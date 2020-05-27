Ilustración de una persona en silla de ruedas con su acompañante Ilustración de una persona en silla de ruedas con su acompañante

Solidaridad 75%

La reducción de solidaridad para los beneficiarios de asistencia social

RER Metro Autobús Tranvía Tren

-75%Todas las zonas

  • Aplicable en la Semana de Navigo o el Mes de Navigo
  • Libertad de movimiento adaptada a tus necesidades
50% de descuento
Solidaridad 75%
Solidaridad Gratis
Consulta la guía de precios de Solidarity Transport
Solicita online

Precios

Áreas de paquetesSemana NavigoMes de Navigo
1 a 5 (todas las zonas)7,90 € 22,20 €
2 a 37,40 € 20,70 €
3 a 47,15 € 20,15 €
4 a 57,05 € 19,65 €

Tarifas aplicables a 1 de enero de 2025

El Descuento de Solidaridad del 75% se aplica a los pases de la Semana y del Mes de Navigo. Estos paquetes se deszonifican los fines de semana, festivos, durante las cortas vacaciones escolares en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

¿Puedo beneficiarme de ello?

Los siguientes pueden beneficiarse del Descuento de Solidaridad del 75%:

  • Beneficiarios de la Cobertura Sanitaria Complementaria Universal CMU-C / Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera, así como los miembros de su hogar
  • Buscadores de empleo beneficiarios de la Asignación de Solidaridad Específica (ASS)

Por favor, tenga en mente: los derechos sobre el 75% de descuento Solidarity se conceden únicamente en un pase Navigo (no pueden cargarse en un pase Navigo Découverte, un pase anual Navigo o un pase Navigo imagine R).

¿Cómo lo consigo?

Si cumple las condiciones de asignación, visite la página web de Solidarité Transport para hacer su solicitud o llame a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.

Lleva tu certificado CMU-C / Solidaridad Complementaria en Salud (CSS) sin participación financiera ni tu identificador de France Travail.

La Agence Solidarité Transport realiza los procedimientos de forma gratuita.

Llegar a solidaritetransport.fr

¿Cómo se usa?

Puedes cargar tu derecho al 75% de descuento de solidaridad en el pase Navigo.

Después, podrás comprar y cargar Navigo Passes con un 75% de descuento por mes o semana:

También puedes viajar con billetes de media tarifa (después de que tu derecho a un descuento haya sido incluido en tu pase Navigo).