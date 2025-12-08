Solo los usuarios adultos y menores emancipados en la fecha de presentación de la solicitud pueden presentar una solicitud de reembolso. Para los menores de edad, la solicitud de reembolso la realiza el pagador del paquete, que se considera el tutor legal del usuario. El usuario menor de edad no está obligado a crear una cuenta para obtener un reembolso al pagador.

Si el usuario cumple los requisitos de elegibilidad establecidos en la Pregunta 1, el usuario (o el pagador si es menor de edad) debe:

Ve a la página dedicada a la operación y haz clic en el botón "Enviar una solicitud" al final de la página.

Inicia sesión o crea una cuenta Île-de-France Mobilités Connect: esto es necesario para encontrar las compras que has realizado y calcular la cantidad que se te reembolsará. Si encuentras un problema al iniciar sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect, visita la página de preguntas frecuentes de Île-de-France Mobilités Connect.

En el proceso de solicitud, deben presentarse los siguientes documentos de apoyo:

Una copia del acuerdo de prácticas firmado en nombre del usuario para el curso escolar 2024-2025

Para los usuarios que han utilizado un Pase de Descubrimiento: un archivo que contiene los dos elementos que conforman el Pase de Descubrimiento (tarjeta de nombre y tarjeta con el número de pase)

Asegúrate de que los documentos de apoyo estén completos, sean legibles, sin alterar y que incluyan el nombre del usuario.

Las solicitudes de reembolso se realizan exclusivamente en línea: ninguna solicitud puede ser tramitada en las taquillas por el servicio de atención al cliente de RATP o SNCF, ni por teléfono por la Agencia Navigo.

Solo se puede hacer una solicitud por usuario.