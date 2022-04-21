Carsharing: Communauto se une a la app Île-de-France Mobilités
¿Has oído hablar de Communauto?
Es un servicio de coche compartido y alquiler de coches y furgonetas de autoservicio, en París y en varios municipios de los suburbios interiores.
Con Communauto, una flota de vehículos te espera en el fondo de tu casa durante una hora, un día o incluso durante toda tu vacación, ¡como desees! Pagas por el tiempo invertido, los kilómetros recorridos y la gasolina incluida...
E incluso tienes la opción de reservar hasta un mes antes y cancelar hasta 2 horas antes de la salida.
¡Un pase Navigo y en coche!
Tras el Vélib' en febrero, ahora es el servicio Communauto el que integra los servicios de Île-de-France Mobilités! A partir de hoy para los propietarios de teléfonos con Android, y en unas semanas para los que usan el sistema iOS.
En términos concretos, esto significa que desde hoy puedes encontrar y reservar un coche o furgoneta directamente desde tu aplicación Île-de-France Mobilités (pero también desde la web), simplemente con tus credenciales Île-de-France Mobilités Connect.
En cuanto a la llave para abrir el coche, ¡es tu pase Navigo!
Communauto llega en la app Mobilités de Île-de-France: cómo usarlo
¿Quieres alquilar un coche por un corto periodo de tiempo? Con Communauto, puedes reservar fácilmente un vehículo desde la app Île-de-France Mobilités y desbloquearlo con tu pase Navigo.
1. Consulta el mapa de coches disponibles cerca de la app Île-de-France Mobilités
2. Reserva tu coche y el periodo de alquiler deseado
3. Simplemente desbloquea el vehículo con tu pase Navigo
4. Gestiona tus reservas desde la app Île-de-France Mobilités
Coche compartido, coche compartido, aparcamiento y viaje, entrada de 4 €*, bicicleta: Île-de-France Mobilités facilita toda tu movilidad
Crisis del petróleo, desafíos medioambientales: todos tenemos una buena razón para querer llevar menos nuestro coche personal para nuestros viajes a Île-de-France. Y es para apoyarte en este proceso que Île-de-France Mobilités desarrolla día tras día una oferta enriquecida que complementa la red de transporte público.
- Instalaciones de aparcamiento y viaje ofrecidas a los suscriptores de Navigo, para dejar el coche en la estación y aprovechar al máximo el trayecto en tren o RER
- Una oferta de coche compartido integrada en tu cuenta de Île-de-France Mobilités para compartir gastos de combustible, encuentra viajes gratuitos al transporte público
- Durante los últimos 2 años, alquiler a largo plazo de bicicletas eléctricas con Véligo Location, aparcamiento de bicicletas que se multiplica en tus estaciones y acceso directo en la app Île-de-France Mobilités a la flota de bicicletas de Vélib'
- Desde el 1 de marzo de 2022, el límite de billetes de origen/destino es de 4 €*, para facilitar el acceso de todos al tren, RER y metro, ¡incluso para un viaje de un extremo a otro de Île-de-France!
- Y por último, este era todo el propósito de esta noticia: la integración hoy de la oferta de coche compartido de Communauto directamente en la app Île-de-France Mobilités, además de otros servicios etiquetados, para facilitar el acceso ocasional a coches y furgonetas
* Tarifa válida para cualquier billete de origen-destino vendido en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas