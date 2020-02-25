Cifras clave
- 11Líneas de tranvía en Île-de-France
- 235Estaciones
- 126Km de vía
- 4Nuevas líneas en construcción
- 4Ampliaciones en construcción
A su servicio
Presentación
Un medio de transporte eficiente y moderno con más de 1 millón de pasajeros diarios.
Proyectos de mejora
Ampliaciones, nuevas líneas, modernización... Descubre los principales proyectos del tranvía de Île-de-France.
Le Tram T13
La T13 conecta las localidades de Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'École en las Yvelines (78). Sus 12 estaciones darán servicio a 7 ciudades: Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Versalles y Saint-Cyr-l'École.