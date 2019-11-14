Autobús de billetes-tranvía

Perímetro

El billete de Bus-Tranvía puede utilizarse en toda Île-de-France, zonas 1 a 5 de la red de transporte público de Île-de-France bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, y permite viajar en:

Las líneas de tranvía y Tzen

Todos los autobuses, Noctilien, de larga distancia y autocares Filéo

El cable C1

El billete desmaterializado de Bus-Tranvía no permite viajar en:

RoissyBus, OrlyVal,

Líneas de metro en Île-de-France

RER y líneas de tren en Île-de-France

El funicular de Montmartre;

Líneas Intercity y TER en Île-de-France

El Billete de Tranvía de Autobús te permite viajar 1h30 desde la validación de entrada y sin salir. Los transbordos entre los modos de transporte autorizados, mencionados anteriormente, están autorizados dentro del límite de 1h30 desde la primera validación de entrada. No se permiten viajes de ida y vuelta ni interrupciones en la misma línea de autobús, tranvía o Tzen con el mismo billete de Bus-Tranvía.

Bueno saberlo

Este billete está disponible en la tarifa completa y con descuento. Sin embargo, no es posible cargar ambas tarifas en el mismo pase al mismo tiempo.

Puedes comprar este billete con tu móvil, desde la app Île-de-France Mobilités, guardarlo en tu móvil o recargarlo con un pase Navigo Easy que tendrás que obtener con antelación. Un pase Navigo Easy no puede contener más de 20 billetes de Bus-Tranvía.