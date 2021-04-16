¿Cómo viajar (bien) con un billete desmaterializado?

¿Cómo (bien) establecer una conexión con tu billete desmaterializado?

A voluntad durante las 2:00 sin salir del área controlada con un billete de Metro-Tren-RER: tras la primera validación, tienes la posibilidad de tomar tantos metros (y/o RER/Tren) como quieras en un plazo de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada.

A voluntad durante 1h30 sin interrupciones, salvo ida y vuelta por la misma línea con un billete de Bus-Tranvía: Si durante la primera validación elegiste el autobús o tranvía, tienes la posibilidad de coger tantos tranvías o autobuses como quieras durante 1h30 seguidas (excepto ida y vuelta)

Múltiples billetes, si cambias de medio

de transportePor otro lado, si durante 1h30 después de la primera validación para los modos Bus-Tranvía, y si durante 2 horas después de la primera validación para los modos metro-tren-RER y tranvía exprés, cambias del autobús al metro o del tren al tranvía, se te debitarán 2 billetes.