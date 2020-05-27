Solidaridad Gratis

La suma global y el bono de actividad son calculados automáticamente por la CAF y aparecen en los certificados de pago RSA.
¿Puedo beneficiarme de ello?
Para beneficiarse del paquete de solidaridad gratuita, debes:
- reside en Île-de-France;
- formar parte de un hogar que reciba la RSA bajo ciertas condiciones (la suma de tu suma global y tu bonificación de actividad debe ser inferior a los límites definidos por Île-de-France Mobilités);
- o ser un candidato y beneficiarse tanto de la Prestación de Solidaridad Específica (ASS) como de la Cobertura Universal Complementaria de Salud (CMU-C) / Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera.