Términos y condiciones generales para la emisión y uso de la tarifa de transporte solidaridad

Con efecto a partir de junio de 2025

PREÁMBULO

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de la Tarifación de Solidarity Transport. La suscripción y el uso de la Tarifación de Solidarité Transport están sujetos a la aceptación total, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el paquete.

La Solidaridad Transport Pricing es creada por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France). Está gestionada y emitida por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S", a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités, bajo el nombre de "Agence Solidarité Transport" (en adelante: "la Agencia"). Los datos de contacto de la Agence Solidarité Transport son: 0800 948 999 (servicio gratuito y llamada), AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT D'ÎLE-DE-FRANCE - TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX.

1 - DEFINICIONES

1.1 El nombre "Beneficiario" indica a la persona beneficiaria de un derecho social tenido en cuenta en la Tarifación de Transporte Solidario, y "Titular" indica a la persona que utiliza la Tarifación de Transporte Solidario.

1.2 El término "Transportistas" se refiere a las empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2- PRESENTACIÓN

La Tarifación de Transporte Solidarity incluye:

- Solidarité Gratuité, asociado a un pase Navigo Gratuité que otorga el derecho a viajar gratuitamente en todos los servicios accesibles con un pase Navigo para todas las zonas;

- El descuento Solidarity del 75%, que te permite viajar con un pase "Navigo Solidarity 75%" (mes o semana), billetes de metro/tren/RER o billetes individuales de autobús/tranvía a mitad de precio y suscribirte a un contrato Navigo Liberté + con perfil de tarifa reducida;

- El descuento del 50% que permite viajar con un pase "Navigo Discount 50%" (mes o semana), billetes de metro/tren/RER o billetes individuales de autobús/tranvía a mitad de tarifa y suscribirse a un contrato Navigo Liberté + con perfil de tarifa reducida.

3 - CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

3.1 El titular debe tener un pase Navigo personalizado con su nombre y apellido y en el que su foto aparezca beneficiarse de la tarifa de Solidarité Transport. Los pases Navigo Découverte, Navigo imagine R o Navigo Annual no pueden usarse para acceder a la tarifa de Solidarité Transport. La solicitud de un pase Navigo puede presentarse a la Agencia al mismo tiempo que la solicitud de la tarifa de Solidarity Transport, o por separado, a las Transportistas de Île-de-France o a la Agencia Navigo. Una persona solo puede tener un pase Navigo con derecho a Solidarity Transport Ficing.

Para obtener derechos de "acompañante" gratuitos, debe obtenerse un pase genérico de "acompañante" Navigo, y las solicitudes deben enviarse mediante el formulario en papel previamente obtenido por teléfono de la Agencia. Este pase incluirá la identidad, la foto y los datos de contacto de la persona con discapacidad que aporte el derecho, y la mención "Acompañante" reemplazará el nombre de pila.

3.2 SOLIDARIDAD LIBRE está reservada para las personas que viven en Île-de-France. La condición de residencia en Île-de-France se evalúa a la luz de la domiciliación declarada por el solicitante a la organización social que justifica sus derechos (no. CAF, Pôle emploi, Assurance Maladie, MDPH, ONACVG). Se otorga el derecho a la Solidaridad Libre:

- cualquier persona que resida en Île-de-France, miembro de un hogar que reciba la Renta Activa de Solidaridad (RSA) según se define en los artículos L.262-2 a L.262-11 del Código de Acción Social y Familias y por las disposiciones regulatorias adoptadas en su solicitud, salvo la excepción de los hogares que también se beneficien de la bonificación por actividad según se define en los artículos L.841-1 a L.842-7 del Código de la Seguridad Social, recibir bajo este ticket una cantidad inferior o igual al 35% de la suma global mencionada en el artículo L.262-2 del Código de Acción Social y Familias (sin tener en cuenta el aumento previsto en el artículo L.262-9 del mismo Código) redondeada al euro más cercano.

- personas desempleadas que sean beneficiarias de la asignación específica de solidaridad (ASS), que hayan recibido la ASS en el mes anterior a su solicitud de seguro de salud gratuito y beneficiarios o beneficiarios de la Solidaridad Complementaria de Salud (CSS) sin participación financiera.

- a los acompañantes de una persona que posee una tarjeta de discapacidad (IC) o una Tarjeta de Inclusión en Movilidad (CMI) con la mención "Discapacidad" y la mención superior "Necesidad de acompañamiento" o "Ceguera".

- veteranos y víctimas de guerra con una tarjeta de la Oficina Nacional para Veteranos (ONAC) con una barra roja doble y su acompañante.

- veteranos y víctimas de guerra con doble tarjeta azul doble azul de la Oficina Nacional para Veteranos (ONAC) y su acompañante.

- veteranos y víctimas de guerra con una tarjeta de la Oficina Nacional de Veteranos (ONAC) con una sola barra roja.

En caso de que la persona acompañante sea designada como perro, el animal también podrá beneficiarse de entradas gratuitas de la misma manera que la persona acompañada.

3.3 Se emite el 75% de DESCUENTO DE SOLIDARIDAD:

- Beneficiarios (asegurados y beneficiarios) de la Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera y

- personas desempleadas que sean beneficiarias de la asignación específica de solidaridad (ASS), que hayan recibido la ASS en el mes anterior a su solicitud de la Reducción de Solidaridad del 75% y que no sean beneficiarias de la CSS sin participación financiera.

3.4 Se emite el 50% de DESCUENTO :

- Beneficiarios (personas aseguradas y beneficiarios) de la Asistencia Médica Estatal (AME).

4 - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ADQUISICIÓN Y USO

4.1 Emisión de derechos a la Tarifa de Transporte Solidaridad

La solicitud puede realizarse en línea en la web de la https://www.solidaritetransport.iledefrance-mobilites.fr o por correo postal, devolviendo el formulario en papel previamente obtenido en línea o por teléfono de la Agencia. Para los beneficiarios de una tarjeta CI/CMI/ONAC, la solicitud puede realizarse tanto en línea como por correo devolviendo el formulario en papel previamente obtenido por teléfono a través de la Agencia. El formulario de solicitud debe estar debidamente completado, firmado y acompañado de los documentos de respaldo requeridos.

Documentos de respaldo aceptados:

- RSA: teleconsulta (véase más abajo) o certificado de pago de la asignación RSA, proporcionado por la CAF, fechado en menos de un mes, a nombre y dirección del beneficiario y que indica, para la RSA, la cantidad de ingresos garantizados calculada por la CAF. La Agence Solidarité Transport solo tiene en cuenta los elementos establecidos por las CAF (teleconsulta o certificado). El beneficiario debe asegurarse de haber proporcionado a su CAF toda la información, en particular su declaración trimestral de la renta (DTR), a tiempo para que su CAF examine su expediente. En caso de que la CAF aún no haya podido valorar positivamente el trimestre del derecho a la RSA (y posiblemente el Bono de Actividad) correspondiente al mes de solicitud o renovación, no se otorgará el derecho de Solidaridad Libre.

- ASS: teleconsulta (véase más abajo) o estado de situación mensual de Pôle emploi fechado en menos de un mes, a nombre y dirección del beneficiario de la ASS.

- CSS sin participación financiera: Online: Teleconsulta, o, si lo solicita la Agencia: Certificado anual válido de CSS sin participación financiera, a nombre y dirección del asegurado, emitido por los fondos de los organismos de seguros de salud o entidades de mutua ayuda, y mencionando a cualquier otro beneficiario, prueba de identidad de los beneficiarios y la tarjeta sanitaria del beneficiario principal.

Por correo: fotocopia del certificado anual válido de la CSS sin contribución económica, a nombre y dirección del asegurado, elaborado por los fondos de los seguros de salud o de las entidades de mutua prestación, y con la mención de cualquier otro beneficiario, prueba de identidad de los beneficiarios y la tarjeta sanitaria del beneficiario principal.

- AME: fotocopia de la tarjeta de admisión individual válida de la AME, a nombre y dirección del asegurado, emitida por los fondos de los seguros de salud u organizaciones de mutua prestación, y, cuando corresponda, en el reverso de la tarjeta que mencione a cualquier otro Beneficiario.

- CI o CMI: fotocopia de un justificante de dirección de los beneficiarios y fotocopia de la tarjeta de discapacidad del beneficiario con la mención "Necesidad de acompañamiento" o "Ceguera" en validez, con el apellido, nombre y dirección del beneficiario emitidos por la residencia departamental para personas con discapacidad del departamento de residencia.

- ONAC: fotocopia de un justificante de dirección del Beneficiario y fotocopia de la tarjeta válida de la Oficina Nacional de Veteranos con doble barra roja, doble barra azul o simple barra roja, con el apellido, nombre y dirección del Beneficiario, emitida por la Oficina Nacional para Veteranos y Víctimas de Guerra (ONACVG).

Teleconsulta de documentos de apoyo: ciertas organizaciones sociales (CAF, France Travail, CNAM) proporcionan a la Agencia archivos informáticos o servicios de Internet de carácter profesional que permiten al solicitante consultar los elementos del expediente RSA, CSS o ASS necesarios para la asignación de la Tarifa de Transporte de Solidaridad y eximen al solicitante de proporcionar documentos de respaldo. De acuerdo con la ley modificada de 6 de enero de 1978 relativa a tecnologías de la información, archivos y libertades, y con el Reglamento de la UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre la protección de datos personales, el solicitante puede en cualquier momento autorizar o rechazar esta consulta. En caso de rechazo, corresponde al solicitante adjuntar fotocopias de los documentos de respaldo solicitados al formulario, lo que supondrá un mayor plazo para la verificación y tramitación de la solicitud.

La Agencia podrá interrogar a los organismos que otorgan derechos sociales y certificados de apoyo para verificar la situación del solicitante antes de concederle el beneficio de la Tarifa de Transporte Solidario.

Métodos de instrucción y comunicación:

Si la Agencia no ha recibido toda la información solicitada, la solicitud no es aceptada e informa al solicitante en consecuencia. Desde la fecha de recepción por parte de la Agencia, y siempre que esté completa y sin errores, la solicitud se tramita en un plazo de 10 días naturales para quienes ya poseen un pase Navigo y en un plazo de 30 días naturales para otros. Una vez tramitado el expediente, la Agencia envía una carta o un correo electrónico por nombre al solicitante elegible en el sentido de los artículos 2 y 3, en el momento de la primera asignación, si ha presentado su solicitud en línea, informándole de que se le ha concedido el derecho a la Tarifación de Transporte Solidario y del periodo de validez de dicho derecho. La confirmación de derechos se pone a disposición en el espacio personal del beneficiario en la web de la https://www.solidaritetransport.iledefrance-mobilites.fr, complementada con un correo electrónico informativo o SMS si el solicitante lo ha autorizado.

El derecho a la Tarifa de Transporte Solidaridad no se concede por un periodo inferior a un mes. No se hará un reembolso total ni parcial de los billetes comprados para viajar hasta que la Agencia procese el expediente. El solicitante no podrá reclamar ninguna compensación ni compensación por ningún ticket resultante de un tiempo de tramitación mayor o menor que el anunciado o el plazo de entrega de un pase Navigo.

4.2 Materialización del derecho a la entrada gratuita o del derecho a una reducción.

El derecho a la tarifación de transporte solidario otorgado por la Agencia debe activarse en el pase Navigo del beneficiario para poder ser utilizado. Esta carga se realiza por teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o de los revendedores oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en un mostrador o en un dispositivo de venta de las redes de los operadores.

5- Compra y/o uso de billetes de transporte

5.1 Forfait Gratuité Transport: el pase Navigo Gratuité puede utilizarse tan pronto como se active el derecho a viajar libremente en el pase Navigo.

5.2 Compra de los pases "Navigo Solidarity Discount 75%" y "Navigo Discount 50%": los pases "Navigo Solidarity Discount 75%" (mes o semana) y "Navigo Discount 50%" (mes o semana) pueden adquirirse y cargarse en el Navigo Pass que contiene el derecho a la tarifación de Solidarity Transport a través de la aplicación de Île-de-France Mobilités o los de los minoristas oficiales (https://www.iledefrance-mobilites.fr/revendeurs-officiels), en una taquilla o en una máquina de venta en las redes de los transportistas, siempre que se haya activado el derecho correspondiente a un descuento en ese pase.

5.3 Uso de billetes Metro-Tren-RER y billetes de autobús y tranvía de medio billete o Navigo Liberté +: el beneficiario del pase "Descuento Solidaridad Navigo 75%" o del pase "Descuento Navigo 50%", si viaja con billetes o un contrato Navigo Liberté + tarifa reducida, debe poseer imperativamente su pase Navigo, sobre el que se cobra el derecho a un descuento solidaridad del 75% o al descuento del 50%, y presentarla en caso de auditoría para justificar su derecho a una reducción.

5.4 Pago: el pago de los pases "Navigo Solidarité 75%" o "Navigo Reducción 50%" no puede realizarse mediante vales de movilidad.

5.5 Términos y condiciones para el acompañante de un titular de CI/CMI/ONAC: el pase Navigo de "acompañamiento" lleva el nombre y la foto del titular de la tarjeta de discapacidad y la mención "acompañamiento" en lugar del nombre de pila. Puede ser utilizado por una persona que acompañe al titular de la Tarjeta de Discapacidad: por tanto, la persona acompañante puede cambiar cada vez que el titular viaja. Por el contrario, este pase no puede utilizarse en ausencia del titular de la Tarjeta de Discapacidad. En caso de inspección, el titular de la Tarjeta de Discapacidad debe presentar su tarjeta de discapacidad CI/CMI/ONAC para justificar el derecho a viajar gratis para su acompañante.

6 - EXPIRACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSPORTE SOLIDARIDAD

- Beneficiarios AME: el derecho a una reducción expira a finales del mes siguiente al fin de los derechos AME cargados a la tarjeta AME.

- Beneficiarios de CSS sin participación financiera: el derecho a una reducción expira a finales del mes siguiente al fin de los derechos CSS sin participación financiera que aparece en el certificado.

- Beneficiarios de la ASS que no tienen derecho a la CSS sin una contribución económica: el derecho a una reducción expira al final del séptimo mes del mes compensado bajo el ticket indicado en el estado mensual de situación o el último mes de pago comunicado por Pôle emploi.

- Beneficiarios de ASS con derecho a la CSS sin participación financiera: el derecho a la indemnidad se concede por periodos renovables de tres meses limitados hasta el final del mes siguiente al fin del derecho a la CSS sin participación financiera. Cuando expire, el servicio gratuito puede ser reemplazado por la Reducción de Solidaridad del 75% si el beneficiario sigue teniendo solo el ASS o solo el CSS sin participación financiera.

- Beneficiarios de RSA: el derecho a liberar RSA expira al final del segundo mes siguiente al trimestre actual del pago RSA. Se renueva trimestralmente.

- Personas acompañantes de un beneficiario CI o CMI, titular o persona acompañante de un titular de tarjeta ONAC: el derecho a la tarjeta gratuita expira tres años después de ser otorgada, o en la fecha de caducidad de la tarjeta proporcionada por el titular si esta tarjeta expira antes de esos tres años.

La renovación es posible siempre que el beneficiario cumpla las condiciones para la emisión (véase el párrafo 3 arriba) y según los siguientes procedimientos:

- Para los beneficiarios de RSA y ASS que hayan autorizado a la Agencia a consultar su expediente con los organismos sociales correspondientes, la Agencia examina su expediente en el mes anterior a la expiración del derecho a verificar su nueva situación.

- Para quienes hayan rechazado esta autorización, así como para beneficiarios del CSS sin participación financiera, el AME, un CI, una CMI o una tarjeta ONAC, la Agencia solicita al usuario los documentos de respaldo en los dos meses previos al fin de los derechos de transporte, y renueva el documento en un plazo de 10 días naturales si la prueba recibida es cumplida.

7 - VALIDACIÓN Y CONTROL DE TICKETS

La validación y el control se realizan bajo las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass.

8 – DISPOSICIONES DIVERSAS

8-1 - SUSPENSIÓN DEL DERECHO AL TRANSPORTE DE PRECIOS SOLIDARIOS

El derecho a la Tarifación de Transporte Solidario queda suspendido por efecto de la ley, sin perjuicio de procedimientos legales:

en caso de confiscación del pase Navigo por fraude en las redes por titulares de tarjetas,

en caso de fraude establecido en la preparación del expediente de solicitud para la tarifa de Solidarité Transport (declaración falsa, falsificación de ajuntamientos, etc.). En este caso, la Agencia notifica al Beneficiario la suspensión del derecho a la Tarifación de Transporte Solidario mediante un correo electrónico o una simple carta dirigida al último lugar de residencia conocido del Beneficiario.

Cualquier persona que continúe ejerciendo el derecho a Tarif Solidarité Transport tras su suspensión está sujeta a procesos penales.

La Agencia se reserva el derecho de rechazar cualquier nueva solicitud de derecho a Solidarité Transport Pricing a un titular cuyo contrato ya haya sido rescindido por fraude establecido. Esta negativa puede realizarse por un periodo de 3 años desde la fecha de finalización, en relación con el Beneficiario fraudulento, los titulares de la cuenta vinculados a él o ella y cualquiera de sus cómplices.

8-2 RESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS

Estos términos y condiciones generales son vinculantes para el solicitante principal y sus beneficiarios beneficiarios.

9 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

En el marco de la Tarifa de Transporte de Solidaridad, el procesamiento de los datos personales del Responsable de Datos se realiza por diversos responsables de los tratamientos que se preocupan por la protección de su privacidad:

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

- la emisión y gestión de la ley;

- comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

- Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

- la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

- la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

- la lucha contra las infracciones contra la policía de transporte, el control de los billetes, la multa y la recuperación de multas;

- operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

- análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas;

- la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de operadores.

El procesamiento no incluye la recuperación ni la gestión de los datos de los representantes legales o pagadores. Estos datos se gestionan y supervisan en el momento de la compra de billetes y paquetes.

Los datos personales relacionados con el Responsable de Tratamiento de Datos que permiten su identificación se denominan en adelante "Datos".

Procesamiento 9-1 para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

9.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

La información relacionada con el Beneficiario que permite identificarlo se denomina "Datos" en los textos siguientes.

Los datos recopilados en el contexto de la ejecución del contrato son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos de vida personal,

- Datos relacionados con la vida profesional,

- Datos económicos y financieros,

- Datos de salud,

9.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 9.

9-1-3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base de la ejecución del contrato y el consentimiento del Beneficiario para: la gestión del contrato/servicio;

- en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

- con el consentimiento del beneficiario para el envío de comunicaciones comerciales.

9-1-4 ¿ Cuánto tiempo se conservan estos datos?

Île-de-France Mobilités mantiene al Responsable de Datos durante la duración del derecho y el cumplimiento de los contratos, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en la web de "iledefrance-mobilités.fr" durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

9.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, así como el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

9.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos a los beneficiarios se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités, establecidos fuera de la Unión Europea (Marruecos).

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

9.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

9.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos económicos y financieros,

- Datos relacionados con delitos,

- Datos de validación.

9.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Transportistas son responsables de su tratamiento, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 9.

9.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las quejas de los clientes, control y multas),

- el consentimiento del titular de la cuenta (prospección comercial) o

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

9.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la SNCF y la RATP son:

- Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

- Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

- Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

- Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realize.

- Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona o hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

9.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

Para efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación.

9.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

9.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable de Datos sobre sus Datos y cómo pueden ejercerse?

El Responsable de Datos tiene derecho a acceder, rectificar, eliminar, limitar, portar la portabilidad, oponerse por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el Responsable de Datos puede enviar su solicitud con los detalles del/los derecho(s) afectado(s) a su solicitud, el alcance de la misma (producto, cuenta de Île-de-France Mobilités o todo el tratamiento). Acompañados de sus datos de contacto, su número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos puede enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

· a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

· o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

procesamiento del que las Aseguradoras son responsables: el Titular de la Cuenta puede contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected] .

· en la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer derecho: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10 – MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Île-de-France Mobilités puede modificar estos Términos y Condiciones Generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.