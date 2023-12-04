Reembolso de la Semana Navigo para estudiantes de 3º de primaria durante sus prácticas en una empresa

Condiciones de reembolso

Estar matriculado en 3º curso para el curso 2025-2026 y haber completado unas prácticas de descubrimiento en una empresa ; Has comprado un pase Navigo Week durante el periodo de prácticas en una empresa; Solicita online antes del 31 de mayo de 2026 ; Proporciona los siguientes documentos de apoyo :

El acuerdo de prácticas del estudiante para el curso escolar en curso;

Solo para estudiantes que hayan utilizado un Discovery Pass: copia del Discovery Pass y la tarjeta de nombre.

El reembolso se enviará por transferencia bancaria al adulto que lo remite en enero de 2026.

Caso especial de compras de smartphone y pase Discovery : si el usuario ha cargado su pase Navigo Week en su smartphone o un pase Discovery durante el mes actual, es posible que la venta aún no se haya reportado en el sistema en el momento de la solicitud de reembolso. En este caso, te invitamos a presentar tu solicitud de reembolso el mes siguiente a la compra del paquete.

¿Cómo puedo presentar una solicitud de reembolso?

Podrás enviar una solicitud de reembolso a partir de diciembre de 2025, haciendo clic en el botón "Enviar una solicitud". Tendrás que iniciar sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect o crear una si aún no la tienes.