servicio postventa

4.2.1 En la aplicación Maps, para enviar una solicitud al servicio de atención al cliente, el usuario es redirigido a la aplicación Île-de-France Mobilités.

4.2.2 En la aplicación Île-de-France Mobilités, el servicio postventa está disponible en la sección "Contáctanos" de la pantalla principal del departamento de Compras y requiere autenticación en Île-de-France Mobilités Connect.

4.2.3 Para un ticket cargado en un teléfono o reloj, el usuario puede realizar ciertas operaciones sin demora desde la aplicación que ofrece el servicio de compra o, si es necesario, enviar una solicitud al servicio de atención al cliente.

4.2.4 En caso de un fallo durante la validación de un ticket cargado en un teléfono o reloj, el usuario puede contactar primero con un agente en la estación que pueda comprobar la presencia de un ticket válido en el teléfono o reloj.

4.2.5 Para obtener asistencia con un billete cargado en un pase Navigo con teléfono, el usuario debe contactar con los puntos de venta habituales para obtener un pase Navigo (mostradores, taquillas y agencias).

4.2.6 En caso de dificultad para recargar un billete con un pase Navigo con teléfono, la Aplicación ofrece una sección que permite el procesamiento automático que resulta en la carga del billete o en la cancelación del pago.

4.2.7 Si el usuario tiene varias tarjetas Navigo desmaterializadas en su iPhone o Apple Watch, se le pedirá que seleccione la tarjeta correspondiente en la sección de servicio postventa elegida.

4.3 Comprobante de compra

4.3.1 Por cada compra de billete realizada en las aplicaciones Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP y SNCF Connect, el comprobante de compra se envía a la dirección de correo electrónico introducida en el momento de la compra.

4.3.2 El usuario debe estar autenticado en Île-de-France Mobilités Connect en el momento de la compra para recibir un comprobante de compra personalizado con su nombre y apellidos.

4.3.3 Para los pases Navigo Month y Week cargados con un pase Navigo (excepto el pase Navigo Déugraphe), también está disponible el certificado de contrato que permite el reembolso por parte del empleador a través de https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/ .

4.3.4 En iPhone y Apple Watch, para una compra realizada desde la app de Tarjetas, la transacción de pago se muestra en la app de Tarjetas, no se envía por correo electrónico el comprobante de compra.

4.3.5 Desde su cuenta en la aplicación Île-de-France Mobilités, el usuario puede consultar el historial de sus compras para las que fue autenticado. A partir de este historial, puede solicitar la devolución del recibo. Las compras realizadas desde la app Apple Wallet no aparecen en este historial porque el usuario no estaba autenticado en el momento de la compra.

4.3.6 Para el contrato Navigo Liberté+, el seguimiento del consumo y las facturas están disponibles en Mon espace/Navigo Liberté + en la aplicación Île-de-France Mobilités.

4.4 Cancelación y reembolso de paquetes no utilizados

4.4.1 La cancelación de planes cargados en un teléfono o reloj solo puede hacerse desde la Aplicación1 que ofrece el servicio de compra.

4.4.2 Si la solicitud se realiza antes de que el plan comience la validez del plan, el plan se cancelará en el teléfono o el reloj y el reembolso se hará con la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

4.4.3 Si la solicitud se realiza durante la validez del paquete, la solicitud de reembolso debe ir acompañada de prueba de cancelación relacionada con el motivo invocado por el titular (baja por enfermedad, certificado de despido del empleador o cambio impuesto de lugar de trabajo). Si está justificado, el reembolso, que puede ser parcial, se realiza a la tarjeta bancaria utilizada para la compra.

4.5 Pérdida/Robo

4.5.1 Se ofrecen varias entradas al usuario para informar de la pérdida o robo de un iPhone o un reloj. En la aplicación Île-de-France Mobilités, la declaración de pérdida o robo es posible desde la sección Contacte o Mi espacio > Gestionar mi cuenta > Mis medios, que redirige a la interfaz de Apple para localizar un dispositivo.

4.5.2 La declaración de pérdida/robo en la interfaz de Apple desencadena, entre otras cosas, un intento de guardar los tickets contenidos en la tarjeta Navigo desmaterializada.

4.5.3 Si se ha realizado una copia de seguridad y el usuario tiene un iPhone o Reloj compatible, puede iniciar la restauración de los tickets (véase §3.3).

4.5.4 Si no ha habido copia de seguridad o si el usuario dispone de un teléfono distinto a un iPhone compatible, los billetes de transporte cargados en el iPhone o el reloj no serán reemplazados ni reembolsados, salvo los pases Navigo Month y Navigo Week, que pueden ser reembolsados parcial o íntegramente bajo las siguientes condiciones:

- El reembolso es completo si la declaración de pérdida o robo se realiza dentro de los primeros 10 días del mes de validez (pase Navigo Month) o en los dos primeros días de la semana de validez (pase Navigo Week) o antes del inicio de la vigencia.

- El reembolso es parcial (50%) si la declaración de pérdida o robo se realiza entre el 11 y el 20 del mes de validez (pase Navigo Month) o el miércoles y jueves de la semana de validez (pase Navigo Week).

- El reembolso del pase ya no es posible a partir del día 21 del mes de validez (pase Navigo Month) ni el viernes de la semana de validez (pase Navigo Week).

4.5.5 El usuario puede solicitar un posible reembolso de sus planes tras la pérdida o robo del teléfono en la Solicitud1 en la sección Contactos o en la página https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav.

4.6 Fallo en el teléfono o el reloj

4.6.1 Independientemente de que el ticket esté cargado en un teléfono o reloj, en caso de fallo durante la validación, la cancelación de la venta es posible si estrictamente no se puede realizar ninguna validación previa con este teléfono o reloj. La solicitud de cancelación del billete solo puede hacerse por teléfono que aloja los billetes desde la Aplicación1 que ofrece el servicio de compra.

Una vez que la cancelación del billete es efectiva, el reembolso se realiza a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

4.6.2 En otros casos de fallo, los tickets cargados no serán reemplazados ni reembolsados.

4.7 Limitación del número de reembolsos de billetes cargados por teléfono

4.7.1 El número de reembolsos de entradas está limitado a tres al año para un cliente, independientemente de cuál se haya reembolsado.

4.7.2 Las solicitudes de reembolso de un pase de esquí antes de que comience su validez no contarán para este límite.

5 Evolución del Departamento de Compras

Île-de-France Mobilités puede estar obligada a cambiar el Departamento de Compras o a ejecutar su retirada.

6 Protección de los datos personales

Como parte del uso del Departamento de Compras, Île-de-France Mobilités, en su calidad de responsable de datos, está obligada a recopilar y procesar datos personales relacionados con usted. Este tratamiento se realiza conforme a la normativa vigente y ha sido registrado en el registro de procesamiento gestionado por el responsable de protección de datos designado por Île-de-France Mobilités.

6.1 ¿Qué datos se recopilan?

6.1.1 Datos personales recogidos por Île-de-France Mobilités

Los datos recogidos son los siguientes:

- Como parte de la verificación de la elegibilidad del teléfono y la recopilación de estadísticas: ciertas características técnicas de tu teléfono (modelo de teléfono, versión del sistema operativo) y el número de serie del Elemento Seguro (teléfono o reloj)

- En el contexto del uso del servicio: número de pase Navigo o identificador técnico del Elemento Seguro.

6.1.2 Datos personales recopilados por las operadoras

Los datos relacionados con los viajes son necesariamente y obligatoriamente recopilados por los operadores correspondientes durante la validación del teléfono y el Reloj y están sujetos a procesamiento para gestionar estos datos, en particular para la detección de fraudes. Los transportistas de Île-de-France son responsables de este procesamiento, cada uno en lo que respecta. Île-de-France Mobilités no es el receptor de estos datos de validación.

Además, se comunican datos anonimizados relacionados con los viajes a Île-de-France Mobilités para realizar análisis estadísticos que mejoren la oferta de transporte.

6.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

6.2.1 Los datos personales recopilados durante el uso del Servicio de Compras están destinados a:

- Tramitar y ejecutar la compra de billetes de transporte;

- Procesar solicitudes de servicio postventa;

- Detectar y tratar el fraude;

- Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con el servicio.

6.2.2 Los datos personales recogidos durante el uso del Servicio Postventa están destinados a procesar solicitudes de servicio postventa.

6.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

De conformidad con el artículo 6.1 del Reglamento de la UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre la protección de datos personales (RGPD) y la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978, según su enmienda, relativa a tecnologías de la información, archivos y libertades, la recogida y el tratamiento de estos datos queda legitimado por las siguientes razones:

- El cumplimiento del contrato para el uso de tu billete de compra,

- El desempeño de una misión relacionada con el ejercicio de la autoridad pública conferida a Île-de-France Mobilités para la compilación de estadísticas.

6.4 ¿Cuánto tiempo conserva Île-de-France Mobilités estos datos?

Los datos recogidos para el Departamento de Compras se conservan para la gestión del acceso al servicio y para la tramitación de disputas y fraudes durante el plazo legal de prescripción.

Los datos recogidos por el Servicio Postventa se conservan durante el tiempo que tarda en resolver el problema y luego durante un año para identificar los riesgos de renovar un problema en un medio o cuenta y resolverlo más rápidamente.

Algunos de estos datos pueden archivarse para demostrar un derecho o un contrato, o cuando obligaciones legales o regulatorias lo requieran. Estos datos solo podrán archivarse durante el tiempo necesario para cumplir con estas obligaciones legales o regulatorias o por un periodo que no exceda el plazo legal de prescripción.

6.5 ¿Quién puede acceder a los datos?

Los datos recogidos directa o indirectamente por Île-de-France Mobilités son necesarios para este procesamiento y están destinados a los departamentos pertinentes de Île-de-France Mobilités y sus proveedores de servicios en el ejercicio de sus misiones.

Los datos recogidos por el Servicio Postventa para responder a las solicitudes de un usuario pueden ser transmitidos al operador en caso de resolución de fallos de validación.

Los datos personales se procesan principalmente dentro de la Unión Europea. Los identificadores técnicos pueden transferirse a Estados Unidos con el fin de realizar operaciones técnicas para verificar la elegibilidad, instalar, eliminar y monitorizar fallos técnicos en el departamento de compras.

6.6 ¿Cuáles son los derechos de los usuarios sobre sus datos y cómo pueden ejercerlos?

De acuerdo con la normativa vigente, tienes derecho a acceder, rectificar, eliminar, oponerte, limitar y portar tus datos personales. También tienes derecho a presentar una queja ante la CNIL.

También puedes enviar instrucciones a Île-de-France Mobilités para definir las condiciones de uso, almacenamiento y comunicación de tus datos personales tras tu fallecimiento.

Si desea ejercer estos derechos, en relación con los datos recogidos por el Departamento de Compras, simplemente solicite adjuntando una copia de prueba de identidad a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – Para la atención del DPO - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 París o por correo electrónico a la dirección [email protected]

En cuanto a los datos de validación de los billetes de transporte, todos los derechos de las normativas vigentes se ejercen con los transportistas.

Si eres menor de 15 años o un adulto bajo curaduría o tutela, tu representante legal podrá ejercer todos los derechos listados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

7 MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación adecuados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador correspondiente a la aplicación utilizada.

8 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

Île-de-France Mobilités y las compañías se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

La ley aplicable en caso de disputa es la ley francesa ante los tribunales franceses competentes. Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.

[1] Solicitud que ofrece el servicio de compras definido en el §1.4

[2] App Apple Wallet definida en el §1.5