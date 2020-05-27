¿Puedo beneficiarme de ello?
- El descuento del 50% está reservado para beneficiarios de AME
- Los beneficiarios de AME deben registrarse en la Agence Solidarité Transport proporcionando una copia de su tarjeta AME
- Tras la verificación de estos elementos por parte de la Agencia, se concede el derecho a una reducción por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del fin de los derechos sociales. Luego puede renovarse bajo las mismas condiciones con la Agence Solidarité Transport.
Por favor, ten en cuenta: los niños de 4 a menos de 10 años pueden beneficiarse del 50% de descuento en billetes de Metro-Tren-Tranvía y billetes individuales de Bus-Tranvía , así como de la tarifa reducida en Navigo Liberté +.