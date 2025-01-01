Precios de Solidaridad en el Transporte

Renovar tus derechos a través de nuestra página web es muy sencillo:

Inicia sesión en tu espacio personal. Ve a la sección de "Envío documentos". Entrega tus certificados.

La renovación puede ser automática o manual según tu situación.

Renovación automática :

Beneficiarios de la RSA o de la ASS que autorizan la consulta de sus datos por la Agence Solidarité Transport.

Renovación manual :

Beneficiarios de la AME, la CSS sin participación financiera (anteriormente CMU-C), un CI, una CMI o una tarjeta ONAC.

Beneficiarios de la RSA o ASS que no autorizan la teleconsulta de sus datos.

Anticipa tu renovación

No esperes hasta final de mes. El procesamiento de tu solicitud requiere tiempo para que la Agence Solidarité Transport analice tus documentos de respaldo y para que los derechos estén disponibles en los dispositivos de las operadoras.

Un mes antes de que terminen tus derechos actuales, la Agencia te enviará un correo electrónico o carta solicitándote los documentos justificativos necesarios. Podrás proporcionarles:

Por correo

Depositándolos en tu espacio personal

Consejo : utiliza tu espacio personal en la web de Solidarité Transport para una confirmación inmediata y un procesamiento más rápido que por correo.

Uso del sitio web:

Alternativa por correo:

Si no puedes usar tu espacio personal en línea, la carta de renovación contiene un sobre presellado. No tendrás que pagar un sello y la dirección de destino ya estará indicada.

¿Necesitas ayuda con tu código de acceso?

Si has olvidado tu código de acceso, es posible recuperarlo.