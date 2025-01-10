Convivencia de tus billetes de transporte: las instrucciones de uso

¿Qué es la convivencia de los billetes de transporte?

En la red de transporte público Île-de-France Mobilités existen varios billetes de transporte y medios para utilizarlos.

"Convivencia" es la posibilidad de usar diferentes billetes o pases de transporte en un solo dispositivo (tu teléfono, un reloj conectado o un pase Navigo Easy, por ejemplo).

¿Por qué no pueden coexistir algunas entradas en el mismo medio?

Cuando dos billetes son válidos para el mismo viaje, el validador no sabe cuál usar primero. Para evitar confusiones en el momento de la validación, los billetes que probablemente entren en competición no pueden cargarse en el mismo soporte.