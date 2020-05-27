Ilustración de un viajero validando su viaje con un pase Navigo Ilustración de un viajero validando su viaje con un pase Navigo

El descuento del 50% para beneficiarios de la Ayuda Médica Estatal

RERMetroAutobúsTranvíaTren

-50%Condicional

  • Aplica a los pases Navigo Week and Month
  • Válido en billetes de Metro-Tren-RER y Autobus-Tranvía
  • Aplica a Navigo Liberté +
Precios

Áreas de paquetesTarifa semanalTarifa mensual
1 a 5 (todas las zonas)15,80 € 44,40 €
2 a 314,80 € 41,40 €
3 a 414,30 € 40,30 €
4 a 514,10 € 39,30 €

Tarifas aplicables a 1 de enero de 2025

Ilustración de una viajera sosteniendo un pase Navigo en la mano

¿Puedo beneficiarme de ello?

  • El descuento del 50% está reservado para beneficiarios de AME
  • Los beneficiarios de AME deben registrarse en la Agence Solidarité Transport proporcionando una copia de su tarjeta AME
  • Tras la verificación de estos elementos por parte de la Agencia, se concede el derecho a una reducción por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del fin de los derechos sociales. Luego puede renovarse bajo las mismas condiciones con la Agence Solidarité Transport.

Por favor, ten en cuenta: los niños de 4 a menos de 10 años pueden beneficiarse del 50% de descuento en billetes de Metro-Tren-Tranvía y billetes individuales de Bus-Tranvía , así como de la tarifa reducida en Navigo Liberté +.

¿Cómo lo consigo?

Debes tener un pase Navigo.

Si cumples los requisitos de elegibilidad, puedes:

  • Visita la web de Solidarité Transport para hacer tu solicitud
  • llame a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999 (llamada gratuita), de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.

Nota: lleva tu tarjeta AME.

La Agence Solidarité Transport realiza los procedimientos de forma gratuita.

¿Cómo se usa?

Puedes cargar tu derecho al 50% de descuento en el pase Navigo.

Después, podrás comprar y cargar los pases Navigo con un 50% de descuento por mes o semana:

También puedes viajar con billetes de media tarifa (después de que tu derecho a un descuento haya sido incluido en tu pase Navigo).