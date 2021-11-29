Gratuito para personas con discapacidad

Para tí

Si cumples los criterios de elegibilidad, visita la página web de Solidarité Transport para solicitar o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.

Se te pedirá prueba de identidad y prueba de dirección. Su pase Navigo se le entregará inmediatamente.

También puedes pedir tu pase online.

El examen del expediente enviado a la Agence Solidarité Transport se realiza en un plazo máximo de 10 días. Una vez validada la solicitud, se te informará por correo electrónico o por correo postal de devolución. Entonces podrás cargar el pase gratuito en tu pase (y/o en el de tu acompañante) desde un cajero automático o una taquilla.

Si no tienes un pase Navigo, la Agence Solidarité Transport podrá encargarlo por ti. También puedes conseguir uno gratis:

ya sea directamente en una agencia de ventas RATP o SNCF Transilien, en un mostrador o en un mostrador multiservicio (presentando prueba de identidad y de dirección);

ya sea en un máximo de 3 semanas desde la sección My Navigo, o bien devolviendo a la agencia Navigo el formulario de solicitud disponible en las taquillas de las estaciones y estaciones SNCF de la RATP y Transilien.

No necesitas un pase Navigo si no vives en Île-de-France.

Cómo conseguir tu derecho al descuento

Si tú o tu acompañante sois elegibles para viajar gratis, aquí tienes un resumen de los 3 pasos:

1. Consigue un pase Navigo para ti y tu acompañante (no obligatorio si tienes un 50% de descuento)

2. Solicita el derecho a viajar libremente en la página web de Solidarité Transport o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.

3. Carga estos derechos gratuitos en el(los) pase(s)

Entonces podrás viajar con este(s) pases(es) durante un periodo de hasta 3 años, o hasta que se alcance la fecha de finalización de la prueba.

Si eres elegible para la tarifa reducida del 50%:

Puedes conseguir uno o más pases Navigo para ti mismo y cargar billetes con tarifa reducida del 50%. También puedes ir a la taquilla o a la máquina expendedora para comprar tus entradas a un precio reducido del 50%.

¿No vives en la región de Île de France pero cumples los criterios de elegibilidad?

Acude a una taquilla al comienzo de cada viaje para beneficiarte de un viaje gratuito

Para conseguir el 50% de descuento: opta por un pase Navigo Easy para recoger en una agencia, o compra tus entradas en una taquilla con un 50% de descuento.

Términos de uso

El paquete Free Solidarity permite a los beneficiarios viajar gratuitamente por toda la región de Île-de-France en todos los medios de transporte, excepto Orlyval y RoissyBus.

El descuento del 50% permite comprar billetes de media tarifa bajo ciertas condiciones (billetes de origen único y billetes fáciles). También puedes utilizar el servicio Navigo Liberté+ con tarifa reducida si vives o trabajas en Île-de-France.

En caso de una inspección, tendrás que presentar tu prueba de discapacidad para justificar tu derecho a viajes gratuitos o con descuento.

Para ti: ten en posesión tu pase Navigo cargado y tu tarjeta de discapacidad.

SERVICIO

Para solicitar o renovar tus derechos de aparcamiento gratuito, recuerda proporcionar prueba de domicilio y, si procede, tu nueva tarjeta ONAC / discapacidad.

Por correo: AUTORIZACIÓN 26834 77219 AVON CEDEX

llame a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.

o en línea en la web de Solidarité Transport

Para realizar operaciones relacionadas con tu pase Navigo (por ejemplo, en caso de pérdida o robo):