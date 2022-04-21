Carsharing: Communauto se une a la app Île-de-France Mobilités

¿Has oído hablar de Communauto?

Es un servicio de coche compartido y alquiler de coches y furgonetas de autoservicio, en París y en varios municipios de los suburbios interiores.

Con Communauto, una flota de vehículos te espera en el fondo de tu casa durante una hora, un día o incluso durante toda tu vacación, ¡como desees! Pagas por el tiempo invertido, los kilómetros recorridos y la gasolina incluida...

E incluso tienes la opción de reservar hasta un mes antes y cancelar hasta 2 horas antes de la salida.

¡Un pase Navigo y en coche!

Tras el Vélib' en febrero, ahora es el servicio Communauto el que integra los servicios de Île-de-France Mobilités! A partir de hoy para los propietarios de teléfonos con Android, y en unas semanas para los que usan el sistema iOS.

En términos concretos, esto significa que desde hoy puedes encontrar y reservar un coche o furgoneta directamente desde tu aplicación Île-de-France Mobilités (pero también desde la web), simplemente con tus credenciales Île-de-France Mobilités Connect.

En cuanto a la llave para abrir el coche, ¡es tu pase Navigo!

Communauto llega en la app Mobilités de Île-de-France: cómo usarlo

¿Quieres alquilar un coche por un corto periodo de tiempo? Con Communauto, puedes reservar fácilmente un vehículo desde la app Île-de-France Mobilités y desbloquearlo con tu pase Navigo.

1. Consulta el mapa de coches disponibles cerca de la app Île-de-France Mobilités

2. Reserva tu coche y el periodo de alquiler deseado

3. Simplemente desbloquea el vehículo con tu pase Navigo

4. Gestiona tus reservas desde la app Île-de-France Mobilités

Coche compartido, coche compartido, aparcamiento y viaje, entrada de 4 €*, bicicleta: Île-de-France Mobilités facilita toda tu movilidad

Crisis del petróleo, desafíos medioambientales: todos tenemos una buena razón para querer llevar menos nuestro coche personal para nuestros viajes a Île-de-France. Y es para apoyarte en este proceso que Île-de-France Mobilités desarrolla día tras día una oferta enriquecida que complementa la red de transporte público.

* Tarifa válida para cualquier billete de origen-destino vendido en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas