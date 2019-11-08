Billete de metro-tren-RER

Perímetro
El billete Metro-Train-RER en el pase Navigo Easy y en el teléfono te permite viajar con:
- Líneas de metro en Île-de-France, excepto la entrada/salida en la estación de tren del aeropuerto "Aéroport d'Orly";
- RER y líneas de tren en Île-de-France, excepto la entrada y salida de las estaciones ferroviarias del aeropuerto "Aéroport Charles De Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"
- El funicular de Montmartre;
- Líneas Intercity y TER en Île-de-France
El billete desmaterializado del Metro-Tren-RER no permite viajar en:
- Líneas de tranvía
- Todos los autobuses y autocares de Noctilien
- Los Tzen
- RoissyBus, OrlyVal, Filéo
- Las estaciones de ferrocarril del aeropuerto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"
- Estaciones de RER y tren situadas fuera de Île-de-France
- Líneas de alta velocidad (TGV, etc.)
El billete Metro-Tren-RER no permite conexiones con autobuses y tranvías. Te permite viajar 2 horas desde el momento de la validación de entrada y sin tener que salir.
Uso en el metro, tren y RER
El billete Metro-Tren-RER permite conexiones durante 2 horas desde la validación de la entrada a la red, sin salir: metro-metro, RER/tren-RER/tren y metro-RER/tren.
Uso en el funicular de Montmartre
El billete Metro-Tren-RER permite tomar el funicular de Montmartre, pero sin conectar con otros medios de transporte.
Para más información sobre las conexiones, puedes consultar esta página: ¿Cómo viajar (bien) con un billete desmaterializado?
Bueno saberlo
Este billete está disponible en la tarifa completa y con descuento.
Este ticket electrónico se carga en un pase Navigo Easy que debes obtener con antelación. Sin embargo, no es posible cargar ambas tarifas en el mismo pase al mismo tiempo. Un pase Navigo Easy no puede contener más de 20 billetes de Metro-Train-RER (RE).
Puedes comprar este billete con tu teléfono, desde la app Île-de-France Mobilités, guardarlo en tu móvil o cargarlo en tu pase Navigo Easy.