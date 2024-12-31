Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) de billetes de Bus-Tranvía

Fecha de validez: de noviembre de 2025

Preámbulo

Este documento solo presenta los Términos Generales de Venta y Uso del billete de tranvía en medios sin contacto (Navigo Easy pass y teléfono a través de las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra[1]).

El uso del billete de autobús-tranvía está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del titular de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relativos al medio en el que se carga el billete (disponibles a partir de iledefrance-mobilites.fr).

El billete sin contacto Bus-Tranvía, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" en el nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1. DEFINICIONES

1.1 El nombre "Titular" indica a la persona física que utiliza el billete de tranvía bus-sin contacto.

1.2 El término "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de tarjetas correspondientes a los criterios de los siguientes perfiles:

Beneficiarios de la asistencia social y la solidaridad con el transporte

Niños de 4 a menos de 10 años (gratuito para menores de 4 años)

Poseedor de una tarjeta de "Familias Numerosas"

Personas con discapacidad con pruebas y sus compañeros

Más detalles sobre "Lista de beneficiarios de tarifas reducidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)"

1.3 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o con una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.4 La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo pase o en el mismo teléfono.

Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1. El billete de Bus-Tranvía puede utilizarse en todas las zonas 1 a 5 de la red de transporte público de Île-de-France bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités. El billete de Bus-Tranvía te permite viajar en:

Líneas de autobús que están sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France.

Líneas de tranvía (T1 a T14)

El Tzen.

Filéo

Autobuses y autocares Noctilien

El cable C1

2.2 El billete de Autobús-Tranvía no permite viajar en:

Líneas de metro en Île-de-France

RER y líneas de tren en Île-de-France

RoissyBus y OrlyVal

El funicular de Montmartre

Líneas Intercity y TER

Líneas de alta velocidad (TGV, etc.)

2.3 Periodo de validez

El Billete de Autobús y Tranvía permite un trayecto de 1h30 desde la validación de la entrada y sin salir. Los transbordos entre los modos de transporte autorizados, mencionados anteriormente, están autorizados dentro del límite de 1h30 desde la primera validación de entrada. No se permiten viajes de ida y vuelta ni interrupciones en la misma línea de autobús, tranvía o Tzen con el mismo billete de Bus-Tranvía. En caso de que una entrada o validación de conexión sea después de los plazos establecidos, se cobrará un nuevo Billete de Tranvía de Autobús. En caso de olvidar o perder su medio sin contacto, el titular de la tarjeta debe comprar un billete para poder viajar sin infringir la ley. Esto no se reembolsa.

3. PRECIOS

3.1 El precio del billete de autobús-tranvía lo establece Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

en la web de iledefrance-mobilites.fr, bajo el título "Precios"

en carteles en los lugares de transporte

en la página web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

en las páginas web de los operadores

en la web de la agencia Navigo Grands Comptes para empresas, instituciones o asociaciones de compras al por mayor

3.2 El Billete de Autobús-Tranvía se vende individualmente, con tarifa completa y reducida.

3.1 Las personas elegibles para la tarifa reducida son las siguientes: véase el párrafo 1.2

4. COMPRA Y CARGA

4.1 El precio del billete de Bus-Tranvía se paga en efectivo.

4.2 El billete de Bus-Tranvía puede cargarse en un pase Navigo Easy:

- en los puntos de venta, en movimiento con un agente y en las máquinas expendedoras de los transportistas

- desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos Generales de Uso del Teléfono como soporte de tickets en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) y para recargar un pase Navigo (si el titular ya tiene uno).

- o mediante un pedido online en la web de la agencia Navigo Grands Comptes en https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

4.3 El billete de autobús-tranvía también puede comprarse y cargarse en tu teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos Generales de Uso del Teléfono como soporte de billetes en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

4.4 Durante la misma compra en Automate o desde una app, es posible cargar hasta 20 billetes de Bus-Tranvía en el mismo dispositivo (pase o móvil).

Para una compra en la agencia Navigo Grands Comptes, es posible obtener hasta 30 billetes de Bus-Tranvía con el mismo pase.

4.5 Convivencia

El billete de Autobús-Tranvía y el billete Metro-Tren-RER pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono). Cada uno será validado como prioridad en su perímetro de validación.

El billete de Bus-Tranvía y el billete de los Aeropuertos de la Región <> de París pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono). Cada uno será validado como prioridad en su perímetro de validación.

El billete Bus-Tranvía y el billete electrónico t+, cuya venta se detuvo el 01/01/2025, pueden coexistir en el mismo pase o medio telefónico (véase el artículo 5.4 sobre las normas de validación en caso de coexistencia de un billete t+ y uno de Bus-Tranvía).

Los pases y el billete de Bus-Tranvía pueden coexistir en el mismo pase o dispositivo telefónico (véase el artículo 5.4 sobre las normas de validación en caso de coexistencia de un pase y un billete de Bus-Tranvía).

5. VALIDACIÓN

5.1 El titular de un billete de autobús-tranvía debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su billete en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada trayecto, al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando proceda, durante las conexiones y la salida si se solicita, bajo pena de verse infractor.

5.2 La validación de un billete de autobús-tranvía solo permite viajar a una persona.

5.3 No es posible validar varios billetes de autobús-tranvía en el mismo dispositivo sin contacto para permitir que varias personas viajen en el mismo trayecto.

5.4 Cuando la tarjeta contiene tanto un Billete de Autobús y Tranvía como un pase (véase el Artículo 4.5), el pase se valida como prioridad el día y en las zonas donde es válido. Entonces no se cuenta ningún billete de autobús-tranvía.

5.5 En caso de convivencia con el billete electrónico t+, es el billete t+ el que se valida como prioridad. Entonces no se cuenta ningún billete de autobús-tranvía. (Cf. https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-ticket-t-sans-contact).

5.6 Île-de-France Mobilités no garantiza el uso de billetes magnéticos en todas las estaciones debido al despliegue de nuevos validadores y nuevas máquinas de billetes totalmente electrónicas. Como resultado, los billetes magnéticos pueden usarse como último recurso en ausencia de pases Navigo Easy o teléfonos compatibles.

6. CONTROL

6.1 En caso de una inspección, el titular debe presentar el soporte sin contacto sobre el que se carga el billete de autobús-tranvía validado en la entrada y, cuando corresponda, debe poder justificar su derecho a la tarifa reducida.

En caso de que se cargue una comprobación de un ticket en un teléfono, el titular de la cuenta debe presentar su teléfono, con NFC activado, delante del equipo de control.

6.2 La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 5) y/o de las normas para el uso del billete de autobús y tranvía (artículo 2) o de la imposibilidad de justificar el derecho a una tarifa reducida, resultará en el pago de una compensación fija y de cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3 En caso de incumplimiento de pago al Transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (Artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7. SERVICIOS POSTVENTA

7.1 Reembolso

El billete de autobús-tranvía no puede ser cambiado ni reembolsado, ni siquiera en caso de error de compra.

7.2 Pérdida/Robo

En caso de pérdida o robo del medio sin contacto, los billetes de autobús-tranvía perdidos en esta ocasión no serán reemplazados ni reembolsados.

7.3 Avería en el paso sin contacto

En caso de fallo del pase Navigo Easy, no se podrá ofrecer reemplazo de los billetes de autobús-tranvía. Consulte los términos y condiciones del Navigo Easy pass, artículo 5;

7.4 Ticket cargado en el móvil o el smartwatch

En caso de fallo durante la validación de un billete cargado por teléfono, la venta puede cancelarse si no ha sido posible validar dicho billete con este teléfono. La solicitud de cancelación solo puede hacerse desde la app. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

Más información sobre las normas de servicio posventa para el billete de autobús-tranvía cargado en un teléfono o reloj conectado se puede encontrar en los Términos Generales de Uso del Teléfono como titular de billete en

https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y

https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, sección de "Servicio Postventa".

8. TÉRMINOS DE USO DEL MEDIO

El titular de la cuenta se compromete a cumplir con las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

La venta de billetes de Bus-Tranvía en medios sin contacto no recoge ningún dato personal específico.

La compra y gestión se gestionan mediante un medio para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del medio.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este tratamiento y para el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio disponibles en la web iledefrance-mobilites.fr :

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass

Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Titular de Billetes Android

Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Titular de Un Billete de iPhone

10. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de los Transportistas, con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece cada Transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

11 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en la web de iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.