¿Cómo viajar (bien) con un billete desmaterializado?

Publicado el

¿Has optado por el billete desmaterializado en tu smartphone o en la tarjeta Navigo Easy y te preguntas en qué zona puedes viajar y qué conexiones son posibles? ¡Te contamos todo!

Gare Saint-Lazare, zona de transbordo. © Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités

Con billetes desmaterializados en smartphone o Navigo Easy : puedes viajar en las líneas de metro, RER, tren y tranvía expreso con el billete Metro-Train-RER, y en las líneas de autobús, tranvía y Tzen con el billete Bus-Tranvía.

Por cada viaje en estas líneas, se te debita un billete.

¿Cómo (bien) establecer una conexión con tu billete desmaterializado?

A voluntad durante las 2:00 sin salir del área controlada con un billete de Metro-Tren-RER: tras la primera validación, tienes la posibilidad de tomar tantos metros (y/o RER/Tren) como quieras en un plazo de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada.

A voluntad durante 1h30 sin interrupciones, salvo ida y vuelta por la misma línea con un billete de Bus-Tranvía: Si durante la primera validación elegiste el autobús o tranvía, tienes la posibilidad de coger tantos tranvías o autobuses como quieras durante 1h30 seguidas (excepto ida y vuelta)

Múltiples billetes, si cambias de medio
 de transportePor otro lado, si durante 1h30 después de la primera validación para los modos Bus-Tranvía, y si durante 2 horas después de la primera validación para los modos metro-tren-RER y tranvía exprés, cambias del autobús al metro o del tren al tranvía, se te debitarán 2 billetes.

La importancia del área controlada

Al igual que con un billete magnético t+, solo se te cobrará un billete si tomas varios metros (y/o RER/Tren) en menos de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada (y sin salir por el equipo o las puertas de salida).

En cuanto salgas del área controlada (por el equipo o por las puertas de salida) y vuelvas a entrar en el área controlada (mediante el equipo de validación en la entrada), se te cobrará un nuevo ticket.

A menos que esta conexión se haga en estaciones con ruta pública.

Superar el validador

¡CUIDADO!

Para evitar salir de la zona de transporte y que te cobren dos billetes de Metro-Train-RER, sigue la señalización (señales, flechas, huellas, etc.) que indican las conexiones.

Esto es especialmente esencial en estaciones grandes (Châtelet, Gare de Lyon, etc.) que cuentan con mucho equipo de salida y validación en la entrada.

En la Gare de Lyon, la conexión de la línea 14 a la línea 1 no se realiza por las escaleras en el centro del andén (en la foto), sino por las del extremo norte, como indica el cartel de la foto

Como recordatorio, la validación es obligatoria antes de cada trayecto al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, si es necesario, durante las conexiones con salida y salida, bajo pena de infracción.