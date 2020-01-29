Condiciones de los billetes de transporte
Sobre el soporte sin contacto (Navigo pass, teléfono):
- Pase Navigo Day en soporte sin contacto
- Navigo pass durante meses y semanas
- Navigo Liberté + con el pase Navigo
- Navigo Liberté + en el teléfono
- Paquete Anual Imagine R Student
- Paquete anual de la escuela Imagine R y Junior
- Pase anual Navigo
- Paquete turístico de París
- Billete de metro-tren-RER
- Autobús de billetes-tranvía
- Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París
- Entradas de Orlybus y Roissybus en soporte contactless y tarjeta bancaria contactless
- Paquete Amatista
- Paquete anticontaminación sobre soporte sin contacto
- Fête de la musique package
- Billete a bordo por SMS
En cartón (billete magnético) y papel:
- Billete T+
- Líneas regulares de autobús escolar
- Billete de embarque
- Billete de acceso a bordo del lanzadera Marne and Wood River
Condiciones de la Tarifación de Transporte de Solidaridad
La tarifación de Solidarité Transport se aplica a los siguientes paquetes:
- Pase gratuito Navigo
- Paso de Solidaridad Navigo 75% Mes
- Pase semanal 75% de Navigo Solidarity
- 50% de descuento
- Términos generales de venta y uso de tarifas, solidaridad, transporte - Service Civique
- Términos y condiciones generales de venta y uso del paquete Free Youth Integration
Condiciones de las entradas
- Paso Navigo
- Navigo Easy Pass
- Teléfono Android como operador de billetes de transporte
- Teléfono iOS como operador de billetes de transporte
- Pase de Descubrimiento Navigo
- Actos de servicio postventa remunerados
Application Île-de-France Mobilités
Sitios y servicios de Île-de-France Mobilités
Servicio de línea de coche compartido
- Líneas de coche compartido
- Términos y condiciones de la aplicación y política de privacidad de Covoit Île-de-France Mobilités
Servicio de Compensación
- Campaña de reembolso vinculada a la puntualidad
- Operación de reembolso del paquete Imagine R - curso escolar 2024-2025
- Operación de reembolso de pases Navigo Week - curso escolar 2024-2025
- Operación de reembolso del paquete Junior Imagine R - Curso escolar 2025-2026
- Operación de reembolso de pases Navigo Week - curso escolar 2025-2026