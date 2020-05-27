Solidaridad 75%

El Descuento de Solidaridad del 75% se aplica a los pases de la Semana y del Mes de Navigo. Estos paquetes se deszonifican los fines de semana, festivos, durante las cortas vacaciones escolares en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.
¿Puedo beneficiarme de ello?
Los siguientes pueden beneficiarse del Descuento de Solidaridad del 75%:
- Beneficiarios de la Cobertura Sanitaria Complementaria Universal CMU-C / Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera, así como los miembros de su hogar
- Buscadores de empleo beneficiarios de la Asignación de Solidaridad Específica (ASS)
Por favor, tenga en mente: los derechos sobre el 75% de descuento Solidarity se conceden únicamente en un pase Navigo (no pueden cargarse en un pase Navigo Découverte, un pase anual Navigo o un pase Navigo imagine R).