La suma global es reembolsada hasta un mínimo del 50% por parte de los empleadores a los empleados para las áreas necesarias para los desplazamientos.
También hay precios para personas mayores.
¡Viaje ilimitado todo el año!
88,80€ por mes12º mes consecutivo libre
|Áreas de paquetes
|Tarifa
|Todas las zonas 1 a 5
|976,80 €
|2 a 3
|910,80 €
|3 a 4
|886,60 €
|4 a 5
|864,60 €
Puedes pausar y reanudar tu plan en cualquier momento, sin coste alguno.
La suma global puede pagarse cada mes mediante domiciliación bancaria o en una sola suma durante un año.
El pase anual Navigo es adecuado para tus necesidades si:
Con Navigo Annual, te suscribes una vez y viajas ilimitado (dependiendo de tu zonificación).
Mantén tu flexibilidad pausando tu plan en cualquier momento.
La suscripción es posible en línea o en el punto de venta con un agente, en la estación o en la estación.