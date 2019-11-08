Ilustración que muestra a un trabajador validando su viaje con su pase anual NavigoIlustración que muestra a un trabajador validando su viaje con su pase anual Navigo

Pase anual Navigo

¡Viaje ilimitado todo el año!

MetroRERAutobúsTranvíaTren

88,80€  por mes12º mes consecutivo libre

  • Ahorra en tu trayecto diario
  • Disfruta de transporte ilimitado
  • Paga de una vez o elige el domicilio automático mensual
Suscríbete en línea

Precios

Áreas de paquetesTarifa
Todas las zonas 1 a 5976,80 €
2 a 3910,80 €
3 a 4886,60 €
4 a 5864,60 €

Tarifas de paquetes aplicables a 1 de enero de 2025

La suma global es reembolsada hasta un mínimo del 50% por parte de los empleadores a los empleados para las áreas necesarias para los desplazamientos.

También hay precios para personas mayores.

Ilustración que muestra una mano sosteniendo una moneda

Un presupuesto controlado

Puedes pausar y reanudar tu plan en cualquier momento, sin coste alguno.

La suma global puede pagarse cada mes mediante domiciliación bancaria o en una sola suma durante un año.

¿Es adecuado para mis necesidades?

El pase anual Navigo es adecuado para tus necesidades si:

  • Frecuentemente usas el transporte público
  • ¿Buscas una solución más económica y práctica que el pase Navigo Month?

Sencillo y práctico para el uso diario

Con Navigo Annual, te suscribes una vez y viajas ilimitado (dependiendo de tu zonificación).
Mantén tu flexibilidad pausando tu plan en cualquier momento.

Ilustración que muestra en primer plano a un viajero que se suscribe con su smartphone. En segundo plano, un viajero se suscribe a un mostrador.

¿Cómo lo consigo?

La suscripción es posible en línea o en el punto de venta con un agente, en la estación o en la estación.

Suscríbete en línea
Encuentra un punto de venta
Ilustración que muestra una representación esquemática de la red de transporte de Île-de-France con los diferentes tipos de lugares culturales

Muchas ventajas

  • Aparcamiento para bicicletas : un espacio libre, cerrado y seguro.
  • Park & Ride: 22.000 plazas de aparcamiento garantizadas en aparcamientos dedicados y seguros cerca del transporte público. Servicio incluido o a tarifa reducida.
  • Compartir coche : se ofrece 1 viaje ida y vuelta por día.
  • Coches de autoservicio : acceso a reservar desde tu smartphone y desbloquear con tu pase anual Navigo.
  • Beneficios culturales : descuentos de precio o servicios exclusivos en + 300 espacios culturales en Île-de-France.

