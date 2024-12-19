Operadores de car-sharing etiquetados

Operadores de carsharing etiquetados en Île-de-France
Cityscoot
Cityscoot tiene 4000 scooters eléctricos de autoservicio en París y en unas quince ciudades vecinas, que pueden localizarse y reservar fácilmente a través de la aplicación. Con más de 12 millones de viajes realizados desde 2016, cientos de miles de usuarios habituales y presencia en París, Niza, Milán y Barcelona, Cityscoot es el líder en el mercado europeo de scooters compartidos.
https://cityscoot.onelink.me/8GT9/16ad7616
Clem'
Los vehículos eléctricos de Clem están a tu disposición. ¡Alquila un vehículo según tus necesidades en unos pocos clics!
El car-sharing de Clem es un servicio circular, el vehículo alquilado debe devolverse a su estación original.
Descubre ahora nuestros vehículos en Île-de-France: https://www.clem.mobi/
Communauto
Communauto ofrece vehículos de autoservicio cerca de ti en Île-de-France. Tanto si vas de compras como de vacaciones, alquila un coche a bajo precio en Communauto por una hora, un día o más. Las tarifas son por hora y por kilómetro, combustible incluido: siempre tienes garantizado pagar con la mayor precisión posible por tu uso. Reserva hasta un mes de antelación y cancela gratis hasta 2 horas antes de la salida. Communauto es una alternativa real a tener un coche, ¡sin complicaciones!
https://www.communauto.paris/tarifs/
Zity
¡ZITY, tu servicio de coche compartido 100% eléctrico y flotante! ZITY pone a tu servicio 500 Renault ZOE en París, Clichy y Boulogne-Billancourt. Incluso 150 vehículos están equipados con una silla infantil para los mini ZITYzen. 😉 Descarga la app y crea tu cuenta en unos minutos (registro gratuito y sin suscripción). Viaje, carga, mantenimiento, seguro... ¡Todo está incluido! Alquila desde un minuto a través de tu smartphone y haz una pausa en cualquier lugar a un precio reducido gracias al modo Standby.
ShareNow
Con alrededor de 600 coches, SHARE NOW, pionero en el carsharing free-float, ofrece la mayor flota de París. 100% eléctrico, disponible las 24 horas del día, nuestros precios abarcan desde plazas de aparcamiento hasta carga de baterías. ⚡ ️¿Necesitas viajar durante 15 minutos, 4 horas, durante el día o entre semana? Opta por la oferta adaptada a tu viaje y ¡allá está! La idea de un coche compartido flexible adaptado a todas las necesidades está ahora más que nunca en el centro de nuestras ambiciones. De este modo, estamos contribuyendo a la desmotorización de los hogares y a la descongestión de las 16 ciudades europeas donde actualmente estamos presentes. Tanto si eres un individuo como un profesional, SHARE NOW podrá acompañarte en tu movilidad diaria.
https://www.free2move.com/fr/fr/car-sharing/paris/
Free2move
Free2move te permite localizar en tiempo real en tu smartphone y alquilar un vehículo eléctrico en París y sus suburbios interiores. Con un clic, puedes moverte libremente con uno de los 500 coches disponibles. Durante unos minutos, unas horas o un día, Free2Move facilita desplazarse. También puedes aparcar en cualquier sitio gratis. ¡Con la app Free2Move, muévete libremente!
Cooltra
Somos el principal servicio de scooters de autoservicio en Europa en cuanto al número de alquileres diarios. Nos posicionamos como líderes gracias a una flota de más de 9.000 scooters eléctricos. Estamos presentes en Barcelona, Madrid, Valencia (España); Roma y Milán (Italia); Lisboa (Portugal) y París (Francia). Muévete por tu ciudad pagando solo por los minutos de uso, y olvídate de todo lo demás (seguro, batería, casco y mantenimiento: ¡todo está incluido)!
Yego
YEGO ofrece a los parisinos scooters eléctricos compartidos y de autoservicio. Gracias a sus scooters ensamblados en Francia, cómodos, accesibles y con un diseño único, YEGO ha convencido a más de 500.000 usuarios en 7 ciudades europeas, incluyendo París, Burdeos, Toulouse y Barcelona. Desde enero de 2021, YEGO ha sido reconocida como una empresa con misión y persigue ambiciosos objetivos sociales y medioambientales. Desde 0,25 céntimos por minuto, ¡puedes moverte agradable y libremente con YEGO!
Citiz
Pionero en el coche compartido cooperativo en Francia, Citiz ofrece más de 1.750 vehículos de autoservicio, compartidos por 75.000 usuarios en más de 170 ciudades y 80 estaciones.
Accesibles 24/7, puedes usarlos durante una hora, un día o más, en un bucle (con reserva, regreso al resort) o en modo flotante (sin reserva, regreso al perímetro).
Combustible, mantenimiento, seguro, todo está incluido en el precio.
Nos puedes encontrar en Île-de-France, en Montreuil y pronto en Suresnes.
https://citiz.coop/ile-de-france
Troopy
Troopy, el primer servicio de scooters compartidos 100% eléctricos compuesto por una flota Yamaha de múltiples vehículos, para moverse por la ciudad con total libertad y llevar al límite.