Operadores de car-sharing etiquetados

Operadores de carsharing etiquetados en Île-de-France

Cityscoot

Cityscoot tiene 4000 scooters eléctricos de autoservicio en París y en unas quince ciudades vecinas, que pueden localizarse y reservar fácilmente a través de la aplicación. Con más de 12 millones de viajes realizados desde 2016, cientos de miles de usuarios habituales y presencia en París, Niza, Milán y Barcelona, Cityscoot es el líder en el mercado europeo de scooters compartidos.

https://cityscoot.onelink.me/8GT9/16ad7616

Clem'

Los vehículos eléctricos de Clem están a tu disposición. ¡Alquila un vehículo según tus necesidades en unos pocos clics!

El car-sharing de Clem es un servicio circular, el vehículo alquilado debe devolverse a su estación original.

Descubre ahora nuestros vehículos en Île-de-France: https://www.clem.mobi/

Communauto

Communauto ofrece vehículos de autoservicio cerca de ti en Île-de-France. Tanto si vas de compras como de vacaciones, alquila un coche a bajo precio en Communauto por una hora, un día o más. Las tarifas son por hora y por kilómetro, combustible incluido: siempre tienes garantizado pagar con la mayor precisión posible por tu uso. Reserva hasta un mes de antelación y cancela gratis hasta 2 horas antes de la salida. Communauto es una alternativa real a tener un coche, ¡sin complicaciones!

https://www.communauto.paris/tarifs/

Zity

¡ZITY, tu servicio de coche compartido 100% eléctrico y flotante! ZITY pone a tu servicio 500 Renault ZOE en París, Clichy y Boulogne-Billancourt. Incluso 150 vehículos están equipados con una silla infantil para los mini ZITYzen. 😉 Descarga la app y crea tu cuenta en unos minutos (registro gratuito y sin suscripción). Viaje, carga, mantenimiento, seguro... ¡Todo está incluido! Alquila desde un minuto a través de tu smartphone y haz una pausa en cualquier lugar a un precio reducido gracias al modo Standby.

ShareNow

Con alrededor de 600 coches, SHARE NOW, pionero en el carsharing free-float, ofrece la mayor flota de París. 100% eléctrico, disponible las 24 horas del día, nuestros precios abarcan desde plazas de aparcamiento hasta carga de baterías. ⚡ ️¿Necesitas viajar durante 15 minutos, 4 horas, durante el día o entre semana? Opta por la oferta adaptada a tu viaje y ¡allá está! La idea de un coche compartido flexible adaptado a todas las necesidades está ahora más que nunca en el centro de nuestras ambiciones. De este modo, estamos contribuyendo a la desmotorización de los hogares y a la descongestión de las 16 ciudades europeas donde actualmente estamos presentes. Tanto si eres un individuo como un profesional, SHARE NOW podrá acompañarte en tu movilidad diaria.

https://www.free2move.com/fr/fr/car-sharing/paris/

Free2move

Free2move te permite localizar en tiempo real en tu smartphone y alquilar un vehículo eléctrico en París y sus suburbios interiores. Con un clic, puedes moverte libremente con uno de los 500 coches disponibles. Durante unos minutos, unas horas o un día, Free2Move facilita desplazarse. También puedes aparcar en cualquier sitio gratis. ¡Con la app Free2Move, muévete libremente!

https://fr2.mv/carsharing_idf

Cooltra

Somos el principal servicio de scooters de autoservicio en Europa en cuanto al número de alquileres diarios. Nos posicionamos como líderes gracias a una flota de más de 9.000 scooters eléctricos. Estamos presentes en Barcelona, Madrid, Valencia (España); Roma y Milán (Italia); Lisboa (Portugal) y París (Francia). Muévete por tu ciudad pagando solo por los minutos de uso, y olvídate de todo lo demás (seguro, batería, casco y mantenimiento: ¡todo está incluido)!

https://cooltra.com/

Yego

YEGO ofrece a los parisinos scooters eléctricos compartidos y de autoservicio. Gracias a sus scooters ensamblados en Francia, cómodos, accesibles y con un diseño único, YEGO ha convencido a más de 500.000 usuarios en 7 ciudades europeas, incluyendo París, Burdeos, Toulouse y Barcelona. Desde enero de 2021, YEGO ha sido reconocida como una empresa con misión y persigue ambiciosos objetivos sociales y medioambientales. Desde 0,25 céntimos por minuto, ¡puedes moverte agradable y libremente con YEGO!

https://bit.ly/3U4Uqwu

Citiz

Pionero en el coche compartido cooperativo en Francia, Citiz ofrece más de 1.750 vehículos de autoservicio, compartidos por 75.000 usuarios en más de 170 ciudades y 80 estaciones.

Accesibles 24/7, puedes usarlos durante una hora, un día o más, en un bucle (con reserva, regreso al resort) o en modo flotante (sin reserva, regreso al perímetro).

Combustible, mantenimiento, seguro, todo está incluido en el precio.

Nos puedes encontrar en Île-de-France, en Montreuil y pronto en Suresnes.

https://citiz.coop/ile-de-france

Troopy

Troopy, el primer servicio de scooters compartidos 100% eléctricos compuesto por una flota Yamaha de múltiples vehículos, para moverse por la ciudad con total libertad y llevar al límite.

https://www.troopy.com/