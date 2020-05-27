Solidaridad 75%

La Agence Solidarité Transport podrá encargártelo. También puedes conseguir uno gratis:

Si cumple las condiciones de asignación, visite la página web de Solidarité Transport para hacer su solicitud o llame a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.

Lleva tu certificado CMU-C / Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera ni tu identificador de France Travail.

La Agence Solidarité Transport realiza los procedimientos de forma gratuita.