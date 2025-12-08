Operación de reembolso - Pase Navigo Week (3º año de prácticas en una empresa)
Como parte de su formación, los estudiantes de 3º curso deben realizar unas prácticas de descubrimiento de una semana en una empresa. Para facilitar la movilidad durante la duración de este curso obligatorio, Île-de-France Mobilités ha decidido devolver el pase Navigo Week adquirido para este periodo.
1. ¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad para esta operación de redención?
Para beneficiarse del reembolso de un pase Navigo Week utilizado para ir al lugar de la práctica de descubrimiento en una empresa realizada durante el curso escolar 2025-2026, el usuario debe:
- Estar matriculado en 3º curso para el curso 2025-2026
- Has completado tu práctica de descubrimiento en una empresa
- Han tenido un pase Navigo Week (zonas 1-5, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5 y precios solidarios) durante el periodo de prácticas del curso 2025-2026
2. ¿Cómo presento una solicitud de reembolso?
Solo los usuarios adultos y menores emancipados en la fecha de presentación de la solicitud pueden presentar una solicitud de reembolso. Para los menores de edad, la solicitud de reembolso la realiza el pagador del paquete, que se considera el tutor legal del usuario. El usuario menor de edad no está obligado a crear una cuenta para obtener un reembolso al pagador.
Si el usuario cumple los requisitos de elegibilidad establecidos en la Pregunta 1, el usuario (o el pagador si es menor de edad) debe:
- Ve a la página dedicada a la operación y haz clic en el botón "Enviar una solicitud" al final de la página.
- Inicia sesión o crea una cuenta Île-de-France Mobilités Connect: esto es necesario para encontrar las compras que has realizado y calcular la cantidad que se te reembolsará. Si encuentras un problema al iniciar sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect, visita la página de preguntas frecuentes de Île-de-France Mobilités Connect.
En el proceso de solicitud, deben presentarse los siguientes documentos de apoyo:
- Una copia del acuerdo de prácticas firmado en nombre del usuario para el curso escolar 2024-2025
- Para los usuarios que han utilizado un Pase de Descubrimiento: un archivo que contiene los dos elementos que conforman el Pase de Descubrimiento (tarjeta de nombre y tarjeta con el número de pase)
Asegúrate de que los documentos de apoyo estén completos, sean legibles, sin alterar y que incluyan el nombre del usuario.
Las solicitudes de reembolso se realizan exclusivamente en línea: ninguna solicitud puede ser tramitada en las taquillas por el servicio de atención al cliente de RATP o SNCF, ni por teléfono por la Agencia Navigo.
Solo se puede hacer una solicitud por usuario.
3. ¿Cuándo puedo solicitar?
Las solicitudes de reembolso deben presentarse en el área de compensación desde ahora hasta el 31 de mayo de 2026, inclusive.
4. ¿Cómo recibiré mi reembolso?
El reembolso se pagará al pagador del pase Navigo Week que posea el usuario.
Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o introducida en el proceso de solicitud online.
Si ya has registrado los datos de una cuenta bancaria para los domicilios automáticos, es a esta cuenta a la que se realizará la transferencia. Comprueba que has registrado los datos bancarios correctos en tu cuenta online para evitar extender el periodo de reembolso, de lo contrario puedes hacerlo en tu cuenta personal.
Si has pagado tu paquete con tarjeta de crédito o en efectivo, podrás introducir tus datos bancarios en el proceso de solicitud de reembolso.
5. ¿Cuándo me devolverán el dinero?
Pasa unas tres semanas entre que una solicitud finalizada y validada por Île-de-France Mobilités y el momento en que la transferencia es visible en tu cuenta. Este periodo puede ser más largo cuando haya documentos de respaldo que deban verificar.
Si tu solicitud es validada, te enviarán un correo electrónico cuando se realice la transferencia. Puede haber un retraso de 3 a 4 días antes de que la transferencia aparezca en tu cuenta con el asunto "REMB NAVIGO SEM ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS".
6. ¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud?
Para encontrar todas las solicitudes de reembolso que hayas hecho en la zona de compensación de Île-de-France Mobilités y ver su estado, visita la página de seguimiento de solicitudes (tendrás que iniciar sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect).
7. He solicitado pero el sistema me dice que no soy elegible
Comprueba que el usuario al que solicitas cumple los criterios de elegibilidad:
- Estar matriculado en 3º curso para el curso 2025-2026
- Han completado sus prácticas de descubrimiento en una empresa;
- Ha tenido un pase Navigo Week (zonas 1-5, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5 y precios solidarios) durante el periodo de prácticas en el curso escolar 2025-2026.
Casos especiales de compras de smartphones y pases de descubrimiento
Si el usuario ha cargado su pase Navigo Week en su smartphone o en un Discovery Pass, es posible que la venta aún no se haya subido al sistema en el momento de la solicitud de reembolso. En este caso, te invitamos a presentar tu solicitud de reembolso el mes siguiente a la compra del paquete.
8. Tengo problemas para enviar mi solicitud
Estoy teniendo problemas con mi cuenta Île-de-France Mobilités Connect
¿Has perdido tu nombre de usuario o contraseña? ¿No puedes crear una cuenta? ¿Estás teniendo problemas técnicos? Visita la sección de preguntas frecuentes de Île-de-France Mobilités Connect.
¿Tienes problemas para hacer tu petición? ¿Hay algún problema técnico?
Escríbenos a través de este formulario o llámanos al 09 70 82 82 83.