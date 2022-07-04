Billetes de transporte desmaterializados: descubre los minoristas oficiales
Publicado el

Puedes comprar tus entradas directamente desde tu móvil. Del bloque de compra de tu solicitud:
- Carga tus entradas en tu pase Navigo (disponible en teléfonos Android NFC compatibles y iPhones)
- Valida tus billetes con tu smartphone (disponible en teléfonos Samsung Galaxy compatibles y iPhones compatibles)
- Recarga tus derechos directamente desde tu teléfono para los paquetes Solidarité Transport, Imagine R, paquetes anuales:
Este servicio está disponible con la aplicación Île-de-France Mobilités y BonjourRATP:
- actualizar tu perfil de descuentos de Solidarité Transport,
-para recuperar un nuevo contrato en tu pase
- por la suspensión y/o reanudación del contrato actual en tu pase.
¡Más información sobre el servicio de gestión de vídeo de tu paquete aquí !
Consulta la sección de Precios para más detalles.
¿Qué entradas hay disponibles?
- Billete Metro-Tren-RER y Billete Bus-Tranvía
- Pase Diario Navigo
- Pase Mensual Navigo
- Pase Semanal Navigo
- Paquete turístico de París
- Aeropuertos de la Región <> de París y billetes de RoissyBus
- Paquete anticontaminación
- Paquete Fête de la Musique
¿Un problema con la compra de tus entradas desde el móvil?
Ve a la sección de "Ayuda" de tu solicitud.
¿Qué aplicaciones te permiten comprar tus billetes de transporte desmaterializados?
La lista de revendedores oficiales:
- Hola RATP
- SNCF Connect
- Samsung Wallet
- Apple Cards
- Y, por supuesto, ¡en la app Île-de-France Mobilités !