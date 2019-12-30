Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Día de Navigo se aplican al soporte sin contacto

Preámbulo

Fecha de validez: del 01/01/2025

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase Navigo Day en medios sin contacto (Navigo personalizado, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R y aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra).

El uso del pase Navigo Day está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el pase.

El pase Navigo Day, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominados "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

"En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las máquinas "ART" la realiza SNCF Voyageurs a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo se aplica desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y luego desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L."

1 - Definiciones

1.1.

El nombre "Titular de la Tarjeta" indica a la persona que utiliza el pase de día.

1.2.

El "Espacio Personal" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en la web iledefrance-mobilites.fr (gestionada por Île-de-France Mobilités), bajo el título "Gestiono mi tarjeta" (sección gestionada por Comutitres S.A.S) o en la aplicación Île-de-France Mobilités (gestionada por Île-de-France Mobilités). Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso de la página web de Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr) y los Términos y Condiciones Generales de la solicitud y normas de privacidad de Île-de-France Mobilités.

1.3.

La cuenta "Île-de-France Mobilités Connect" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en las aplicaciones móviles y en la web que ofrece el servicio de compra.

1.4.

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.5.

La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo medio (pase, teléfono y reloj conectado).

Las Normas para la Convivencia de Entradas y Contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

1.6.

Un dispositivo sin contacto se define como un pase o un teléfono o reloj conectado que te permite presentar un ticket en un terminal de validación, una puerta o una máquina expendedora.

2 - Presentación y uso

2.1 - Presentación

El pase Navigo Day es un pase diurno que permite viajar ilimitado en todas las zonas 1 a 5 de la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France-Mobilités en una fecha definida en el momento de la compra del pase. El pase Navigo Day es un pase que te permite viajar con:

Líneas de metro en Île-de-France, excepto la entrada/salida en la estación de tren del aeropuerto "Aéroport d'Orly" (véase el billete de la Región <> Aérea de París con una tarifa específica)

Líneas RER y de tren en Île-de-France, excepto la entrada/salida de las estaciones de ferrocarril del aeropuerto "Aéroport Charles de Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (véase el billete de la Región <> Aérea de París con tarifa específica)

Tranvías y líneas exprés

El funicular de Montmartre

Todos los autobuses y autocares de Noctilien

Los Tzen

Líneas Intercity y TER para viajes en Île-de-France

2.2 - El pase Navigo Day no permite viajar en:

RoissyBus, Orlyval

Las estaciones de ferrocarril del aeropuerto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Líneas de alta velocidad (TGV, etc.)- Estaciones de RER y tren situadas fuera de Île-de-France

Líneas que no aplican tarifas de Île-de-France (en particular el autobús lanzadera del aeropuerto, VEA Disney y los autobuses turísticos Tootbus y Cars Rouges).

2.2 - Zonificación 1-5

Solo es posible comprar un pase Navigo Day válido para todas las zonas 1 a 5.

2.3 - Periodo de validez

El pase Navigo Day es válido por un día, determinado en el momento de la compra por el usuario, de 00:00 a 23:59. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

Para Noctilien, el pase Navigo Day es válido hasta el día siguiente, a las 5:59 a.m. desde su día de validez. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación de entrada del modo de transporte utilizado

3 - Precios

3.1.

El precio del pase Navigo Day está fijado por Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

en la página web iledefrance-mobilites.fr

en carteles en los lugares de transporte

en la página web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

en las páginas web de los operadores

3.2.

Los precios de compra son los mismos para un pase Navigo Day, ya sea que se compre además de un pase ya presente en el pase o individualmente.

3.3.

Se emiten un máximo de dos pases Navigo Day al mismo tiempo de compra, excepto desde el teléfono, donde se entregan uno a uno.

4 - Compra y carga

4.1 - Periodo de venta

El pase Navigo Day está en oferta el mismo día que es válido y hasta 6 días antes.

4.2 - Pago del paquete

El precio del paquete se paga en efectivo en el momento de la compra.

4.3 - Cargando el paquete

El pase Navigo Day se puede cargar en un pase personalizado Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R:

en puntos de venta, en movimiento con un agente y en las máquinas expendedoras de los Carriers

de las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos Generales de Uso del Teléfono como titular de entrada en esta página de Android o en esta página de Apple) y para recargar un pase Navigo (si el titular ya tiene uno).

El pase Navigo Day también puede comprarse y cargarse en un teléfono o reloj conectado desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como soporte de tickets en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 - Convivencia

El Día Navigo puede coexistir en el mismo medio con las siguientes entradas:

Ticket Paris Région <> Aéroports, Paris Visite, Navigo Liberté+, Ticket t+, Ticket Bus-Tranvía, Ticket Métro-Train-RER, Roissybus.

5 - Validación

5.1.

El usuario de un pase Navigo Day debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su pase en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de verse incumplido.

5.2.

La validación del pase Navigo permite viajar solo a una persona.

5.3.

Es imposible validar varios pases Navigo Day del mismo dispositivo sin contacto para permitir el viaje de varias personas en la misma ruta.

5.4.

En caso de olvidar su dispositivo sin contacto, el usuario debe, para viajar sin infringir la ley, comprar un billete de transporte. Esto no se reembolsa.

5.5.

Cuando el pase Navigo o el teléfono contiene un Día Navigo fechado ese día, tiene prioridad para validación sobre los demás billetes válidos en la zona 1-5, excluyendo las estaciones de tren del aeropuerto. No se cobrarán billetes individuales (t+, billete Metro-Tren-RER o billete de Bus-Tranvía, etc.).

Para llegar o volver a una estación de tren de aeropuerto, es necesario tener un billete válido en esta zona (véase el billete de Aeropuertos de la Región <> de París).

6 - Control

6.1.

En caso de una inspección, el usuario debe presentar el dispositivo sin contacto en el que se ha validado el pase Navigo Day al entrar en la red.

6.2.

La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 5) y/o de las normas de uso del pase Navigo Day (artículo 2) resultará en el pago de una compensación fija y de cualquier tasa administrativa asociada, conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3.

En ausencia de pago al transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija aumentada cobrada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7 - Servicio postventa

7.1 - Modificación de la fecha de validez

Cambiar la fecha de validez de un pase Navigo Day es posible de forma gratuita hasta el día anterior al día en que el pase sea válido, salvo en caso de pérdida y robo del medio.

La modificación puede realizarse en todas las taquillas de las compañías aéreas, mostradores RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF, o en ciertas máquinas automáticas de venta RATP y Transilien.

7.2 - Añadir un paquete

Es posible completar un pase para el Mes de Navego, la Semana Navigo, el Mes de la Solidaridad Navigo o la Semana de la Solidaridad Navigo, sujeto a las disposiciones relativas a la convivencia, descritas en las Normas de Convivencia de Billetes y Contratos disponibles en el sitio.

Las condiciones de compra son las mismas para un pase Navigo Day si se compra además de un pase ya presente en el pase o si se compra por separado.

7.3 - Reembolsos por paquetes no utilizados

Un pase Navigo Day solo puede ser reembolsado íntegramente si la cancelación se realiza hasta el día anterior al día de validez del pase y en caso de que el pase no se abra, se roba o se pierda.

El pase puede cancelarse en todas las taquillas de las compañías, mostradores RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF, o en máquinas automáticas de venta, siempre que el dispositivo no sea ni robado ni perdido. Se entrega la prueba de cancelación al titular de la cuenta.

La solicitud de reembolso, acompañada de prueba de cancelación y datos bancarios, debe ser enviada por el usuario del paquete al transportista que realizó la cancelación:

O bien a RATP – Atención al Cliente – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

O bien a la SNCF – a través del formulario: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

El reembolso se realiza por carta, cheque o transferencia bancaria en un plazo de 2 meses.

7.4 - Pérdida/Robo

En caso de pérdida o robo del soporte sin contacto, no se ofrecerá solución de reemplazo ni solución de problemas. El billete no será reembolsado.

7.5 - Fallo

En caso de fallo del soporte, si es legible, el reemplazo del paquete es posible de forma gratuita. Luego se carga en otro paso entre los especificados en el Artículo 4.3.

Si no es posible leer el medio, es posible reemplazar el envase, de forma gratuita, mediante la presentación de prueba de compra con el número del soporte defectuoso. El pase se recarga en otro pase entre los especificados en el artículo 4.3.

Esta operación puede realizarse en todas las taquillas de los transportistas, en los mostradores de la RATP y en los mostradores de servicio Navigo SNCF.

En todos los demás casos, no se puede ofrecer una solución de reembolso.

8 - Términos de uso del medio

El usuario se compromete a respetar las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, y están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9 - Información relacionada con datos personales

Como parte del cumplimiento de su contrato, los datos personales del Responsable de Administración de Datos y del Pagador son tratados por diversos responsables de tratamiento que se preocupan por la protección de su privacidad y el respeto a su vida personal:

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

la suscripción y gestión del contrato;

comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de las multas, la imposición de multas y la recaudación de multas;

operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías de transporte;

la gestión de las quejas de clientes relacionadas con el uso de la red de operadores.

10 - Procesamiento del cual Île de France Mobilités es el responsable de los datos

10.1.1 - ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

Datos de identificación

Datos de vida personal

Datos económicos y financieros

Datos de salud

Datos de infracción

10.1.2 - ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable del tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 10.

10.1.3 - ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular y del pagador para: la gestión del contrato/servicio y la elaboración de estadísticas;

en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

con el consentimiento del Responsable de Datos y del Pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

10.1.4 - ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los datos de clientes específicos de los pases del Día Navigo en medios contactless durante la ejecución del contrato, así como hasta el final de los plazos legales aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en la web "iledefrance-mobilites.fr" durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

10.1.5 - ¿Quién puede acceder a estos datos?

Los Datos están destinados a Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, y el titular del Servicio Digital de Multimodal implicados en la operación.

10.1.6 - Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos se rigen por acuerdos transfronterizos de flujo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o con normas corporativas vinculantes (BCRs).

10.2 - Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

10.2.1 - ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

Datos de identificación,

Datos económicos y financieros,

Datos de infracción

Datos de validación

10.2.2 - ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable del tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 10.

10.2.3 - ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las reclamaciones del cliente, control y multas),

el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

10.2.4 - ¿Cuánto tiempo conservan estos datos los operadores?

Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Bueno saberlo

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas, salvo cuando son necesarias para establecer una factura (Navigo Liberté + contrato). Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años desde la fecha de la transacción.

Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de delito y de la acción tomada.

Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

10.2.5 - ¿Quién puede acceder a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las Compañías Transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

10.2.6 - Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los transportistas se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos en la normativa vigente.

10.3 - ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, portabilidad, objetar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos implicados en su solicitud, el alcance de la solicitud (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento), acompañados de sus datos de contacto, número de cliente y elementos que acrediten su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- procesamiento del que las Aseguradoras son responsables de gestionar: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected].

o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus de CAMPA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

11 - Mediación

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa. En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa. Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes. El cliente encontrará en las páginas web de los Transportistas, con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece cada Transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

12 - Cambios en los términos y condiciones generales de venta y uso

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr transilien.com.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.