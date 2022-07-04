Billetes de transporte desmaterializados: descubre los minoristas oficiales

Publicado el

¿Lo sabías? Puedes comprar o recargar tus billetes de transporte en las solicitudes de nuestros minoristas oficiales, socios de Île-de-France Mobilités. Déjanos explicarlo.

¡El teléfono abre las puertas al transporte en Île-de-France!

¿Sabías que puedes comprar tus entradas directamente desde tu móvil? Ve a la sección de compras de tu solicitud para aprovechar este servicio.

Características disponibles:

  1. Cargar tus entradas en tu pase Navigo
  2. Puedes recargar tu tarjeta Navigo directamente desde tu smartphone.
  3. Valida tus entradas con tu smartphone
  4. No necesitas una tarjeta física, puedes validar tu ticket acercando tu teléfono al validador.

Compatibilidad:

  • Servicio disponible en teléfonos Android NFC y iPhones compatibles.
  • Aplicaciones disponibles en Google Play y la App Store.

Entradas y paquetes disponibles:

  • Billete de metro-tren-RER
  • Autobús de billetes-tranvía
  • Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París
  • Pase Diario Navigo
  • Pase Mensual Navigo
  • Pase Semanal Navigo
  • Paquete turístico de París
  • Billetes de RoissyBus
  • Paquete anticontaminación
  • Paquete Fête de la Musique

¿Necesitas ayuda?
Si tienes algún problema con la compra de tus entradas desde el móvil, ve a la sección "Ayuda" de tu solicitud.

Más información:
Consulta la página web www.iledefrance-mobilites.fr la sección de Precios para más detalles.

Logotipo: Île-de-France Mobilités

¿Qué aplicaciones te permiten comprar tus billetes de transporte desmaterializados?

La lista de revendedores oficiales:

Descubre cómo acceder a la distribución de billetes de transporte.