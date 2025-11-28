Términos y Condiciones Generales de Reembolso - Operación de reembolso para el Pase Semanal 2025-2026

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES

El pase Navigo Week es válido por una semana (de lunes a domingo) que permite viajar por la red de Île-de-France en las zonas elegidas.

es válido por una semana (de lunes a domingo) que permite viajar por la red de Île-de-France en las zonas elegidas. El Área de Compensación se refiere a la plataforma online accesible en la dirección https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement donde se pueden presentar solicitudes de reembolso de todos o parciales de los paquetes de transporte creados por Île-de-France Mobilités y gestionados por Comutitres S.A.S., a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

se refiere a la plataforma online accesible en la dirección https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement donde se pueden presentar solicitudes de reembolso de todos o parciales de los paquetes de transporte creados por Île-de-France Mobilités y gestionados por Comutitres S.A.S., a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. El servicio Île-de-France Mobilités Connect es un servicio de autenticación para el acceso seguro a los servicios de Île-de-France Mobilités y algunos de sus socios.

es un servicio de autenticación para el acceso seguro a los servicios de Île-de-France Mobilités y algunos de sus socios. El término " Usuario " se refiere a la persona que utiliza el paquete elegible en el contexto de la operación de reembolso descrita en este documento.

" se refiere a la persona que utiliza el paquete elegible en el contexto de la operación de reembolso descrita en este documento. El nombre " Payeur " indica por nombre a la persona física que paga la suma global.

ARTÍCULO 2: PRINCIPIOS GENERALES

Como parte de su educación, los estudiantes de 3º curso deben realizar unas prácticas de descubrimiento de 5 días en una empresa. Para facilitar la movilidad durante la duración de estas prácticas obligatorias, Île-de-France Mobilités ha decidido reembolsar un pase Navigo Week por cada estudiante comprado durante este periodo.

Todas las solicitudes de reembolso en el contexto de esta operación deben presentarse en la página web de https://www.iledefrance-mobilites.fr, únicamente en el área de compensación, accesible en la dirección https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement . Para acceder a este espacio, debes crear o tener una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

Solo los usuarios mayores de edad y menores emancipados en la fecha de presentación de la solicitud pueden solicitar un reembolso. Para los usuarios menores, la solicitud de reembolso la realiza el pagador del paquete, que se considera el tutor legal del usuario. El usuario menor no está obligado a crear una cuenta para obtener un reembolso al pagador.

Las solicitudes se realizan exclusivamente en línea y deben presentarse en el área de compensación entre el 8 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, inclusive. La finalización de las solicitudes iniciadas durante este periodo es posible hasta el 30 de junio de 2026 inclusive, a través del sistema de quejas (véase el Artículo 7 de este documento).

Solo se puede hacer una solicitud por usuario.

ARTÍCULO 3: CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Para beneficiarse del reembolso de un (1) pase Navigo Week utilizado para ir al lugar de la práctica de descubrimiento en una empresa realizada durante el curso escolar 2025-2026, el usuario debe:

- Matricularse en 3º curso para el curso 2025-2026;

- Haber realizado unas prácticas introductorias en una empresa;

- Haber tenido un pase Navigo Week (zonas 1-5, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5 y precios solidarios) durante el periodo de prácticas en una empresa en el curso escolar 2025-2026.

Si cumplen estas condiciones, el Usuario (o el Pagador si es menor de edad) debe:

- Presentar una solicitud en el espacio de compensación mencionado en el Artículo 2 de este documento.

- Presentar una copia del acuerdo de prácticas en nombre del estudiante para el curso escolar 2025-2026 en el proceso de solicitud online;

- Para estudiantes que hayan utilizado un pase Navigo Déuger: una copia de los dos elementos que componen el pase Navigo Découverte (tarjeta nominativa y tarjeta con el número) así como prueba de compra.

ARTÍCULO 4: CANTIDAD REEMBOLSADA

La cantidad reembolsada corresponde a la cantidad pagada por el pagador a la tarifa vigente en el momento de la compra del pase Navigo Week que posee el usuario durante su periodo de prácticas de descubrimiento en una empresa.

ARTÍCULO 5: TÉRMINOS DE REEMBOLSO

Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o introducida en el proceso de solicitud online.

El reembolso se pagará al pagador del pase Navigo Week que posea el usuario. Su nombre aparecerá en el proceso online en el momento de la presentación de la solicitud, así como en el correo electrónico de confirmación enviado al final de la solicitud a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

ARTÍCULO 6: SEGUIMIENTO DEL PAGO

El estado de la reclamación puede rastrearse en la página de Seguimiento en la Zona de Compensación iniciando sesión con la cuenta Île-de-France Mobilités Connect que se utilizó para presentar la reclamación.

Además, se enviarán correos electrónicos automáticos en cada etapa para informar sobre el estado de la solicitud. Estos correos se enviarán a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Para cualquier información adicional, consulte las preguntas frecuentes disponibles en la web de Île-de-France Mobilités en la siguiente dirección:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTÍCULO 7: QUEJAS

Todas las reclamaciones relativas a estas medidas de reembolso deben presentarse en el Área de Compensación. Un formulario de contacto dedicado está disponible al final de la página.

El acceso al formulario de contacto también puede realizarse mediante el enlace hipertexto del correo enviado en caso de solicitud denegada a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S se reservan el derecho de solicitar cualquier documento adicional necesario para verificar la información proporcionada.

ARTÍCULO 8: DATOS PERSONALES

Los datos para la creación de la cuenta Île-de-France Mobilités se recopilan antes de vender el paquete. Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso de la Cuenta de Cliente de Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles

Como parte del proceso de compensación, al Usuario (el pagador si el Usuario es menor de edad) no se le solicita datos adicionales a los recogidos para la creación y gestión del contrato. Consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta del Pase Semana Navigo:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-forfaits-navigo-mois-navigo-semaine

El procesamiento del reembolso puede llevar a la recogida de los datos bancarios del pagador (IBAN y BIC) para llevar a cabo la operación de reembolso. Estos datos, justificados por el contrato, se conservan durante la duración del reembolso.

El procesamiento del reembolso también puede dar lugar a un procesamiento automatizado adicional de datos personales, que se realizará durante la revisión del comprobante de domicilio solicitado. El objetivo de este enfoque es garantizar la autenticidad de los documentos proporcionados y combatir el fraude.

El comprobante de dirección se conserva durante el tiempo que tarda en tramitar la solicitud.

ARTÍCULO 9: MEDIACIÓN

Tanto este sitio como los términos y condiciones de su uso están regulados por la ley francesa, independientemente del lugar de uso.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el usuario y/o el pagador podrán recurrir a la mediación para resolver su disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El Usuario y/o el Pagador encontrarán en las páginas web de la RATP, SNCF y OPTILE, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la página web del mediador competente al que pertenece cada aseguradora; el Usuario y/o el Pagador podrán remitir el asunto al mediador de su elección.

ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE REEMBOLSO

La presentación de una solicitud de reembolso está sujeta a la aceptación y cumplimiento de estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el Área de Compensación y los servicios asociados, así como estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso, en particular para adaptarse a los cambios en el espacio mediante la disponibilidad de nuevas funcionalidades, la eliminación o modificación de características existentes.

Las condiciones se presentarán al pagador durante cada proceso de reembolso.

El pagador podrá entonces decidir: