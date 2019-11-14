Ilustración que muestra a un pasajero validando su viaje con su billete t+ con un smartphoneIlustración que muestra a un pasajero validando su viaje con su billete t+ con un smartphone

Autobús de billetes-tranvía

Haz tu viaje en autobús o tranvía

AutobúsTranvíaCable

2€  SolteroTodas las zonas

  • Válido en toda la región de Île-de-France (excluyendo aeropuertos)
  • Recargable en un Navigo Easy pass o smartphone
Metro-Tren-RER
Bus-Tranvía
¿En qué medio deberían colocarse los nuevos billetes de Bus-Tranvía?
Carga a través de la app
Ilustración de una mano sosteniendo una moneda

Precios

  • Precio completo: 2 €
  • Precio reducido: 1 €

El usuario de la tarifa reducida debe poder demostrar su derecho a un descuento en cualquier momento durante su viaje.

Aprovecha una tarifa ventajosa de 1,60 € en lugar de 2 € con el Navigo Liberté +.

Descubre Navigo Liberté +
Ilustración de un viajero con un autobús que se acerca

¿Es adecuado para mis necesidades?

El billete de Bus-Tranvía es adecuado si:

  • Haces muy pocos viajes como para justificar la compra de un Navigo al mes o a la semana
  • Tus trayectos son en autobús, tranvía o teleférico
iIlustración mostrando una mano sacando un pase Navigo Easy de un bolso

Sencillo y práctico para el uso diario

No más dudas entre tomar un billete t+ o un billete de origen-destino: un billete único para todos los viajes en autobús o tranvía dentro o fuera de París.

Ilustración que muestra un Navigo Easy pass pegado a un smartphone para comprar entradas t+

¿Cómo conseguirlo en el Navigo Easy Pass?

  1. Compra un Navigo Easy Pass.
  2. Utiliza la app de Île-de-France Mobilité para comprar tus billetes con tu pase Navigo Easy.
  3. Luego valida tus viajes con tu Navigo Easy Pass.

¿Quieres ayudar a un ser querido? Puedes prestarle tu Navigo Easy pass porque no es nominativo.

¿Qué debo hacer si viajo en grupo o con mi familia?

Carga a través de la app
Ilustración que muestra la validación de un viaje con un smartphone

¿Cómo conseguirlo en un smartphone?

Los usuarios de iPhone y Android pueden validar sus recorridos directamente desde su smartphone.

  1. Instala la aplicación Île-de-France Mobilités.
  2. Compra tus billetes de transporte a través de la app.
  3. Valida tus recorridos usando tu smartphone.
Instala la app

Descubre también