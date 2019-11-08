Ilustración que muestra a una viajera validando su viaje con su pase Navigo MoisIlustración que muestra a una viajera validando su viaje con su pase Navigo Mois

Pase Mensual Navigo

¡Viaje ilimitado durante todo el mes!

MetroRERAutobúsTranvíaTren

88,80 €  por mesTodas las zonas

  • Ahorra en tu trayecto diario
  • Libertad de movimiento adaptada a tus necesidades
  • Carga fácil y rápida a través de la app
¿Cómo recargo mi pase a través de la app?
Carga a través de la app

Precios

Áreas de paquetesTarifa
Todas las zonas 1 a 588,80 €
2 a 382,80 €
3 a 480,60 €
4 a 578,60 €

Tarifas fijas aplicables a partir del 1 de enero de 2025.

Estos paquetes se deszonifican los fines de semana, festivos, durante las cortas vacaciones escolares en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

Tarifas con descuento
La suma global es reembolsada hasta un mínimo del 50% por parte de los empleadores a los empleados para las áreas necesarias para los desplazamientos.

Ahorra 1 mes con el pase anual de Navigo.

Ilustración que muestra una mano sosteniendo una moneda

Un presupuesto controlado

Cada mes, solo gastas la cantidad de tu pase Navigo Month.

De este modo, evitas superar tu presupuesto mensual de transporte.

Ilustración que muestra a dos pasajeras en el andén esperando el metro

¿Es adecuado para mis necesidades?

El pase Navigo Month se adapta a tus necesidades si:

  • Planeas usar el transporte con frecuencia este mes
  • ¿Buscas una solución más económica y práctica que el pase Navigo Week o los billetes individuales?

Sencillo y práctico para el uso diario

No más comprar entradas diarias: puedes viajar ilimitado desde el 1 hasta el último día del mes sin preocuparte por costes adicionales.

¿Planeas tomar menos transporte el mes siguiente? Cambia a precios unitarios mediante Navigo Liberté +.

Ilustración que muestra a un viajero cargando su Navigo Pass a través de su smartphone

¿Cómo cargo mi pase Navigo Month?

Evita las colas cargando tu pase Navigo Month con la app Île-de-France Mobilités en la sección de Compras.

También puedes recargar en los puntos de venta.

Carga a través de la app
Encuentra un punto de venta
Ilustración que muestra a un viajero cargando su Navigo Pass a través de su smartphone

¿Cómo validar tus recorridos con tu smartphone?

Los usuarios de iPhone y Android ahora pueden validar sus recorridos directamente con su smartphone.

Así es como se hace:

  1. Instala la aplicación Île-de-France Mobilités.
  2. Compra tu pase Navigo Month a través de la app.
  3. Valida tus recorridos usando tu smartphone.
Instala la app
Aprende cómo
Ilustración que muestra una representación esquemática de la red de transporte de Île-de-France con los diferentes tipos de lugares culturales

Ventajas culturales

El Navigo Annual pass (o Month o Liberté + servicio) te permite acceder a descuentos de precio o servicios exclusivos en +300 locales culturales de Île-de-France.

Descubre los beneficios

