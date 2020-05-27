Solidaridad Gratis

El Pase Navigo gratuito se emite exclusivamente en un pase Navigo (no puede cargarse en un pase Navigo Découverte, un pase anual Navigo o un pase Navigo imagine R). Puede renovarse cada 3 meses, siempre que se cumplan los criterios de la concesión.

Si cumples los criterios de elegibilidad, visita la página web de Solidarité Transport para solicitar o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.