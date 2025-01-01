Precios de Solidaridad en el Transporte

¿Recibes asistencia social?
Tienes derecho a descuentos significativos en el transporte público en la región de Île-de-France.

¿Qué es el precio de solidaridad con el transporte?

La Solidarity Transport Pricing es una iniciativa de la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités lanzada en 2004.

Su objetivo es reducir los costes de transporte para los hogares más pobres, ofreciendo así descuentos significativos en el transporte público de la región.

¿Por qué este precio?

El transporte público es esencial para los residentes de Île-de-France y desempeña un papel crucial en la cohesión social.

Gracias a la Tarifación de Solidaridad en el Transporte, las personas en situaciones precarias pueden desplazarse con mayor facilidad, lo que aligera su presupuesto.

¿Quién puede beneficiarse de la Solidarity Transport Ficing?

La Tarifa de Transporte Solidaridad está destinada a varias categorías de beneficiarios:

  • CSS sin participación financiera (anteriormente CMU-C)
  • RSA
  • ALMA
  • Buscadores de empleo con el ASS
  • Titulares y/o acompañantes de titulares de ciertas tarjetas de discapacidad (ONAC, CMI)

Además, es imprescindible disponer de un pase Navigo para utilizar la tarifación de Solidarity Transport, independientemente del billete elegido.

¿Cuáles son las ventajas?

Dependiendo de tu perfil, puedes beneficiarte de:

¿Cómo sabes si eres elegible?

Utiliza nuestro simulador online para comprobar tu elegibilidad para la tarifación de transporte de Solidarity. También puedes consultar la tabla de elegibilidad.

Si eres elegible, puedes solicitar directamente en línea.

¿Cómo puedo conseguirlo en línea?

  1. Haz clic en el botón "Solicitar online" que aparece a continuación.
  2. Rellena el formulario de solicitud.
  3. La Agence Solidarité Transport examinará su expediente y se pondrá en contacto con usted por correo electrónico en un plazo de pocos días.
¿Cómo obtenerlo por teléfono y correo?

  1. Ten a mano tu número de Navigo (si tienes uno) y tus documentos de respaldo.
  2. Llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999 (servicio gratuito y llamada, de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.).
  3. Un asesor evaluará tu situación y te enviará un formulario en papel para que rellenes.
  4. Devuelve el formulario relleno con los documentos de apoyo por correo a la Agence Solidarité Transport.

Tiempos de procesamiento:

  • Unos 10 días si ya tienes un pase Navigo.
  • De 3 semanas a 1 mes en caso de pedido de pase Navigo.

¿Cómo conseguir que tu pase Navigo se beneficie de los precios de transporte de Solidarité?

Consigue tu pase Navigo

Si aún no tienes un pase Navigo a tu nombre, acude a una agencia RATP, SNCF u Optile, a un mostrador de clubes RATP o a un mostrador de servicios SNCF de Navigo. Allí obtendrás el pase Navigo necesario para el registro online.

Por favor, ten en cuenta: la tarifa de Solidarité Transport solo está disponible en el pase Navigo (excluyendo el pase anual Navigo, imagina R y Navigo Découverte).

Cargando tus derechos en tu pase Navigo

Una vez que se te hayan asignado los derechos, cárgalos en tu pase Navigo:

  • Desde casa : utiliza la app Île-de-France Mobilités o las de los minoristas oficiales para cargar tus derechos antes de comprar tu billete con descuento.
  • En el mostrador o en la máquina expendedora: ve a una taquilla o a una máquina expendedora de RATP o SNCF para cargar tus derechos.

Prepárate para la renovación de tus derechos

Renovar tus derechos a través de nuestra página web es muy sencillo:

  1. Inicia sesión en tu espacio personal.
  2. Ve a la sección de "Envío documentos".
  3. Entrega tus certificados.

La renovación puede ser automática o manual según tu situación.

Renovación automática :

  • Beneficiarios de la RSA o de la ASS que autorizan la consulta de sus datos por la Agence Solidarité Transport.

Renovación manual :

  • Beneficiarios de la AME, la CSS sin participación financiera (anteriormente CMU-C), un CI, una CMI o una tarjeta ONAC.
  • Beneficiarios de la RSA o ASS que no autorizan la teleconsulta de sus datos.

Anticipa tu renovación

No esperes hasta final de mes. El procesamiento de tu solicitud requiere tiempo para que la Agence Solidarité Transport analice tus documentos de respaldo y para que los derechos estén disponibles en los dispositivos de las operadoras.

Un mes antes de que terminen tus derechos actuales, la Agencia te enviará un correo electrónico o carta solicitándote los documentos justificativos necesarios. Podrás proporcionarles:

  • Por correo
  • Depositándolos en tu espacio personal

Consejo : utiliza tu espacio personal en la web de Solidarité Transport para una confirmación inmediata y un procesamiento más rápido que por correo.

Uso del sitio web:

  1. Inicia sesión en tu espacio personal.
  2. Ve a la sección de "Envío documentos".
  3. Entrega tus certificados.

Alternativa por correo:

Si no puedes usar tu espacio personal en línea, la carta de renovación contiene un sobre presellado. No tendrás que pagar un sello y la dirección de destino ya estará indicada.

¿Necesitas ayuda con tu código de acceso?

Si has olvidado tu código de acceso, es posible recuperarlo.

Si ya eres beneficiario de Solidarité Transport, tienes un espacio personal.

Te permitirá completar fácilmente tus procedimientos y verificaciones.

