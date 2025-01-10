Convivencia de tus billetes de transporte: las instrucciones de uso
¿Quieres añadir una entrada a tu teléfono, al reloj conectado o al Navigo Easy Pass? Comprueba su compatibilidad con los ya presentes: zonas, periodo de validez y tipos de billetes que pueden estar en competencia.
¿Qué es la convivencia de los billetes de transporte?
En la red de transporte público Île-de-France Mobilités existen varios billetes de transporte y medios para utilizarlos.
"Convivencia" es la posibilidad de usar diferentes billetes o pases de transporte en un solo dispositivo (tu teléfono, un reloj conectado o un pase Navigo Easy, por ejemplo).
¿Por qué no pueden coexistir algunas entradas en el mismo medio?
Cuando dos billetes son válidos para el mismo viaje, el validador no sabe cuál usar primero. Para evitar confusiones en el momento de la validación, los billetes que probablemente entren en competición no pueden cargarse en el mismo soporte.
¿Alguna duda? Comprueba la compatibilidad de tus entradas en esta página
Cohabitación de billetes con un pase Navigo Easy
Coexistencia de billetes de transporte en Navigo Easy
Tengo esta multa en mi pase fácil:
- El Pase Diario Navigo es:
- Compatible con el Pase Visite de París, el Billete del Aeropuerto de la Región <> de París, el Billete de Autobús-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER, el Billete T+ y el Billete de Autobús Roissy.
- Es compatible con otro Navigo Day Pass si el periodo de validez es diferente.
- El paquete Paris Visite es:
- Compatible con el Pase Diario Navigo, el Billete Aeropuerto de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER, el Billete T+ y el Billete Roissy Bus.
- No es compatible con otro paquete Paris Visite.
- El billete de la Región <> de París Aeropuertos es:
- Compatible con los billetes Navigo Day Pass, el Paris Visite Pass, el Ticket del Aeropuerto de la Región <> de París, el Bus-Tranvía y el Roissy Bus Ticket.
- No es compatible con un billete Metro-Tren-RER ni con un billete t+.
- El Ticket de Tranvía de Autobús es compatible con todos los demás billetes: el Pase Diario Navigo, el Pase de Visita de París, el Billete de Aeropuerto de la Región <> de París, el Billete de Autobús-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete de Autobús Roissy.
- El billete Metro-Tren-RER es:
- Compatible con el Pase Diario Navigo, el Pase Visite de París, el Billete de Autobús-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete de Autobús Roissy.
-No es compatible con el billete de aeropuertos de la región <> de París ni con el billete t+.
- El billete T+ es:
- Compatible con el Pase Diario Navigo, el Pase de Visita de París, el billete t+, el billete Bus-Tranvía, el Billete Roissybus.
- No es compatible con los billetes de aeropuerto de la región <> de París ni con el billete Metro-Train-RER.
Ejemplo
- En mi pase Navigo Easy, todavía tengo billetes de Metro-Train-RER > no puedo comprar un billete para los aeropuertos de la región <> de París, pero sí puedo, por ejemplo, comprar un billete de Bus-Tranvía.
¿Cuál es la solución en este caso? Puedo comprar mi billete para la Región <> Aérea de París a través de la app Île-de-France Mobilités, o adquirir un nuevo soporte Navigo Easy Pass.
Cohabitación de billetes para todas las zonas en un teléfono o reloj conectado (Android o iOS)
Coexistencia de billetes de transporte para todas las zonas en teléfonos o relojes conectados
Tengo esta multa en mi pase fácil:
- El Pase Mensual Navigo es:
- Compatible con el Pase Visite de París, el Billete Aeropuerto de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Orlybus y Roissybus
- Compatible si el periodo de validez es diferente con el Navigo Month Pass, el Navigo Week Pass y el Navigo Day Pass
- El Pase Semanal Navigo es:
- Compatible con el Pase Visite de París, el Billete Aeropuerto de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Orlybus y Roissybus
- Compatible si el periodo de validez es diferente con el Navigo Month Pass, el Navigo Week Pass y el Navigo Day Pass
- El Pase Diario Navigo es:
- Compatible con el Pase Visite de París, el Billete Aeropuerto de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Orlybus y Roissybus
- Compatible si el periodo de validez es diferente con el Navigo Month Pass, el Navigo Week Pass y el Navigo Day Pass
- El paquete Paris Visite es:
- Compatible con el Pase Visite de París, el Pase Mensual Navigo, el Pase Semanal Navigo, el Pase Diario Navigo, el Billete Aeropuertos de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Roissybus.
- Es incompatible con otro paquete Paris Visite
- El billete de la Región <> de París El aeropuerto es:
- Compatible con el Pase de Visita de París, el Pase Mensual Navigo, el Pase Semanal Navigo, el Pase Diario Navigo, el Billete Aeropuertos de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía y el Billete Roissybus.
- Es incompatible con un billete Metro-Tren-RER
- El billete de autobús-tranvía es:
- Compatible con el Pase de Visita de París, el Pase de Mes Navigo, el Pase Semanal Navigo, el Pase Diario Navigo, el Pase Visita París, el Billete Aeropuertos de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Roissybus.
- El billete Metro-Tren-RER es:
- Compatible con el Pase de Visita de París, el Pase Mensual Navigo, el Pase Semanal Navigo, el Pase Diario Navigo, el Pase Visita París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Roissybus.
- Es incompatible con el billete de aeropuertos de la región <> de París
- El billete t+ es:
- Compatible con el Pase de Visita de París, el Pase Mensual Navigo, el Pase Semanal Navigo, el Pase Diario Navigo, el Pase Visita París, el Billete Bus-Tranvía y el Billete Roissybus.
- Es incompatible con el billete de aeropuertos de la región <> de París y el billete Metro-Train-RER
- El billete Roissybus es:
- Compatible con el Pase de Visita de París, el Pase Mensual Navigo, el Pase Semanal Navigo, el Pase Día Navigo, el Pase Visita París, el Billete Aeropuertos de la Región <> de París, el Billete Bus-Tranvía, el Billete Metro-Tren-RER y el Billete Roissybus. $
- El Navigo Liberté+ en el teléfono es:
- Compatible con todos los billetes y tarifas.
Ejemplo
- Con mi contrato Navigo Liberté +, ¿puedo añadir otros paquetes o entradas a mi teléfono?
En el caso de los pases: si tienes un pase válido para el Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day en tu teléfono, tu suscripción al Navigo Liberté + comenzará el día después de que termine la validez de tu pase Navigo de mes, semana o día.
- Con tu contrato activo de Navigo Liberté +, es posible comprar un pase Navigo Month, Navigo Week o Navigo Day all-zone en el mismo teléfono si planeas viajar a diario.
Prioridades de validación: Las entradas de Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine y Navigo Jour tienen prioridad para validación en el Navigo Liberté + y pueden coexistir en el mismo teléfono.
Por el contrario, el servicio Navigo Liberté + tiene prioridad para validación en los siguientes billetes: billete Metro-Tren-RER (FERRO), billete Bus-Tranvía, billete Aeropuertos de la Región <> de París, que por tanto dejará de ser utilizable hasta la finalización del contrato Navigo Liberté + (Navigo Liberté +).
Nuestros consejos para simplificar tus viajes
Billete para el Aeropuerto de la Región <> de París, déjalo en un soporte separado.
Para simplificar tu vida y evitar incompatibilidades, te recomendamos que utilices un soporte dedicado para este ticket.
⚠️ Algunas entradas no están disponibles en todos los medios ni en todos los canales de venta
Asegúrate de comprobar que el billete de transporte que deseas comprar está disponible en el dispositivo que elijas (teléfono, reloj conectado, Navigo Easy pass) o en oferta en el canal elegido (teléfono, cajero automático).
Tu pase siempre tendrá prioridad sobre un ticket
Si tienes un solo ticket y un paquete en el mismo dispositivo, el paquete siempre será validado primero.
Esta regla funciona excepto en todos los paquetes cuya validez está fechada. De hecho, si compras un pase Navigo Day, solo será válido y prioritario en la fecha elegida y tu billete Metro-Train-RER no será consumido.
¿Cómo sé si dos billetes de transporte pueden competir en el mismo medio?
La compra de un billete en medio está autorizada en función de:
El número de tipos diferentes y el volumen de tickets en el mismo medio
El Navigo Easy puede cargar 2 tipos diferentes de billetes simultáneamente: un máximo de 20 billetes de autobús-tranvía y un máximo de 20 billetes de Metro-Tren-RER.
Una vez que se haya alcanzado la capacidad máxima en el mismo dispositivo, ya no podrás cargar tickets.
El perfil del viajero
¿Tu billete es compatible con el perfil de tu pasajero? Un soporte = un perfil de viajero.
Si tienes la tarifa completa, no puedes comprar billetes de transporte con tarifa reducida en el mismo vehículo. No puedes beneficiarte de una tarifa completa y una reducida al mismo tiempo.
Desde la zona de tu billete
Los tickets cargados en el mismo medio deben cubrir áreas compatibles para poder coexistir.
Para ser compatibles, dos entradas deben:
- Tener zonas de viaje complementarias
- Tener diferentes zonas de viaje
- Los pases para todas las zonas y los billetes individuales para todas las zonas no son compatibles (excepto el billete Bus-Tranvía)
Ejemplo nº 1 : tienes un pase de zona Navigo Semana 2 y deseas comprar un pase all-zone del Día de Navigo. La compra no funcionará, las dos entradas permiten acceder a las zonas comunes y compiten entre sí.
Ejemplo nº2 : tienes un pase de zona Navigo Semana 2 en tu pase o teléfono y quieres comprar un billete Metro-Train-RER para todas las zonas. Aquí también, las áreas de validez de ambos billetes están en competencia.
¿Qué hacer en este caso?
La solución es usar un medio nuevo para comprar tu segundo billete o usar el billete en tu medio antes de comprar uno nuevo.
De su periodo de validez
Los billetes de transporte pueden:
- Tienen el mismo periodo de validez, pero una cobertura geográfica diferente
- O un periodo de validez diferente
Ejemplo: si tienes un pase Navigo para todas las zonas que termina el martes 31 y deseas comprar un Navigo Week para todas las zonas válido a partir del lunes 30, la compra no será posible en el mismo medio, porque los dos billetes comparten un día de validez común.