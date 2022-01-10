Términos y condiciones generales de venta y uso del billete magnético t+

2 - Presentación y uso

El billete magnético t+ es un billete de cartón que se vende individualmente y se vende en libretos de diez billetes a un precio reducido.

2.1. Utilizable en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, el billete magnético t+ permite viajar en:

· Las líneas de metro 1 a 13, todas las estaciones de la línea 14 excepto las estaciones Saint-Denis Pleyel y Villejuif Gustave Roussy, que no disponen de validadores magnéticos en la entrada de la red, y la estación ORLY, que se encuentra en la zona del aeropuerto (precios específicos).

· los tramos en París (zona 1) de las líneas RER / tren;

· líneas de autobús cubiertas por un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;

· las líneas de tranvía (excluyendo el tranvía T11) y la línea de Tzen;

· el funicular de Montmartre;

· Filéo;

· líneas de autobús con tarifas de larga distancia. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France.

2.2. El billete t+ no permite viajar en:

· RoissyBus, Orlybus,

· Línea 14: Saint-Denis Pleyel, Villejuif Gustave Roussy (en la entrada de la red) y estaciones de Orly en la zona del aeropuerto (precios específicos)

· Líneas de tranvía T10 y T11,

· Tranvías T1 que no tienen validador magnético

· el TGV, o en líneas que no aplican tarifas de Île-de-France (en particular lanzadera del aeropuerto y autobuses turísticos).

El billete magnético t+ es válido en toda la red de Île-de-France Mobilités, siempre que el equipamiento de los autobuses y tranvías, así como el acceso al metro o al RER, permitan su validación. Los validadores magnéticos de tickets están configurados para desaparecer gradualmente. En ausencia de validadores magnéticos y independientemente del medio de transporte, el viajero debe tener un billete desmaterializado para estar en buena situación.

2.3. Correspondencia autorizada

Una vez validado, un billete magnético t+ permite, sin límites de distancia, las siguientes conexiones:

· Conexiones de metro-metro, RER/tren, RER/RER, tren/metro/RER y metro/tren en París sin salir

· excepto por las conexiones por carretera pública a través de los caminos señalizados durante 1 hora y 30 minutos;

· Transbordos entre líneas de autobús, y entre estas líneas y líneas de tranvía, durante un periodo de 1h30 entre la 1ª y la última validación, sujetos a las siguientes disposiciones:

- No se permiten viajes de ida y vuelta e interrupciones en el mismo autobús, tranvía o línea Tzen con el mismo billete magnético t+.

- En el funicular de Montmartre, el billete magnético t+ permite realizar un viaje (de ida o vuelta), sin necesidad de transbordos.

2.4. Líneas con tarifas de "larga distancia"

El uso de líneas identificadas como "líneas de larga distancia" (líneas caracterizadas por un uso ocasional principalmente en rutas de larga distancia por autopistas, incluyendo algunas de las líneas anteriormente conocidas como líneas de tarifa especial y Noctilien que no han sido reclasificadas como tarifas estándar) requiere la validación de dos billetes t+. Se permiten transbordos entre líneas de autobús con tarifas normales o tarifas de "larga distancia" durante 1 hora y 30 minutos entre la primera y la última validación. En caso de transbordo entre un autobús con tarifas normales y un autobús de larga distancia, es necesario validar un nuevo billete t+ en el autobús con tarifas de larga distancia además del billete t+ que permite el transbordo.

3 – Precios

3.1. El precio del billete magnético t+ lo fija Île-de-France-Mobilités. Se puede consultar:

en la web de iledefrance-mobilites.fr, bajo el apartado "Precios"

en carteles en los lugares de transporte

en la web para el cálculo de la ruta (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

en las páginas web y aplicaciones de los operadores que ofrecen el servicio de compra

3.2 El folleto de billetes de tarifa reducida solo puede venderse a usuarios con derecho a tarifa reducida. El libretto de entradas con descuento t+ seguirá vendiéndose en taquilla.

4 – Compra

4.1. Se vende el billete t+:

por los portaaviones debidamente autorizados por Île-de-France Mobilités para hacerlo,

en las taquillas y en las máquinas expendedoras de los transportistas en versión de cartón,

En traders aprobados.

4.2. La versión desmaterializada del carnet t+ está disponible en las máquinas expendedoras de los operadores o a través de las aplicaciones telefónicas que ofrecen el servicio de compra.

Todo lo que necesitas saber sobre el billete desmaterializado

5 – Validación

5.1. El titular de un billete magnético t+ debe validar sistemáticamente su billete en los dispositivos de validación de los transportistas antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas en la red ferroviaria, bajo pena de ser declarado en infracción.

5.2. La validación del billete magnético t+ permite viajar solo a una persona.

5.3 IDFM no garantiza el uso de billetes magnéticos en todas las estaciones debido al despliegue de nuevos validadores y nuevas máquinas de venta de billetes totalmente electrónicas. Como resultado, los billetes magnéticos pueden usarse como último recurso en ausencia de pases Navigo Easy o teléfonos compatibles.

6 - Servicio posventa

Una vez vendidos individualmente o en folletos, los billetes magnéticas t+ no se intercambian ni se reembolsan, salvo que exista una anomalía técnica que les dé derecho a un intercambio (por ejemplo, la desmagnetización), una operación que pueda realizarse en todas las taquillas de las compañías aéreas, mostradores de la RATP y taquillas de la SNCF.

7 - Control del billete de transporte

En caso de una inspección, el usuario debe presentar el ticket t+ en buen estado y validado.

La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 0) conduce al pago de una indemnización global y de cualquier tasa administrativa asociada, conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en Île-de-France.

En ausencia de pago al transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija aumentada cobrada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

Los billetes de tarifa reducida deben presentarse acompañados de un documento que les conceda el descuento o un pase Navigo cargado con el descuento del 50% o el 75% de descuento solidario. El incumplimiento de la presentación de dicho documento o la reducción en el pase de inspección del Navigo Iors resultará en el pago de una compensación tarifaria fija conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

8 – Datos personales

El uso de un ticket magnético t+ es completamente anónimo. No implica ninguna recogida ni tratamiento de datos personales.

9 - Cambios en los términos y condiciones generales de venta y uso

Île-de-France Mobilités y sus transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante carteles en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com y/o en autobuses y/o estaciones y/o tranvías.

La ley aplicable en caso de disputa es la ley francesa ante los tribunales franceses competentes. Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.