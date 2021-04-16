¿Cómo viajar (bien) con un billete desmaterializado?
¿Has optado por el billete desmaterializado en tu smartphone o en la tarjeta Navigo Easy y te preguntas en qué zona puedes viajar y qué conexiones son posibles? ¡Te contamos todo!
Gare Saint-Lazare, zona de transbordo. © Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités
Con billetes desmaterializados en smartphone o Navigo Easy : puedes viajar en las líneas de metro, RER, tren y tranvía expreso con el billete Metro-Train-RER, y en las líneas de autobús, tranvía y Tzen con el billete Bus-Tranvía.
Por cada viaje en estas líneas, se te debita un billete.
¿Cómo (bien) establecer una conexión con tu billete desmaterializado?
A voluntad durante las 2:00 sin salir del área controlada con un billete de Metro-Tren-RER: tras la primera validación, tienes la posibilidad de tomar tantos metros (y/o RER/Tren) como quieras en un plazo de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada.
A voluntad durante 1h30 sin interrupciones, salvo ida y vuelta por la misma línea con un billete de Bus-Tranvía: Si durante la primera validación elegiste el autobús o tranvía, tienes la posibilidad de coger tantos tranvías o autobuses como quieras durante 1h30 seguidas (excepto ida y vuelta)
Múltiples billetes, si cambias de medio
de transportePor otro lado, si durante 1h30 después de la primera validación para los modos Bus-Tranvía, y si durante 2 horas después de la primera validación para los modos metro-tren-RER y tranvía exprés, cambias del autobús al metro o del tren al tranvía, se te debitarán 2 billetes.
La importancia del área controlada
Al igual que con un billete magnético t+, solo se te cobrará un billete si tomas varios metros (y/o RER/Tren) en menos de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada (y sin salir por el equipo o las puertas de salida).
En cuanto salgas del área controlada (por el equipo o por las puertas de salida) y vuelvas a entrar en el área controlada (mediante el equipo de validación en la entrada), se te cobrará un nuevo ticket.
A menos que esta conexión se haga en estaciones con ruta pública.
Superar el validador
¡CUIDADO!
Para evitar salir de la zona de transporte y que te cobren dos billetes de Metro-Train-RER, sigue la señalización (señales, flechas, huellas, etc.) que indican las conexiones.
Esto es especialmente esencial en estaciones grandes (Châtelet, Gare de Lyon, etc.) que cuentan con mucho equipo de salida y validación en la entrada.
Como recordatorio, la validación es obligatoria antes de cada trayecto al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, si es necesario, durante las conexiones con salida y salida, bajo pena de infracción.