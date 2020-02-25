Tranvía

Desaparecido durante la primera mitad del siglo XX, el tranvía está resurgiendo con fuerza en Île-de-France con un desarrollo sin precedentes.

Cifras clave

  • 11Líneas de tranvía en Île-de-France
  • 235Estaciones
  • 126Km de vía
  • 4Nuevas líneas en construcción
  • 4Ampliaciones en construcción

A su servicio

  • Presentación

    Un medio de transporte eficiente y moderno con más de 1 millón de pasajeros diarios.

  • Proyectos de mejora

    Ampliaciones, nuevas líneas, modernización... Descubre los principales proyectos del tranvía de Île-de-France.

  • El tranvía T13 entra en la estación Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly

    Le Tram T13

    La T13 conecta las localidades de Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École en las Yvelines (78). Sus 12 estaciones darán servicio a 7 ciudades: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versalles y Saint-Cyr-l'École.

  • Le Tram T9