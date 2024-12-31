Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) de billetes Metro-Train-RER

Fecha de validez: de noviembre de 2025

Preámbulo

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Billete Metro-Tren-RER en medios sin contacto (Navigo Easy pass y teléfono a través de las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras[1]).

El uso del billete Metro-Tren-RER está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del titular de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el billete (disponible en iledefrance-mobilites.fr).

El billete Metro-Train-RER, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominado "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" en el nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1. DEFINICIONES

1.1 El nombre "Holder" indica a la persona física que utiliza el billete Metro-Train-RER sin contacto.

1.2 El término "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de tarjetas correspondientes a los criterios de los siguientes perfiles:

Beneficiarios de la asistencia social y la solidaridad con el transporte

Niños de 4 a menos de 10 años (gratuito para menores de 4 años)

Poseedor de una tarjeta de "Familias Numerosas"

Personas con discapacidad con pruebas y sus compañeros

Más detalles sobre "Lista de beneficiarios de tarifas reducidas | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)"

1.3 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o con una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.4 La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se refiere a la posibilidad de cargar diferentes billetes o contratos en el mismo pase o en el mismo teléfono.

Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1. El billete Metro-Tren-RER es un billete que puede utilizarse en todas las zonas 1 a 5 de la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités. El billete Metro-Train-RER te permite viajar en:

Líneas de metro en Île-de-France, excepto la entrada/salida en la estación de tren del aeropuerto "Aéroport d'Orly" (véase el billete de la Región <> de París con tarifa específica);

las líneas RER y de tren en Île-de-France, excepto la entrada/salida de las estaciones de ferrocarril del aeropuerto "Aéroport Charles De Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV" (véase billete de la Región <> Aérea de París con tarifa específica);

El funicular de Montmartre;

Líneas Intercity y TER en Île-de-France para viajes que sirven a estaciones de Île-de-France.

2.2 El billete Metro-Tren-RER no permite viajar en:

Líneas de tranvía (T1 a T14)

Autobuses y autocares Noctilien

Los Tzen

RoissyBus, OrlyVal,

Filéo

El cable C1

Las estaciones de ferrocarril del aeropuerto "Aéroport d'Orly", "Aéroport Charles de Gaulle 1" y "Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV"

Estaciones de RER y tren situadas fuera de Île-de-France

Líneas de alta velocidad (TGV, etc.)

2.3 Periodo de validez:

El billete Metro-Tren-RER permite un viaje de 2 horas desde la validación de la entrada y sin salir. Las transferencias entre los modos de transporte autorizados, mencionadas anteriormente, se autorizan en un plazo de 2 horas desde la primera validación de entrada.

Se autorizan las conexiones entre el metro, el RER y el tren por carretera pública, a través de las rutas señalizadas: véase la lista de Conexiones por la Carretera Pública (https://www.iledefrance-mobilites.fr/correspondance-voie-publique).

En caso de una validación de entrada o conexión después de los plazos establecidos, se deducirá un nuevo billete de Metro-Tren-RER.

En caso de olvidar su dispositivo sin contacto, el titular de la tarjeta debe comprar un billete para poder viajar sin infringir la infracción. Esto no se reembolsa.

3. PRECIOS

3.1 El precio del billete Metro-Tren-RER está fijado por Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

en la web de iledefrance-mobilites.fr, bajo el título "Precios"

en carteles en los lugares de transporte

en la página web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

en las páginas web de los operadores

en la web de la agencia Navigo Grands Comptes para empresas, instituciones o asociaciones de compras al por mayor

3.2 El billete Metro-Tren-RER se vende individualmente, con tarifa completa y reducida. (véase el artículo 1.2).

4. COMPRA Y CARGA

4.1 El precio del billete Metro-Tren-RER se paga en efectivo.

4.2 El billete Metro-Tren-RER se puede comprar y cargar en un pase Navigo Easy:

en puntos de venta, en movimiento con un agente y en las máquinas expendedoras de los Carriers

de las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras (véase los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como soporte de tickets en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone)

y recargar un pase Navigo (si el Holder ya tiene uno),

y recargar un pase Navigo (si el Holder ya tiene uno), o mediante un pedido online en la web de la Agencia de Cuentas Clave Navigo en https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr/

4.3 El billete Metro-Tren-RER también puede comprarse y cargarse en tu teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra (véase los Términos Generales de Uso del Teléfono como Medio de Billetes en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.4 Durante la misma compra en Automate o desde una aplicación, es posible cargar hasta 20 billetes de Metro-Train-RER en el mismo dispositivo (pase o móvil).

Para una compra en la agencia Navigo Grands Comptes, es posible obtener hasta 30 billetes de Metro-Train-RER con el mismo pase.

4.5 Convivencia

El billete Metro-Tren-RER y el billete Bus-Tranvía pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono). Cada uno será validado como prioridad en su perímetro de validación.

El billete Metro-Train-RER y el billete de los Aeropuertos de la Región <> de París no pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono).

El billete Metro-Tren-RER y el billete teleticketing t+, cuya venta se detuvo el 01/01/2025, no pueden coexistir en el mismo medio (pase o teléfono).

Los pases y el billete Metro-Tren-RER pueden coexistir en el mismo pase o dispositivo telefónico (véase el artículo 5.4 sobre las normas de validación en caso de coexistencia de un pase y un billete de Bus-Tranvía). Más información sobre "convivencia en la página de enlace"

El titular de la tarjeta que tenga un billete t+ o un billete de la región <> de París en su dispositivo y que desee cargar un billete de Metro-Train-RER solo podrá hacerlo siempre que lo haga en un dispositivo nuevo o que haya consumido los billetes t+ o de la región de París <> en su dispositivo hace más de 4 horas.

5. VALIDACIÓN

5.1 El titular de un billete Metro-Tren-RER debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su billete en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salir si se solicita, bajo pena de verse infractor.

5.2 La validación de un billete Metro-Tren-RER permite el viaje de una sola persona.

5.3 No es posible validar varios billetes Metro-Tren-RER en el mismo dispositivo sin contacto para permitir que varias personas viajen en el mismo trayecto.

5.4 Cuando la tarjeta contiene tanto un billete de Metro-Tren-RER como un pase (véase el artículo 4.5), el pase se valida como prioridad el día y en las áreas de validez del pase. Entonces no se cuenta ningún billete de Metro-Tren-RER (ERRE).

5.5 Île-de-France Mobilités no garantiza el uso de billetes magnéticos en todas las estaciones debido al despliegue de nuevos validadores y nuevas máquinas de billetes totalmente electrónicas. Como resultado, los billetes magnéticos pueden usarse como último recurso en ausencia de pases Navigo Easy o teléfonos compatibles.

6. CONTROL

6.1 En caso de una inspección, el titular debe presentar el medio sin contacto en el que se carga el billete validado del Metro-Tren-RER en la entrada y, cuando procede, debe poder justificar su derecho a la tarifa reducida.

En caso de que se cargue una comprobación de un ticket en un teléfono, el titular de la cuenta debe presentar su teléfono, con NFC activado, delante del equipo de control.

6.2 El incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 5) y/o de las normas para el uso del billete Metro-Tren-RER (artículo 2) o la imposibilidad de justificar el derecho a una tarifa reducida resultará en el pago de una compensación global y de cualquier tasa administrativa asociada conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3 En caso de incumplimiento de pago al Transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (Artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7. SERVICIOS POSTVENTA

7.1 Reembolso

El billete Metro-Tren-RER no puede ser modificado ni reembolsado, ni siquiera en caso de error de compra.

7.2 Pérdida/Robo

En caso de pérdida o robo del medio sin contacto, los billetes Metro-Tren-RER perdidos en esta ocasión no serán reemplazados ni reembolsados.

7.3 Avería en el paso sin contacto

En caso de fallo del pase Navigo Easy, no se puede ofrecer reemplazo de los billetes Metro-Tren-RER.

Consulte los términos y condiciones del Navigo Easy pass, artículo 5;

7.4 Ticket cargado en el móvil o el smartwatch

En caso de fallo durante la validación de un billete cargado por teléfono, la venta puede cancelarse si no ha sido posible validar dicho billete con este teléfono. La solicitud de cancelación solo puede hacerse desde la app. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

Más información sobre las normas de servicio postventa para el billete Metro-Train-RER cargado en un teléfono o un reloj conectado está disponible en los Términos Generales de Uso del Teléfono como Soporte de Billetes en https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android y https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, en la sección "Servicio Postventa".

8. TÉRMINOS DE USO DEL MEDIO

El titular de la cuenta se compromete a cumplir con las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

La venta de billetes Metro-Train-RER en medios sin contacto no recoge datos personales específicos.

La compra y gestión se gestionan mediante un medio para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del medio.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este tratamiento y para el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio disponibles en la web iledefrance-mobilites.fr :

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass

Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Titular de Billetes Android

Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Titular de Un Billete de iPhone

10. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de los Transportistas, con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece cada Transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

11 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en la web de iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.

[1] La lista de aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compras está disponible en iledefrance-mobilites.fr