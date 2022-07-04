Billetes de transporte desmaterializados: descubre los minoristas oficiales

Puedes comprar tus entradas directamente desde tu móvil. Del bloque de compra de tu solicitud:

Carga tus entradas en tu pase Navigo (disponible en teléfonos Android NFC compatibles y iPhones)

Valida tus billetes con tu smartphone (disponible en teléfonos Samsung Galaxy compatibles y iPhones compatibles)

Recarga tus derechos directamente desde tu teléfono para los paquetes Solidarité Transport, Imagine R, paquetes anuales:

Este servicio está disponible con la aplicación Île-de-France Mobilités y BonjourRATP:

- actualizar tu perfil de descuentos de Solidarité Transport,

-para recuperar un nuevo contrato en tu pase

- por la suspensión y/o reanudación del contrato actual en tu pase.

¡Más información sobre el servicio de gestión de vídeo de tu paquete aquí !

Consulta la sección de Precios para más detalles.

¿Qué entradas hay disponibles?

Billete Metro-Tren-RER y Billete Bus-Tranvía

Pase Diario Navigo

Pase Mensual Navigo

Pase Semanal Navigo

Paquete turístico de París

Aeropuertos de la Región <> de París y billetes de RoissyBus

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

¿Un problema con la compra de tus entradas desde el móvil?

Ve a la sección de "Ayuda" de tu solicitud.

¿Qué aplicaciones te permiten comprar tus billetes de transporte desmaterializados?