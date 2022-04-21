Carsharing: Communauto se une a la app Île-de-France Mobilités

¿Has oído hablar de Communauto?

Es un servicio de coche compartido y alquiler de coches y furgonetas de autoservicio, en París y en varios municipios de los suburbios interiores.

Con Communauto, una flota de vehículos te espera en el fondo de tu casa durante una hora, un día o incluso durante toda tu vacación, ¡como desees! Pagas por el tiempo invertido, los kilómetros recorridos y la gasolina incluida...

E incluso tienes la opción de reservar hasta un mes antes y cancelar hasta 2 horas antes de la salida.