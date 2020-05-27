Ilustración de una persona sosteniendo un pase Navigo en la manoIlustración de una persona sosteniendo un pase Navigo en la mano

Solidaridad Gratis

Transporte gratuito por toda la región de Île-de-France para los beneficiarios de asistencia social

RERMetroAutobúsTranvíaTren

Gratis  cada 3 mesesTodas las zonas

  • Para beneficiarios de asistencia social
  • Viajar con todos los medios de transporte
  • Emitido en el pase Navigo
Ilustración de una persona con discapacidad visual sosteniendo un pase Navigo en la mano

¿Puedo beneficiarme de ello?

Para beneficiarse del paquete de solidaridad gratuita, debes:

  • reside en Île-de-France;
  • formar parte de un hogar que reciba la RSA bajo ciertas condiciones (la suma de tu suma global y tu bonificación de actividad debe ser inferior a los límites definidos por Île-de-France Mobilités);
  • o ser un candidato y beneficiarse tanto de la Prestación de Solidaridad Específica (ASS) como de la Cobertura Universal Complementaria de Salud (CMU-C) / Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera.

Techo de ingresos para beneficiarse de él

Número de hijosVives soloVivís como pareja
0873€1310€
11310€1572€
21572€1921€
31921€2270€
por hijo adicional350€350€

Importes de los techos a 1 de abril de 2025 para beneficiarse de Free Solidarity.

La suma global y el bono de actividad son calculados automáticamente por la CAF y aparecen en los certificados de pago RSA.

¿Cómo lo consigo?

El Pase Navigo gratuito se emite exclusivamente en un pase Navigo (no puede cargarse en un pase Navigo Découverte, un pase anual Navigo o un pase Navigo imagine R). Puede renovarse cada 3 meses, siempre que se cumplan los criterios de la concesión.

Si cumples los criterios de elegibilidad, visita la página web de Solidarité Transport para solicitar o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.

¿Cómo se usa?

Puedes cargar tu derecho a viajar libre en el pase Navigo.

Una vez cobrado el derecho a viajar libremente, puedes desplazarte libremente por la red en Île-de-France.