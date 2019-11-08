Pase Mensual Navigo

Tarifas con descuento
La suma global es reembolsada hasta un mínimo del 50% por parte de los empleadores a los empleados para las áreas necesarias para los desplazamientos.
Ahorra 1 mes con el pase anual de Navigo.
¡Viaje ilimitado durante todo el mes!
88,80 € por mesTodas las zonas
|Áreas de paquetes
|Tarifa
|Todas las zonas 1 a 5
|88,80 €
|2 a 3
|82,80 €
|3 a 4
|80,60 €
|4 a 5
|78,60 €
Cada mes, solo gastas la cantidad de tu pase Navigo Month.
De este modo, evitas superar tu presupuesto mensual de transporte.
El pase Navigo Month se adapta a tus necesidades si:
No más comprar entradas diarias: puedes viajar ilimitado desde el 1 hasta el último día del mes sin preocuparte por costes adicionales.
¿Planeas tomar menos transporte el mes siguiente? Cambia a precios unitarios mediante Navigo Liberté +.
Evita las colas cargando tu pase Navigo Month con la app Île-de-France Mobilités en la sección de Compras.
También puedes recargar en los puntos de venta.
Los usuarios de iPhone y Android ahora pueden validar sus recorridos directamente con su smartphone.
Así es como se hace:
El Navigo Annual pass (o Month o Liberté + servicio) te permite acceder a descuentos de precio o servicios exclusivos en +300 locales culturales de Île-de-France.