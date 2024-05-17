Términos y condiciones generales de uso (Términos y Términos y Condiciones) de un teléfono Android para la compra de un billete

1 DEFINICIONES

1.1 Usuario: Persona que usa un teléfono Android para comprar billetes de transporte

1.2 Servicio o servicio de compras : Un servicio para la compra de billetes de transporte creado y gestionado por Île-de-France Mobilités y ofrecido en aplicaciones móviles.

1.3 Teléfono : Teléfono NFC compatible con el Servicio de Compras y en el que está instalada una de las aplicaciones que ofrecen el servicio.

1.4 Aplicación : una aplicación móvil que ofrece el Servicio de Compras.

Lista de solicitudes: Île-de-France Mobilités y solicitudes de revendedores oficiales* de billetes Île-de-France Mobilités.

*Solicitudes bajo contrato con Île-de-France Mobilités para la distribución digital de billetes de transporte público en la red de Île-de-France. La lista completa de distribuidores oficiales está disponible en la web de www.iledefrance-mobilites.fr.

1.5 Elemento Seguro: componente del teléfono del usuario que permite almacenar los billetes de transporte de forma segura.

1.6 Reloj: reloj conectado compatible con el Servicio de Compras, que permite almacenar los billetes de transporte de forma segura.

1.7 Aplicación My Navigo Tickets: aplicación adicional para almacenar billetes de transporte de forma segura.

1.8 Île-de-France Mobilités Connect: solución de autenticación en la que el usuario debe identificarse para acceder a ciertas funciones del departamento de compras.

1.9 Cuenta: la cuenta de cliente del usuario en los servicios de Île-de-France Mobilités

1.10 Navigo pass: tarjeta sin contacto emitida por Île-de-France Mobilités como soporte para billetes. Disponible en varias versiones: Navigo pass personalizado con el nombre del titular, Navigo Découverte pass, Navigo Easy pass

1.11 Transportistas: se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.1 Convivencia: de diferentes billetes o contratos de transporte se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo teléfono. Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2 PRESENTACIÓN Y CONDICIONES PARA OBTENER

2.1 Presentación del Departamento de Compras

2.1.1 El Servicio de Compras te permite comprar billetes de transporte para Île-de-France en un teléfono NFC compatible para:

- Cárgalos en un pase Navigo,

- Cárgalos en un teléfono o reloj inteligente y valida con ellos.

2.1.2 El servicio también te permite consultar el saldo de los billetes disponibles en tu teléfono, reloj o en un pase Navigo.

2.1.3 El Servicio también permite cargar un pase Navigo:

- Un paquete previamente suscrito o que haya sido objeto de un servicio postventa (suspensión, activación, renovación, adquisición, terminación, modificación de áreas),

- Los derechos a la tarifación de "Reducción del 50%", "Solidaridad del 75%" o "Solidaridad Libre"

2.1.4 Los tickets de transporte pueden cargarse en la tarjeta SIM, o en el teléfono (Secure Element o aplicación My Navigo Tickets), en el reloj conectado o en un pase Navigo.

2.1.5 El Departamento de Compras es propiedad de Île-de-France Mobilités y es distribuido por Île-de-France Mobilités.

2.2 Entradas disponibles para comprar con el Servicio

2.2.1 El número de billetes disponibles para su compra a través de una Aplicación depende del medio en el que se carguen los billetes:

En un teléfono o reloj inteligente:

Semana Navigo y pase Navigo Month para todas las zonas

Navigo Liberté + servicio por teléfono* (excepto para menores)

Pase Diario Navigo

Ticket RoissyBus

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

Paquete turístico de París: 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

Autobús de billetes-tranvía

Billete de metro-tren-RER

Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París

En un Navigo Pass o un Navigo Discovery:

Semana Navigo y pase Navigo Month para todas las zonas

Pase Diario Navigo

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

Paquete turístico de París: 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

En un Navigo Easy Pass:

Pase Diario Navigo

Ticket RoissyBus

Paquete anticontaminación

Paquete Fête de la Musique

Paquete turístico de París: 1 día, 2 días, 3 días, 5 días

Autobús de billetes-tranvía

Billete de metro-tren-RER

Billete para los Aeropuertos de la Región <> de París

La "convivencia" de diferentes billetes de transporte o contratos se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo teléfono.

Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2.2.2 El Departamento de Compras permite cargar los siguientes billetes con un teléfono en un pase Navigo con un perfil válido de Solidarité Transport:

- Todos los paquetes que te den derecho a los precios de "50% de descuento", "75% de solidaridad" o "Solidaridad gratuita"

- Pase Navigo Día 1-5

- Paquete anticontaminación, paquete Fête de la Musique

2.3 Términos y Condiciones

2.3.1 Las listas de billetes disponibles para la compra con el Servicio están sujetas a cambios y pueden consultarse en la web de Île-de-France Mobilités en la sección "Precios".

2.3.2 Los Términos Generales de Venta y Uso de Billetes (GTCSU) están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités bajo el apartado Billetes y tarifas.

2.3.3 Las normas para conexiones y conexiones autorizadas por carreteras públicas están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités, en el siguiente enlace: Normas para conexiones y conexiones por carreteras públicas | Île-de-France Mobilités

2.4 Pago

2.3.1 Para pagar el billete, el usuario debe tener una tarjeta bancaria e introducir una dirección de correo electrónico a la que se enviará el comprobante de compra. Esta dirección se pre-rellena si el Usuario está autenticado en Île-de-France Mobilités Connect.

2.3.2 Dependiendo del teléfono móvil, el usuario también puede pagar sus entradas con Apple Pay o Samsung Pay

2.5 Requisitos previos para la compatibilidad del teléfono con el Departamento de Compras

2.5.1 Para utilizar el Servicio de Compras, el Usuario debe tener un teléfono compatible y cargar una Aplicación que ofrezca el Servicio de Compras.

2.5.2 Para recargar un pase Navigo, la mayoría de los teléfonos Android NFC desde Android 6.0 en adelante son compatibles.

2.5.3 Para cargar tickets en el teléfono y validar con él, el usuario debe tener uno de los siguientes teléfonos Android NFC:

Teléfonos Samsung Galaxy con un elemento seguro (listado en la web de Samsung) y con Android 6.0 o superior;

Teléfono NFC con Android 8.0 o superior;

Para utilizar este servicio, se requiere un paso de instalación (véase §2.6).

Otros modelos de teléfonos Android NFC permiten cargar tickets en el teléfono siempre que tengas una tarjeta SIM Orange o Sosh en la que se instalara el servicio antes del 12/01/2020.

La función de carga de tickets en el teléfono no está disponible en iOS.

2.5.4 Para cargar tickets en un reloj conectado y validarlo con él, el usuario debe utilizar la aplicación móvil Île-de-France Mobilités y tener un reloj Samsung Galaxy Watch conectado modelo 4 o superior.

Para utilizar este servicio, se requiere un paso de instalación (véase §2.6)

2.5.5 La lista de teléfonos compatibles con el Servicio de Compras está disponible en https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone

2.6 Instalación del servicio para cargar tickets

2.6.1 Para cargar tickets en un teléfono y almacenarlos de forma segura, el Departamento de Compras requiere una instalación específica.

Antes, el usuario debe haber subido la versión más reciente de la aplicación a la tienda y luego activar NFC y asegurarse de tener acceso a la red.

Desde la pantalla de inicio de Compra, el usuario selecciona Comprar >En mi teléfono y la aplicación guía al usuario a través de los siguientes pasos:

- Comprueba la compatibilidad del teléfono,

- Instalar una aplicación adicional si es necesario: "Billete sin contacto" o "Mis tickets Navigo",

- Finalizar la instalación que prepara el teléfono para poder cargar billetes de transporte.

La aplicación guía al usuario y muestra información en caso de que el teléfono no sea compatible.

2.6.2 Para cargar tickets en un Watch y almacenarlos de forma segura, el Departamento de Compras requiere una instalación específica.

El usuario debe cargar la última versión de la aplicación Île-de-France Mobilités, activar el NFC del reloj, emparejarlo con su teléfono y seleccionar Comprar > en mi Samsung Galaxy Watch.

La aplicación guía al usuario para instalar las dos Île-de-France Mobilités y Ticket Sans Contact, aplicaciones en el Watch.

El Watch se utiliza para ver y validar los tickets. La compra sigue realizándose desde la aplicación Île-de-France Mobilités en el teléfono.

2.7 Términos de uso

2.7.1 Un teléfono/reloj que no está cargado con un ticket no es un ticket. Para viajar, el usuario debe haber cargado previamente un billete conforme a las condiciones específicas de dicho billete en cuanto al ámbito de uso y el periodo de validez (véase. Términos y condiciones del billete).

2.7.2 Para viajar, el usuario debe validar su billete fijando su teléfono con la pantalla encendida y el NFC activado o su Watch o Navigo pass en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y en las salidas, bajo pena de infracción.

27.3 Cuando los tickets se almacenan en la aplicación Mes Tickets Navigo, se requiere una conexión regular al servicio. Esta conexión no tiene consecuencias para el usuario, solo requiere el teléfono para acceder a la red.

Si esta conexión no se pudo completar recientemente, la validación puede fallar y el usuario tendrá que restablecer la conexión antes de viajar.

2.7.4 Durante una comprobación, el teléfono debe presentarse con la pantalla encendida y el NFC activado delante del equipo de control; el reloj debe presentarse activado con NFC delante del equipo de control.

2.7.5 En ausencia de un billete validado, el usuario es responsable de una compensación fija conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

2.7.6 Durante una comprobación con un pase Navigo Month, Navigo Week o Navigo Liberté +, se puede pedir al usuario que muestre en la aplicación móvil su foto y fecha de nacimiento registrada en Île-de-France Mobilités Connect y que presente prueba de identidad.

2.7.7 Cualquier uso fraudulento del Servicio de Compras (falsificación, falsificación, uso del teléfono por terceros) detectado durante una inspección puede dar lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a sus cómplices.

2.7.8 Todas las Aplicaciones que ofrecen el Servicio de Compra permiten ver los billetes cargados en el Teléfono, independientemente de la aplicación utilizada para comprarlos. Por otro lado, solo la aplicación Île-de-France Mobilités permite consultar los tickets cargados en el Samsung Galaxy Watch, y solo la aplicación Île-de-France Mobilités permite cargar un contrato Navigo Liberté +, consultar tu monitorización de consumo o gestionar tu contrato.

3 CAMBIAR EL MÓVIL O LA TARJETA SIM

3.1 Presentación

3.1.1 En caso de cambio de teléfono, algunas Aplicaciones1, para empezar con la aplicación Île-de-France Mobilités, permiten la transferencia de tickets cargados en un teléfono a otro teléfono y para ello se basan en mecanismos de copia de seguridad y restauración o reconstitución.

3.1.2 Los mecanismos de copia de seguridad, restauración y restauración solo son posibles entre teléfonos Android compatibles con el servicio.

3.1.3 Los mecanismos de copia de seguridad, restauración y reconstitución requieren autenticación en Île-de-France Mobilités Connect.

3.1.4 No son posibles mecanismos de copia de seguridad, restauración o reconstitución para tickets cargados en un Samsung Galaxy Watch.

3.2 Vinculación del teléfono con la cuenta

1.2.1 Para aprovechar al máximo los mecanismos descritos en este capítulo, el usuario debe vincular su teléfono con su cuenta de Île-de-France Mobilités desde el menú Mi Espacio > Mis Soportes.

3.3 Ahorro de billetes

3.3.1 La función para guardar tickets cargados en un teléfono está accesible desde el teléfono desde la sección de Servicio Postventa. Contáctanos > Mi Teléfono> Quiero hacer una copia de seguridad de mis tickets.

3.3.2 La operación para guardar los tickets provoca la eliminación de los tickets presentes en el Teléfono.

3.3.3 La función de guardar tickets es posible para tickets cargados en una tarjeta SIM, en el Elemento Seguro del teléfono o en la aplicación My Navigo Tickets.

3.3.4 La función de guardar te permite guardar todos los tickets cargados en el teléfono.

3.4 Restauración de los billetes

3.4.1 La restauración de tickets consiste en cargar en un teléfono Android compatible con el servicio los tickets previamente guardados por el usuario.

3.4.2 La restauración de tickets solo es posible desde un teléfono con un Artículo Seguro o en la aplicación My Navigo Tickets.

3.4.3 La función de restaurar tickets cargados en un teléfono está accesible desde el teléfono desde la sección de servicio Contacta > Mi Teléfono> Quiero recuperar el contenido de un medio antiguo

3.5 Reconstitución

3.5.1 Si no ha habido copia de seguridad y el teléfono antiguo ya no está disponible, la aplicación solo reconstituirá los tickets elegibles en el nuevo teléfono, siempre que el usuario haya vinculado previamente su teléfono a su cuenta.

3.5.2 De acuerdo con los términos y condiciones de los billetes, solo los Navigo Month, Navigo Week y Navigo Liberté + pases pueden reconstituirse en un teléfono compatible.

3.5.3 La función de reconstituir tickets cargados en un teléfono está accesible desde el teléfono desde la sección de Servicio Postventa. Contáctanos > Mi Teléfono> Quiero recuperar el contenido de un medio antiguo

3.6 Cambio de tarjeta SIM

3.6.1 Cuando el usuario necesita cambiar de teléfono mientras aún tiene tickets o planes en su tarjeta SIM:

(i) Si el nuevo teléfono es compatible con el Servicio, el usuario puede usar su tarjeta SIM en el nuevo Teléfono, instalar la App1 y el Servicio de Compras para poder ver y seguir usando sus billetes y luego comprar nuevos.

(ii) Si el nuevo teléfono es compatible con el Servicio y aún conserva el antiguo, el Usuario puede iniciar una copia de seguridad de los tickets cargados en su tarjeta SIM y luego restaurarlos en su nuevo teléfono (en el Artículo Seguro o en la aplicación My Navigo Tickets).

(iii) Si el nuevo teléfono no es compatible con el servicio, para no perder sus tickets y planes, es necesario cancelar los tickets y planes válidos disponibles manteniendo la tarjeta SIM en el teléfono antiguo.

3.7 Eliminación de la aplicación móvil

3.7.1 La desinstalación de la aplicación que ofrece el servicio de Compra o la eliminación de sus datos no supone la pérdida de los tickets de transporte cargados en la tarjeta SIM ni en el Elemento Seguro del Teléfono.

3.8 Eliminar la app My Navigo Tickets

La eliminación, desinstalación de la aplicación My Navigo Tickets o eliminación de sus datos resultará en la pérdida de los tickets de transporte cargados en esta aplicación.

Los billetes perdidos no serán reemplazados ni reembolsados.

Cuando los tickets se cargan en la aplicación Mes Tickets Navigo, se presentan mensajes informativos al usuario (en la aplicación que ofrece la compra de billetes) para advertirle que no elimine la aplicación My Tickets Navigo ni sus datos, de lo contrario perderán los tickets presentes.

4 SERVICIO POSTVENTA

4.1 Para el servicio postventa relacionado con los billetes de transporte, consulte los Términos y Condiciones de los billetes de transporte correspondientes disponibles en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.2 Para enviar una solicitud al servicio de atención al cliente desde la Aplicación, el usuario debe estar autenticado en Île-de-France Mobilités Connect.

En la aplicación Île-de-France Mobilités, este servicio está disponible en la sección "Contáctanos" de la pantalla principal del servicio de Compra o en My Space/Navigo Liberté + para los clientes del servicio Navigo Liberté + desde su teléfono.

4.3 Comprobante de compra

4.3.1 Por cada compra de entrada realizada con una Aplicación Telefónica, se envía un comprobante de compra a la dirección de correo electrónico introducida en el momento de la compra.

4.3.2 El usuario debe estar autenticado en Île-de-France Mobilités Connect en el momento de la compra para recibir un comprobante de compra personalizado con su nombre y apellidos.

4.3.3 Para los pases Navigo de mes y semana cargados con un pase Navigo (excepto el pase Navigo Découvert), el certificado de contrato que permite el reembolso por parte del empleador también está disponible desde https://www.iledefrance-mobilites.fr/je-gere-ma-carte.

4.3.4 Para el contrato Navigo Liberté+, el comprobante de movilidad y las facturas están disponibles en Mon espace/Navigo Liberté + en la aplicación Île-de-France Mobilités.

4.4 Acceso al servicio postventa

4.4.1 Para un ticket cargado en un teléfono o un reloj, el usuario puede realizar automáticamente ciertas operaciones desde la aplicación o, si es necesario, enviar una solicitud al servicio de atención al cliente.

4.4.2 En caso de un fallo durante la validación de un ticket cargado por teléfono, el usuario puede contactar primero con un agente en la estación que puede comprobar la presencia de un ticket válido en el teléfono.

4.4.3 Para obtener asistencia con un billete o un derecho a descuento cargado en un pase Navigo con teléfono, el usuario debe contactar con los puntos de venta habituales para obtener un pase Navigo (mostradores, mostradores y agencias).

4.4.4 En caso de dificultad para recargar un billete en un pase Navigo con teléfono, la Aplicación ofrece una sección que permite el procesamiento automático que resulta en la carga del billete o en la cancelación del pago.

4.5 Cancelación y reembolso de paquetes no utilizados

4.5.1 La cancelación de planes cargados en un teléfono o un reloj solo es posible a través de las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra.

4.5.2 Si la solicitud se realiza antes de que comience la validez del paquete, el paquete se cancela por teléfono y el reembolso se realiza a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

4.5.3 Si la solicitud se realiza durante la validez del paquete, la solicitud de reembolso debe ir acompañada de prueba de cancelación relacionada con el motivo invocado por el titular (baja por enfermedad, certificado de despido del empleador o cambio impuesto de lugar de trabajo). El reembolso se realiza a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

4.6 Pérdida/Robo del teléfono o del reloj

4.6.1 En caso de pérdida o robo del teléfono, si el usuario había vinculado su teléfono a su cuenta y poseía un teléfono compatible, podía iniciar la reconstitución de paquetes y contratos elegibles (véase §3.5).

4.6.2 Si el nuevo teléfono no es compatible con el servicio, o el teléfono no estaba asociado a la cuenta del usuario, o es un reloj, entonces solo los pases Navigo Month y Navigo Week pueden ser reembolsados total o parcialmente bajo las siguientes condiciones:

i. El reembolso se completa si la declaración de pérdida o robo se realiza dentro de los primeros 10 días del mes de validez (pase Navigo Month) o dentro de los primeros 2 días de la semana de validez (pase Navigo Week) o antes del inicio de la validez.

ii. El reembolso es parcial (50%) si la declaración de pérdida o robo se realiza entre el 11 y el 20 del mes de validez (pase Navigo Month) o el miércoles y jueves de la semana de validez (pase Navigo Week).

iii. El reembolso del pase ya no es posible a partir del día 21 del mes de validez (pase Navigo Month) ni del viernes de la semana de validez (pase Navigo Week).

4.6.3 El usuario puede solicitar un posible reembolso de sus planes tras la pérdida o robo del teléfono desde la Aplicación o desde la página https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/declaration-sav.

4.7 Fallo en el teléfono o el reloj

4.7.1 Independientemente del ticket cargado en el Teléfono o el Reloj Conectado, en caso de fallo durante la validación, la cancelación de la venta es posible si estrictamente no se puede realizar ninguna validación previa con este Teléfono / Reloj. La solicitud para cancelar el billete solo puede hacerse por teléfono que aloja los billetes en la Aplicación que ofrece el servicio de compra.

Una vez que la cancelación del billete es efectiva, el reembolso se realiza a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

4.7.2 En otros casos de fallo del teléfono o reloj, los tickets cargados en el teléfono o reloj no serán reemplazados ni reembolsados.

4.7.3 Las normas para el reembolso de entradas cargadas en un teléfono están establecidas en los Términos Generales de Venta y Uso de cada entrada disponible en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu.

4.8 Limitación del número de reembolsos de billetes cargados por teléfono

El número de reembolsos de entradas está limitado a tres al año para un cliente, independientemente de cuál se haya reembolsado.

Las solicitudes de reembolso de un pase antes de que comience su validez no se cuentan para este límite.

5 EVOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Ile de France Mobilités puede estar obligada a cambiar el Departamento de Compras o a ejecutar su retirada.

6 PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Como parte del uso del Departamento de Compras, Île-de-France Mobilités, en su calidad de responsable de datos, está obligada a recopilar y procesar datos personales relacionados con usted. Este tratamiento se realiza conforme a la normativa vigente y ha sido registrado en el registro de procesamiento gestionado por el responsable de protección de datos designado por Île-de-France Mobilités.

6.1 ¿Qué datos se recopilan?

6.1.1 Permisos para acceder a datos personales en tu teléfono

Para poder utilizar el Servicio de Compras ofrecido en la Aplicación, Île-de-France Mobilités debe tener acceso a los siguientes datos personales. Se te pide permiso al usar el servicio:

- Utilizar la cámara y el vídeo para permitir la toma de una fotografía y asociarla con el titular del billete. La cámara y el vídeo nunca se usan para ningún otro propósito.

- Acceder a fotos, multimedia y archivos para permitir la asociación de una fotografía existente con el titular del billete de transporte y el almacenamiento de dicha fotografía. Los elementos se almacenan en un directorio específico de la Aplicación. Tus datos existentes en los otros directorios de tu teléfono no se acceden ni transfieren.

6.1.2 Datos personales recogidos por Île-de-France Mobilités

Los datos recogidos son los siguientes:

- Como parte de la verificación de la elegibilidad del teléfono y la recopilación de estadísticas: ciertas características técnicas de tu teléfono (modelo de teléfono, versión del sistema operativo) y el número de serie del Elemento Seguro (SIM o teléfono)

- Como parte de la creación de tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect: tu apellido, nombre, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento (si procede), que se utilizarán para identificarte y personalizar la relación con el cliente.

- En el contexto del uso del servicio: número de pase Navigo o identificador técnico del Artículo Seguro o de la aplicación My Navigo Tickets. Si realizas tus compras en modo conectado, estos datos se asocian con la información de tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect.

- En el contexto del procesamiento de actos de servicio postventa: ciertas características técnicas de tu teléfono (modelo de teléfono, versión del sistema operativo), número de pase Navigo o identificador técnico del Elemento Seguro, los últimos 3 eventos de validación del soporte de tickets del usuario (Navigo pass o soporte NFC) y cualquier archivo adjunto.

6.1.3 Datos personales recopilados por las Operadoras

Los datos relacionados con los viajes son necesariamente y obligatoriamente recopilados por las compañías correspondientes durante la validación del soporte telefónico y del pase Navigo, y están sujetos a tratamiento para gestionar estos datos, en particular para la detección de fraude. Los Transportistas de Île-de-France son responsables de este procesamiento, cada uno en lo que respecta. Île-de-France Mobilités no es el receptor de estos datos de validación.

Además, se comunican datos anonimizados relacionados con los viajes a Île-de-France Mobilités para realizar análisis estadísticos que mejoren la oferta de transporte.

6.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

6.2.1 Los datos personales recogidos al utilizar la cuenta Île-de-France Mobilités Connect están destinados a:

- Para tramitar sus solicitudes y preguntas a través del formulario de contacto,

- Crea y gestiona tu cuenta.

6.2.2 Los datos personales recogidos durante el uso del Servicio de Compras tienen la intención de:

- Probar la compatibilidad del equipo del usuario con el servicio;

- Instalar la función en el teléfono;

- Tramitar y ejecutar la compra de billetes de transporte;

- Procesar solicitudes de servicio postventa;

- Detectar y tratar el fraude;

Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con el servicio.

6.2.3 Los datos personales recogidos durante el uso del Servicio Postventa están destinados a procesar solicitudes de servicio postventa.

6.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

De conformidad con el artículo 6.1 del Reglamento de la UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre la protección de datos personales (RGPD) y la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978, según su enmienda, relativa a tecnologías de la información, archivos y libertades, la recogida y el tratamiento de estos datos queda legitimado por las siguientes razones:

- La ejecución del contrato constituida por la implementación de una cuenta Île-de-France Mobilités Connect,

- El cumplimiento del contrato para el uso de tu billete de compra,

- El desempeño de una misión relacionada con el ejercicio de la autoridad pública conferida a Île-de-France Mobilités para la compilación de estadísticas.

6.4 ¿Cuánto tiempo conserva Île-de-France Mobilités estos datos?

Los datos personales recogidos para el uso de la cuenta Île-de-France Mobilités Connect se conservan hasta el cierre de tu cuenta, lo cual puede hacerse simplemente solicitando que elimines la cuenta.

Los datos recogidos para el Departamento de Compras se conservan para la gestión del acceso al servicio y para la tramitación de disputas y fraudes durante el plazo legal de prescripción.

Los datos recogidos por el Servicio Postventa se conservan durante el tiempo que tarda en resolver el problema y luego durante un año para identificar los riesgos de renovar un problema en un medio o cuenta y resolverlo más rápidamente.

Algunos de estos datos pueden archivarse para demostrar un derecho o un contrato, o cuando obligaciones legales o regulatorias lo requieran. Estos datos solo podrán archivarse durante el tiempo necesario para cumplir con estas obligaciones legales o regulatorias o por un periodo que no exceda el plazo legal de prescripción.

6.5 ¿Quién puede acceder a los datos?

Los datos recogidos directa o indirectamente por Île-de-France Mobilités son necesarios para este procesamiento y están destinados a los departamentos pertinentes de Île-de-France Mobilités y sus proveedores de servicios en el ejercicio de sus misiones.

Los datos de ventas recogidos al utilizar el Servicio de Compras para recargar un pase Navigo se transmiten a Comutitres S.A.S, que es responsable de la gestión de los pases Navigo por parte del cliente.

Los datos recogidos por el Servicio Postventa para responder a las solicitudes de un usuario pueden ser transmitidos al operador en caso de resolución de fallos de validación.

Los datos personales se procesan principalmente dentro de la Unión Europea. Los identificadores técnicos pueden transferirse a Estados Unidos, Corea (dependiendo de la configuración técnica del teléfono utilizado), para la realización de operaciones técnicas que verifiquen la elegibilidad, instalación, eliminación y seguimiento de fallos técnicos en el departamento de Compras.

6.6 ¿Cuáles son los derechos de los usuarios sobre sus datos y cómo pueden ejercerlos?

De acuerdo con la normativa vigente, tienes derecho a acceder, rectificar, eliminar, oponerte, limitar y portar tus datos personales. También tienes derecho a presentar una queja ante la CNIL.

También puedes enviar instrucciones a Île-de-France Mobilités para definir las condiciones de uso, almacenamiento y comunicación de tus datos personales tras tu fallecimiento.

Si desea ejercer estos derechos, relacionados con los datos recogidos por el Departamento de Compras, simplemente solicite adjuntando una copia de prueba de identidad a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – Para la atención del DPO - 39 bis-41 rue de Châteaudun – 75009 París o por correo electrónico a la dirección [email protected]

En cuanto a los datos de validación de los billetes de transporte, todos los derechos de las normativas vigentes se ejercen con los transportistas.

Si eres menor de 15 años o un adulto bajo curaduría o tutela, tu representante legal podrá ejercer todos los derechos listados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

7 MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación adecuados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador correspondiente a la aplicación utilizada.

8 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.