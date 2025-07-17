Términos y condiciones generales de venta y uso (GTCSU) de los pases de esquí de la escuela y junior Imagine R (temporada 2025-2026)

Preámbulo

La conclusión de una suscripción y el uso de un pase anual imagine R Scolaire o un pase imagine R Junior presupone el conocimiento y constituye la aceptación plena, completa y sin reservas de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso por parte del titular de la cuenta y el pagador si es distinto del titular de la cuenta. El Pagador, si es diferente del Titular de la Cuenta, se compromete a comunicar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso al Titular de la Cuenta, así como a informar al Titular de sus obligaciones.

Definiciones

El paquete imagine R Scolaire y el paquete imagine R Junior, creados por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Movilidad de Île-de-France), son gestionados por S.A.S Comutitres, en adelante denominados "Comutitres S.A.S" o "Agencia Imagine R", en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

El pase anual Imagine R School y el pase anual Imagine R Junior se cargan en un pase nominativo Navigo imagine R, que es estrictamente personal y no transferible. El Navigo imagina el paso R es propiedad de Île-de-France Mobilités hasta que sea entregado al Holder.

El nombre "Holder" indica por nombre a la persona cuya foto e identidad aparecen en el pase R de Navigo imagin. El nombre "Pagador" indica a la persona física que paga la suma global.

El término "Primera Suscripción" se refiere a una suscripción para un titular que no tenía pase de esquí durante el curso escolar anterior.

El término "Renovación" se refiere a una suscripción para un titular de tarjeta que poseía un paquete durante el curso escolar anterior.

El "Espacio Personal" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en la web de Île-de-France Mobilités (gestionada por Île-de-France Mobilités), bajo el título "Gestiono mi tarjeta Navigo" (sección gestionada por Comutitres S.A.S).

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1. Presentación y uso del paquete Imagine R School y del paquete Imagine R Junior

1.1. El pase anual imagine R Scolaire y el pase anual imagine R Junior pueden utilizarse para viajar en las líneas de transporte público habituales de los transportistas, incluyendo autobuses nocturnos RoissyBus, Filéo y Noctilien, así como en ciertos servicios locales y bajo demanda, trenes TER o Intercités (excluyendo reservas obligatorias) en segunda clase. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France. No es válida en Orlyval, el TGV ni en las líneas de transporte público que no aplican la tarifa de Île-de-France. No puede complementarse ni utilizarse como complemento a un abono de temporada SNCF Voyageurs ni a un billete de tren.

1.2. Está reservado para estudiantes residentes en Île-de-France, que tien:

- o menores de 11 años al 31 de diciembre de 2025 (solo para calificar para el precio Imagine R Junior);

- o menores de 16 años el 1 de septiembre de 2025;

- o menores de 26 años a 1 de septiembre de 2025, y asistiendo a un centro listado por el Ministerio de Educación Nacional para cursar un curso inicial de educación primaria o secundaria, una formación de aprendizaje o un curso de larga duración (>350 horas teóricas) para jóvenes que hayan abandonado la escuela con dificultades de integración.

Los alumnos con contratos de profesionalización quedan excluidos.

1.3. Todas las comunicaciones (cartas, correos electrónicos, SMS o llamadas telefónicas) están dirigidas al Pagador del Paquete. No se recopilan las direcciones de correo electrónico de los Responsables de Tratamiento de Datos menores de 15 años, no se les contactará. El envío del pase Imagina R del Navigo o el correo electrónico de recarga se envía al pagador.

2. Suscripción al paquete Imagine R School o al paquete Imagine R Junior

2.1. El paquete Imagine R Scolaire puede suscribirse a:

- Por Internet, desde el Espacio Personal del Pagador en la web de Île-de-France Mobilités (excepto en contratos pagados por cheque o ciertos contratos financiados por un tercero). Si el titular de la cuenta está financiado por un tercero, este recopilará ciertos datos (apellido, nombre, fecha de nacimiento del titular y dirección de correo electrónico del pagador) en una página web dedicada para concederle financiación.

- Por correo postal por la suma global pagada por cheque o financiada por ciertos terceros (asociaciones, autoridades locales, etc.): el formulario debe completarse debidamente y acompañarse de todos los documentos necesarios, para luego enviarse a la Agencia Imagine R. Si el titular de la cuenta está financiado por un tercero, el formulario debe cobrarse del tercero. Si el pagador desea pagar por cheque, el formulario de suscripción puede recogerse en las oficinas de ventas de los transportistas, los puntos de venta de la RATP o los mostradores de servicio de Navigo SNCF listados en la web iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r a la pregunta "¿Dónde puedo encontrar un formulario en papel?".

El paquete imagine R Junior solo puede suscribirse en línea, desde el Espacio Personal del Pagador en la web de Île-de-France Mobilités.

2.2. Cualquier nueva suscripción debe ir acompañada de una foto reciente del pasaporte (frontal, sin cabeza, fondo neutro, 35x41, sin usar, no escaneada, no fotocopiada), el medio de pago así como la aceptación de estos Términos y Condiciones.

- Para las suscripciones online, tras completar el formulario online y enviar todos los documentos necesarios (véase arriba), el Pagador debe firmar electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción que constituye el contrato. Para los estudiantes menores de 11 años el 31 de diciembre de 2025 que no tuvieran un paquete imagine R en 2024/2025, será necesario descargar un comprobante de identidad para beneficiarse del paquete imagine R Junior (carné de identidad, libro de registro familiar, pasaporte, tarjeta de residente temporal, permiso de residencia temporal, tarjeta nacional de un estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, extracto del certificado de nacimiento, copia completa del certificado de nacimiento, certificado de entrega del pasaporte). El documento proporcionado debe permitir una lectura comprensible, completa y legible de la identidad y edad del titular, caber en una sola página y mencionar el apellido, nombre de pila y fecha de nacimiento del titular.

- Para la suscripción por correo (no válido para imagine R Junior), el formulario debidamente completado y firmado debe enviarse a la agencia imagine R.

2.3. En la medida en que la solicitud esté completa, se espera un tiempo de tramitación entre la fecha de recepción de la solicitud de suscripción por la Agencia Imagine R y la confirmación enviada de la suscripción:

El límite máximo de tiempo es:

- 21 días para una suscripción al periódico (según el matasellos);

- 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) para una suscripción online.

No se reembolsará ningún billete comprado para viajar durante los periodos mencionados.

2.4. Se envía una carta, o un correo electrónico si la suscripción se realizó por Internet, al pagador cuando se procesa la solicitud. El expediente queda en espera en ausencia de una foto certificada, o de un documento necesario para el pago (cheque, datos bancarios o el Mandato de Domiciliación Directa SEPA firmado) o de una prueba válida de identidad para el paquete Imagine R Junior.

Una vez recibidos los elementos faltantes por parte de la Agencia Imagine R, la solicitud de suscripción se considera completa. A partir de esta fecha se aplica un nuevo plazo de tramitación (cf. Art. 2.3). Ningún billete comprado para viajar durante este periodo será reembolsado.

El titular de la cuenta y el pagador acuerdan que, tras la validación de la suscripción, la Agencia revisará la situación del titular de la cuenta y cuestionará la escuela en la que se ha declarado inscrito para verificar la información proporcionada. En cualquier momento, la Agencia Imaginaria R puede solicitar al pagador que proporcione, para el titular, un comprobante de identidad acompañado de un certificado escolar 2025/2026 y/o una notificación de la concesión de una beca para estudiantes becados. Los documentos de respaldo deben estar redactados en francés. Si los documentos de respaldo no se devuelven en el plazo de un mes desde que la Agencia Imagine R envíe la solicitud, esta última considerará que el titular de la cuenta no tiene derecho al paquete Imagine R ni al tipo de valor. La agencia Imagine R puede rescindir automáticamente su contrato y prohibirle suscribirse a un nuevo paquete Imagine R durante un periodo de 3 años.

De acuerdo con el artículo 6.2, en caso de declaración falsa probada, el titular de la cuenta y el pagador son susceptibles de enjuiciamiento penal, conforme al artículo 441-1 y siguientes del Código Penal.

2.5. El pagador debe informar a la Agencia Imagine R por correo postal o correo electrónico de cualquier cambio en la situación relativa a la dirección postal, la institución educativa, el estatus de beca del titular (en particular la negativa o retirada de la beca) o la pérdida de su estatus educativo, dentro del plazo de un mes desde el cambio.

2.6. Si esta es una primera suscripción, el periodo de validez del paquete Imagine R School y del paquete Imagine R Junior es de 13 meses (desde el 1 de septiembre de 2025 – mes gratuito – hasta el 30 de septiembre de 2026). Para cualquier suscripción entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de abril de 2026, el paquete vencerá a partir del 1 de octubre de 2025.

Si se trata de una renovación del paquete, la duración del paquete es de 12 meses y cubre el periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026. Para cualquier suscripción entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026, el paquete vencerá a partir del 1 de octubre de 2025.

La renovación del paquete solo puede comenzar el 1 de octubre. Por tanto, el titular de la cuenta no puede tener dos contratos para el mismo periodo.

Independientemente de la fecha de suscripción, el paquete siempre caduca el 30 de septiembre.

No se aceptarán solicitudes de suscripción para el año 2025/2026 después del 30 de abril de 2026.

2.7. El titular de la cuenta puede monitorizar, desde el espacio personal del pagador, el progreso del procesamiento de su solicitud de paquete.

2.8. Durante el primer año de suscripción, el pase se carga en un Navigo imagine R pass que contiene el apellido, nombre y foto del titular. Al final del curso escolar, el pase Navigo imagine R debe quedarse y cargarse con el nuevo abono para la siguiente suscripción. Si el titular ya no tiene su pase Navigo imagine R para esta nueva suscripción, se cobrará la producción de un nuevo pase. Los precios están disponibles en la web de idf-mobilites.fr/perte-vol-passe.

2.9. Al renovar el paquete, el pagador recibirá, dependiendo de la información de su expediente, una carta, un SMS o un correo electrónico invitándole a actualizar el pase Navigo imagine R. Si el titular actualiza su pase Navigo Imagine R después de que el pase de validez del pase haya comenzado, cualquier billete de transporte comprado antes de la fecha de actualización no será reembolsado.

En caso de no recepción de la carta/correo electrónico/SMS relacionada con la recarga del paquete (renovación del paquete), es responsabilidad del pagador consultar sobre el seguimiento del procesamiento de su solicitud (información disponible en el Espacio Personal del Pagador o por teléfono). Ningún billete comprado mientras esperas esta carta/correo electrónico/SMS será reembolsado.

2.10. La no recepción del pase Navigo imagine R puede declararse, como muy pronto, 11 días después del envío del SMS para la producción del pase:

- en las agencias de ventas de las compañías, en los puntos de venta de la RATP, en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1), el pase se emite inmediatamente,

- por Internet en la web de Île-de-France Mobilités conectándose a tu Espacio Personal (se espera un nuevo periodo de 10 días, excluyendo fines de semana y festivos, para la entrega por correo). Ningún billete comprado para viajar durante este nuevo periodo será reembolsado.

2.11. No se realizará reembolso en caso de acción social por parte de los transportistas fuera de las previstas en el Código de Transporte (artículos L.1222-11 y siguientes), y cuando proceda, el proceso de reembolso se realizará en la página web de Indemnización de Île-de-France Mobilités.

3. Pago del paquete Imagine R School y del paquete Imagine R Junior

3.1. El pagador debe ser un mayor de edad o menor emancipado (debe aportarse prueba).

3.2. Un pagador puede soportar múltiples paquetes Imagine R.

3.3. El pagador puede ser diferente del titular del pase R de Navigo imagina.

3.4. El pagador de un contrato rescindido por impago no regularizado no podrá ser un nuevo pagador con un pase imagine R, Navigo Annuel y Navigo Liberté + por un máximo de un año desde la fecha de finalización. Si el pagador liquida su deuda con la Agencia imagina R dentro de este periodo, puede ser designado nuevamente como pagador.

Al final de este periodo y sin la regularización de la deuda, el Pagador recibirá un aviso de las sumas a pagar de Île-de-France Mobilités publicado por la Hacienda Pública. El pagador que ha recibido un aviso de las sumas a pagar de Île-de-France Mobilités no puede ser el pagador de un nuevo paquete imagine R, Navigo Annuel y Navigo Liberté + durante 2 años desde la recepción del aviso. Tan pronto como el Pagador salde su deuda con la Hacienda Pública durante este periodo, puede ser nombrado nuevamente Pagador tras un periodo de 21 días naturales de tramitación. Ningún billete comprado para viajar durante este periodo de 21 días será reembolsado.

3.5. El precio del paquete, incluyendo una tasa administrativa (8 € con impuestos, no reembolsable), está fijado para el curso escolar. Se paga en efectivo en un solo pago o mediante domiciliación bancaria mensual en 9 (nueve) cuotas. No se permiten pagos en efectivo.

Para los menores de 11 años a 31 de diciembre de 2025, no se puede aplicar ninguna subvención departamental y/o social y no es posible la financiación por parte de un tercero.

Para los estudiantes sin becas, el precio incluido el IVA del paquete imagine R Scolaire se fija en el momento de la suscripción según el departamento de residencia, la escuela y la clase declarada en el momento de la suscripción.

Para los estudiantes con becas, el precio incluyendo el IVA del paquete Imagine R Scolaire se fija según el departamento de residencia, la escuela y la clase declarada en el momento de la suscripción, así como la notificación de la concesión de la beca que indica con precisión el importe anual para estudiantes de secundaria o el paso para estudiantes de secundaria (excluyendo cualquier bonus).

Tras un cambio de situación declarado durante el transcurso del contrato por el Pagador, la Agencia imagina que R informará al Pagador a cambio de un posible ajuste de tarifa.

3.6. Independientemente de la fecha de suscripción, el precio del paquete debe ser el pago completo. En caso de suscripción posterior a la fecha de inicio de validez del paquete (cf. art. 2.6), no se podrá reembolsar los meses ya transcorridos entre la fecha de inicio de la validez del paquete y la fecha de confirmación de la suscripción. No se reembolsará ningún billete si se adquirió antes de la confirmación de suscripción registrada por la agencia Imagine R.

3.7. En caso de interrupción temporal de la escolaridad (enfermedad, hospitalización, accidente, etc.), no se hará reembolso.

3.8. No es posible la suspensión, solo la terminación permite interrumpir los débitos automáticos (véase Art. 6).

3.9. Para beneficiarse de las tarifas reservadas a becarios de los Ministerios de Educación Nacional o Agricultura, el titular del paquete imagine R debe informar a la clase. De lo contrario, se aplicará la tasa regional. En el momento de la suscripción, para los estudiantes becarios que no notificen la concesión de una beca ni el certificado de beca que indique con precisión la cantidad anual para estudiantes de secundaria o el nivel para estudiantes de secundaria (excluyendo cualquier bonificación), la suma global debe pagarse en su totalidad a la tarifa no beca. Al recibir la notificación de la concesión de la beca por parte de la Agencia Imagine R (a más tardar el 15 de diciembre de 2025), el precio del paquete se recalculará: los pagos realizados por domiciliación bancaria serán reajustados; Se reembolsará el pago en efectivo.

La notificación de la concesión de una beca puede enviarse por Internet en la web de Île-de-France Mobilités conectándose a su espacio personal o por correo electrónico a la agencia imagine R.

Los datos de contacto del titular pueden ser transmitidos por la agencia imagine R a la escuela registrada para la verificación del estatus de beca (cf. art. 2.4).

3.10. Imagina el paquete R School o el paquete R Junior pagado en efectivo:

- Por Internet: se paga con tarjeta de crédito.

- Por correo solo para la escuela Imagine R: se paga con cheque bancario o cheque de caja. Cada solicitud de suscripción debe acompañar un solo cheque. Se cobrará al recibirlo.

3.11. Imagina el paquete escolar R o el paquete Junior R pagado por domiciliación bancaria:

3.11.1. Independientemente del método de suscripción (correo o Internet), el mandato de domiciliación bancaria de la SEPA debe completarse y firmarse debidamente (firma electrónica vía Internet). En caso de suscripción por correo, también debe adjuntarse al envío un Extracto de Identidad Bancaria (RIB) correspondiente.

3.11.2. Tras la confirmación de la suscripción, el Pagador recibe información (carta de suscripción por correo postal o en el correo electrónico de confirmación de suscripción por Internet) que indica la cantidad de las sumas que se debitarán de la cuenta bancaria. Esta información también está disponible en el certificado de paquete, al que se puede acceder en cualquier momento en la web de Île-de-France Mobilités conectándose a su Espacio Personal, por teléfono o por correo a la Agencia Imagine R, o en las agencias de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1). En caso de cambio en la tarifa, el pagador recibirá una comunicación por escrito indicando la cantidad actualizada de las sumas debitadas.

3.11.3. La cantidad de los débitos directos se calcula sobre la base de 9 domiciliaciones realizadas entre octubre y junio. En caso de que se acepte una suscripción después del 15 de septiembre o en caso de suscripción tardía, las cantidades debidas respecto al billete para los meses ya transcurridos desde el 1 de octubre se suman al primer domicilio directo así como a los cargos administrativos. Las muestras se toman a principios de mes.

3.11.4. El pagador que desee cambiar el banco o la cuenta a ser debitado debe notificarnos esto, para que no haya interrupciones en la frecuencia de los domicilios directos:

- ya sea a través de Internet, en la web de Île-de-France Mobilités conectándose a su Espacio Personal, introduciendo directamente sus nuevos datos bancarios,

- ya sea proporcionando nuevos datos bancarios, en papel o desmaterializados, en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP, en el Mostrador de Servicios Navigo SNCF(1), o por correo postal a la Agencia Imagine R (cf. art. 8).

3.11.5. El cambio de pagador o el cambio de método de pago puede realizarse en una agencia comercial de los transportistas, en puntos de venta de la RATP, en los Mostradores de Servicios Navigo SNCF(1) o por correo postal a la Agencia Imagina R.

Cuando el pagador cambia, el nuevo pagador rellena un nuevo Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA y proporciona los datos de la cuenta bancaria correspondientes a los nuevos datos bancarios, para que no haya interrupciones en el ritmo de los domiciliaciones bancarias.

3.11.6. La revocación del Mandato de Domiciliación Directa se realiza únicamente por correo a la Agencia Imagine R. Cualquier solicitud de revocación del Mandato de Domiciliación Directa SEPA debe ir acompañada de la designación de otro método de pago válido o pagador.

3.11.7. Los costes de los rechazos bancarios aplicados por la Agencia Imagine R (excluyendo incidentes técnicos no atribuibles al Pagador) son responsabilidad del Pagador y se incluyen en la cantidad impagada. Cualquier importe impagado se suma al importe del siguiente domicilio automático.

4. Condiciones de uso del Navigo: imagina el paso R

4.1. El titular de un pase imaginario R de Navigo cargado con un pase escolar imaginario R o un pase imaginado R Junior debe validarlo obligatoria y sistemáticamente en los dispositivos de control de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, bajo pena de pagar una compensación fija o de estar expuesto a una multa conforme a las normativas aplicables a los servicios de transporte público de viajeros.

4.2. En caso de olvidar su pase Navigo imagine R, para viajar, el titular de la tarjeta debe comprar billetes de transporte. Estos no serán reembolsados.

4.3. Durante las revisiones, el pase Navigo imagine R del titular, que ha sido previamente validado, debe presentarse bajo pena de pagar una compensación fija o de estar expuesto a una multa conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros. En caso de duda sobre la identidad del Navigo, imagina el titular del pase R, se puede solicitar prueba de identidad.

4.4. El Navigo imagine R pass tiene un chip microprocesador y una antena de radio cuyo correcto funcionamiento depende de unas pocas precauciones básicas de uso que el Holder se compromete a respetar. En particular, el pase R de la imagen Navigo no debe estar sometido a torsión, doblado, corte, altas o bajas temperaturas, efectos electromagnéticos, altos niveles de humedad ni ningún otro tratamiento que sea manifiestamente inapropiado para el correcto funcionamiento del paso de la imagen Navigo R.

4.5. En caso de que se demuestre un fallo del Navigo, imagina que R pasa:

- se reemplaza inmediatamente de forma gratuita en las agencias de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1);

- en los otros Contadores de Portaaviones,

· si el chip del pase R de Navigo imagine es legible, el titular recibe un cupón de avería válido durante 15 días y un pase temporal a cambio de su pase Navigo imagine R. Para obtener un nuevo pase Navigo imagina R, el titular debe acudir a una agencia comercial de los transportistas, a los puntos de venta de la RATP o a la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF(1), donde se le entregará a cambio del cupón de avería y del pase provisional previamente recibido.

· si el chip del pase Navigo imagine R no es legible, se invitará al titular de la tarjeta a comprar billetes reembolsables en un plazo de 15 días mediante solicitud por escrito dirigida a la agencia imagine R.

- el pagador también puede solicitar un reemplazo por correo enviando a la agencia Imagine R el justificante de deterioro obtenido en la taquilla a cambio del pase Navigo imagine R. El formulario completado y enviado por el pagador en un plazo de 48 horas le permitirá recibir el nuevo pase Navigo imagine R en el domicilio del pagador, en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la recepción del formulario por parte de la agencia imagine R (como demuestra el matasellos). A menos que haya una avería atribuible a la Agencia Imagine R, ningún ticket puede ser reembolsado más allá de 15 días.

4.6. En caso de daño deliberado al pase R del Navigo (especialmente rayado o perforado), se aplicará una tasa de reemplazo no reembolsable. Esta cantidad está disponible en la página web de idf-mobilites.fr/perte-vol-passe.

4.7. Cualquier uso fraudulento del pase Navigo imagine R (falsificación, falsificación, uso del pase por un tercero) detectado durante una inspección resultará en la retirada inmediata del pase Navigo imagine R, la cancelación del pase y puede dar lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a sus cómplices.

4.8. Cualquier uso irregular del pase R del Navigo imagina (falta de un pase válido, no validación del paso en los dispositivos de validación de los operadores en particular) detectado durante una inspección resultará en el pago de una compensación fija o una multa conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

4.9. El titular que aún posea un pase válido, es decir, que tenga menos de 10 años y desee recargar entradas, no podrá reutilizarlo en caso de que su(s) contrato(s) lleven al menos 5 años inactivos, ya que sus datos habrán sido archivados en nuestros sistemas. Por lo tanto, el titular de la cuenta se compromete a hacer una nueva suscripción y obtener un nuevo pase en una agencia comercial o en línea. No se puede hacer reembolso en caso de cargar un billete en el pase mencionado.

5. Pérdida o robo

5.1. En caso de pérdida o robo, el pase Navigo imagine R será reemplazado (presentando prueba de identidad) por la aplicación de una tasa de reemplazo no reembolsable (las tarifas están disponibles en la web del idf-mobilites.fr/perte-vol-passe), excepto en caso de extorsión o hurto agravado. En este último caso, la reconstrucción del pase es gratuita, previa presentación de una copia del recibo de la denuncia a la policía o a la gendarmería.

Se puede solicitar un reemplazo del pase Navigo imagine R:

- ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los Contadores de Servicio Navigo SNCF(1). El nuevo pase se emite de inmediato;

- o a través de Internet, en la web de Île-de-France Mobilités conectándose a su Espacio Personal. El pase puede enviarse por correo o ponerse a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1);

- o por teléfono con la Agencia Imagine R (cf. Art. 8).

En caso de solicitud por teléfono o Internet con una solicitud que se envíe por correo, el nuevo pase se enviará en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la fecha de la solicitud y solo se reembolsarán los billetes de transporte comprados para viajar entre la fecha de recepción de la declaración de pérdida/robo por parte de la agencia imagine R y hasta 2 días después de la fecha de envío del nuevo pase Navigo Imagina la R de reemplazo (matasellos como prueba). La solicitud de reembolso se realiza por correo gratuito dirigida a la agencia imagine R y debe ir acompañada de los billetes originales comprados mientras se espera la recepción del nuevo pase.

5.2. Para los pagos por domiciliación bancaria, la comisión de remanufacturación se suma al siguiente domicilio directo.

Para el pago en efectivo, el pago puede realizarse con tarjeta de crédito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro) o con cheque bancario.

5.3. El antiguo Navigo imagina el paso R se pone en oposición. Ya no puede utilizarse en redes de operadores.

5.4. Cualquier pase R de Navigo imagine encontrado debe entregarse en una agencia de ventas de transportistas, en un contador RATP o en un mostrador de servicios de Navigo SNCF(1).

6. Terminación del contrato

6.1. Solo el pagador puede solicitar la terminación del contrato:

- ya sea por correo electrónico a la dirección [email protected];

- o por carta certificada con acuse de recibo (LRAR) dirigida a la Agencia Imagine R.

La terminación entra en vigor el primer día del mes siguiente a la recepción de la solicitud completa en la Agencia, imaginemos R. Es definitiva para el curso escolar actual y solo está autorizada por las siguientes razones:

- interrupción de la escolaridad hasta el final del curso escolar (cesación de la asistencia, enfermedad prolongada, accidente). Se debe proporcionar un certificado;

- prácticas de más de 2 meses realizadas fuera de Île-de-France (solo para estudiantes y aprendices matriculados en un centro situado en Île-de-France en el momento de la suscripción). Se debe proporcionar prueba;

- trasladarse fuera de la región de Île-de-France. Se debe proporcionar prueba de la nueva dirección;

- muerte del Portador. Se debe proporcionar un certificado de defunción;

- beneficio de la Solidarity Transport Ficing.

Los documentos de respaldo proporcionados deben estar redactados en francés.

El contrato puede ser rescindido sin motivo:

- Si la cancelación ocurre antes del inicio de la validez del paquete, solo se cobra la tasa de solicitud de 8 € al pagador.

- Durante el primer mes siguiente a la fecha de suscripción, si la cancelación ocurre después del inicio de la validez del paquete, se facturan al Pagador la tasa de solicitud de 8 € y un pago mensual.

No se puede aceptar ninguna cancelación durante los últimos 3 meses de validez del paquete, ya que estas no pueden dar lugar a un reembolso.

6.2. El contrato puede, sin perjuicio de daños e intereses, así como de acciones legales, ser rescindido por efecto de la ley por la Agencia, imagina R, en el caso de:

- dos facturas impagadas sucesivas; cuando no se paguen las cantidades adeudadas, el paquete será rescindido por Agence Imagine R y el titular de la cuenta ya no podrá viajar con este paquete, ni podrá volver a suscribirse a un nuevo paquete Imagine R para el curso escolar actual;

- fraude establecido en el momento de la suscripción: declaración falsa, falsificación de documentos de respaldo, contrato no pagado en su totalidad. En este caso, la terminación no dará lugar a ningún reembolso y el titular de la cuenta y/o el pagador pueden ser condenados a pagar daños correspondientes al precio del paquete imaginar R scolaire e imaginar R Junior;

- fraude establecido en el uso del billete Imagine R descrito en los artículos 4.7 y 4.8;

- incumplimiento del artículo 2.5 (en particular la pérdida de estatus de bolsa que debe comunicarse en un plazo de un mes).

6.3. Cualquier mes empezado vence.

- Para los pagos por domiciliación bancaria, estos se detienen automáticamente;

- Para pagos en efectivo: si la cuenta del Pagador está a crédito y la terminación está autorizada por los motivos establecidos en el Artículo 6.1, la Agencia imagina que R reembolsa el pago en exceso en base a 1/9 del precio del paquete; si la cuenta del Pagador está endeudada, la terminación no entra en vigor hasta el día 1 del mes siguiente al pago de las sumas adeudadas. Los últimos 3 meses de validez del paquete no pueden dar lugar a un reembolso.

Las tasas de solicitud no se reembolsan.

6.4. La Agencia imagina que R significa la terminación mediante una carta y/o un correo electrónico dirigido a la última dirección conocida del Pagador.

6.5. En caso de terminación por impago, tras un máximo de un año desde la finalización, el Pagador recibirá un aviso de las sumas a pagar de Île-de-France Mobilités publicado por la Hacienda Pública si aún no ha regularizado su deuda:

- el aviso de las sumas a pagar se envía al Pagador por correo;

- el pago de estas sumas debe realizarse únicamente a la Hacienda Pública en una sucursal de la Haciendaría, en un tabaquero afiliado o en la página web payfip.gouv.fr. Los términos de pago aceptados se especifican en el aviso de las sumas a pagar;

- se bloquean ciertos actos relacionados con la gestión del contrato;

- las acciones de embargo, en particular sobre cuentas bancarias o salarios, pueden ser interpuestas por Île-de-France Mobilités.

6.6. Agence imagine R se reserva el derecho de rechazar cualquier nueva suscripción:

- a un titular cuyo contrato ya ha sido rescindido por fraude establecido (en particular falsificación, falsificación o uso del billete por un tercero);

- a un pagador cuyo contrato sigue en impago.

Esta negativa puede realizarse por un periodo de 3 años desde la fecha de despido, en relación con el estafador y cualquier cómplice.

6.7. De acuerdo con el artículo L221-2 del Código de Consumo, todos los servicios relacionados con el paquete imagine R Scolaire e imagine R Junior no están sujetos a la aplicación del derecho de retirada existente en términos de venta a distancia.

7. Responsabilidad del pagador y del titular de la cuenta

Estos Términos y Condiciones son vinculantes tanto para el Pagador como para el Titular de la Cuenta, entendiéndose que el Pagador es el único responsable de los términos y condiciones relacionados con el pago.

Los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso se entregan sistemáticamente en la parte trasera de la copia del contrato firmada por el cliente en el momento de la suscripción por correo. También están disponibles en cualquier momento en la web de Île-de-France Mobilités en la sección "Tarifas".

8. Disposiciones diversas

Agence imagine R puede ser contactada por correo electrónico ([email protected]), a través del formulario de contacto accesible en el Espacio Personal de la web de Île-de-France Mobilités, por teléfono (09 69 39 22 22 – llamada sin recargo) y por correo postal (Agence imagine R – 77213 Avon Cedex).

9. Información sobre Datos Personales

Como parte del paquete anual imagine R Scolaire o paquete imagine R Junior, los datos personales del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador son tratados por varios responsables de los tratamientos que se preocupan por la protección de su privacidad:

- Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

· la suscripción y gestión del contrato (en particular el seguimiento de los archivos de usuarios de pago de terceros);

· comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

· Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte puede resultar en el rechazo de la transacción o la cancelación del paquete.

El procesamiento también está diseñado para combatir el fraude, permitiendo a la Agencia imaginar R realizar comprobaciones adicionales. Estos controles se basan en el envío, por parte del pagador para el titular, de un documento de identidad acompañado de un certificado escolar 2025/2026. De manera similar, no proporcionar estos documentos en un plazo de un mes puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete (véase 2.4).

- Los operadores procesan datos personales en relación con:

· la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en los puntos de venta del transportista;

· la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

· la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de las multas, la imposición de multas y la recaudación de multas;

· operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

· análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas;

· la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores.

Además, el Pagador Tercero procesa los Datos Personales en el contexto de la gestión de solicitudes de financiación y la gestión de dichas financiaciones.

Los datos personales relacionados con el titular de la cuenta y el pagador que permiten su identificación se denominan en adelante "Datos".

9.1. Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos

9.1.1. ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

- Datos de identificación;

- Datos de vida personal;

- Datos relacionados con la vida profesional;

- Datos económicos y financieros;

- Datos de salud;

- Datos relacionados con infracciones.

9.1.2. ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 9.

9.1.3. ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para: la gestión del contrato/servicio;

- en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

- con el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

9.1.4. ¿Cuánto tiempo conserva Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités mantiene los datos de clientes específicos del paquete anual Imagine R Scolaire o del paquete Imagine R Junior durante el cumplimiento del contrato, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad enviada desde el Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

9.1.5. ¿Quién puede acceder a estos datos?

9.1.5.1. En el contexto del Procesamiento definido anteriormente

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público de la región de Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en la región de Île-de-France y socios del programa Relational imagine R.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, así como para el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

9.1.5.2. En el contexto de los intercambios entre Île-de-France Mobilités y sus socios

Los socios de Île-de-France Mobilités ofrecen servicios a algunos de sus usuarios que se suscriben al transporte público. Para comprobar la validez de la suscripción, el socio solicita a Île-de-France Mobilités. En ocasión de estas consultas, el Socio transmite el número de pase Navigo imagine R (o el número de cliente) y la fecha de nacimiento del titular de la cuenta a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités envía un código de devolución al Socio, sin ningún dato personal.

El Socio de Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar el consentimiento del Responsable de Datos y/o del Pagador para la transmisión de estos datos a Île-de-France Mobilités. Todo el procesamiento que permita la implementación del servicio ofrecido por el Socio está bajo su responsabilidad.

El Socio se compromete a utilizar el número de pase Navigo imagine R (o el número de cliente) y la fecha de nacimiento del titular de la cuenta únicamente para fines de procesamiento para los que esta información sea obligatoria, y únicamente dentro del marco de los objetivos definidos conjuntamente con Île-de-France Mobilités.

9.1.6. Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Costa de Marfil y/o Túnez y/o Benín).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos se rigen por acuerdos transfronterizos de flujo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o con normas corporativas vinculantes (BCRs).

9.2. Procesamiento del que los Transportistas son responsables

9.2.1. ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación;

- Datos económicos y financieros;

- Datos relacionados con delitos;

- Datos de validación.

9.2.2. ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Transportistas son responsables de su tratamiento, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 9.

9.2.3. ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de reclamaciones de los clientes, control y multas);

- el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

9.2.4. ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la RATP y SNCF Voyageurs son:

- Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

- Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de aprobación) solo se mantienen durante unas pocas horas. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de las redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el control de calidad de los pases Navigo.

- Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del archivo.

- Los datos relacionados con las operaciones realizadas en puntos de venta se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

- Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realice.

- Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona o hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de conservación de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

9.2.5. ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y su filial, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

Para efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación.

9.2.6. Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

9.3. ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen, dentro de los límites establecidos por el RGPD, y solo en la medida en que les corresponda directamente, un derecho de acceso, rectificación, borrado, limitación, portabilidad, oposición por motivos legítimos, para definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con los detalles del derecho o derechos afectados a su solicitud, el alcance de la solicitud (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento), acompañados de sus datos de contacto, número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- Para el procesamiento en el que Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

· a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

· o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

- Para las operaciones de procesamiento de las que los Transportistas son responsables: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con los Transportistas a través de sus sitios web institucionales,

· o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o a través del formulario disponible en la dirección: https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo.

· o a la dirección postal de SNCF Voyageurs SA: DPO - Departamento de Rendimiento - Departamento Legal y de Cumplimiento - Campus Voyageurs - 1/3 rue Camille Moke, CS 20012, 93212 La Plaine Saint-Denis, CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer derecho:

https://url-c.fr/e/7hy9i.

· o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

- Para el tratamiento en el que el Pagador Tercero es el responsable del tratamiento de datos: por favor, contacte con su Pagador Tercero.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10. Mediación

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de los Transportistas, con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece cada Transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

11. Aplicación de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso

Île-de-France Mobilités puede estar obligada a modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso.

En este caso, los nuevos Términos y Condiciones Generales serán comunicados a los titulares y pagadores de la cuenta mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, en todos los sitios web, incluyendo en particular www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com y por correo electrónico con el titular y el pagador.

En cuanto el pase Imagino R ya no contenga un pase escolar imagina R o un pase R Junior imaginado, sino otro pase, se aplican los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase en cuestión y las disposiciones de este documento ya no se aplican.

(1) Lista de agencias de ventas, puntos de venta de la RATP y Mostradores de Servicio Navigo SNCF disponibles en las páginas web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com o por teléfono con la Agencia Imagine R (cf. art. 8)